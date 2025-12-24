El operativo, realizado bajo las órdenes de la Fiscalía Penal 2, terminó con el despeje de 40 personas, el secuestro de bebidas alcohólicas y la infracción de dos mujeres por violar la Ley 7135/01.
Secuestraron pirotecnia y el dueño amenazó con un cuchillo al inspector
Un inspector municipal fue atacado con un arma blanca en la esquina de Mendoza y Pellegrini tras secuestrar pirotecnia sonora. El agresor fue detenido.Policiales24/12/2025
Este miércoles, en la intersección de calles Mendoza y Pellegrini, personal de la Secretaría de Espacios Públicos de la Municipalidad de Salta detectó a un vendedor ambulante que comercializaba pirotecnia sonora, actividad prohibida por normativa vigente.
Al momento de proceder al secuestro de la mercadería no permitida, el vendedor reaccionó de manera violenta, amenazando con un cuchillo y agrediendo físicamente a uno de los inspectores municipales. Tras el hecho, el agresor se dio a la fuga del lugar.
Minutos más tarde, el mismo individuo se presentó en las oficinas municipales ubicadas en calle Alvarado con la intención de recuperar lo incautado de forma violenta. Ante esta situación, se dio intervención a la policía, que procedió a su detención en inmediaciones del lugar.
El agresor se encuentra actualmente detenido y fue denunciado penalmente.
La justicia de Neuquén identificó como Teresa del Carmen Mansilla Galindo (41) a la mujer encontrada muerta en una Renault Kangoo en el barrio Cumelén.
El hecho fue en Metán. El sujeto era oriundo de Tucumán donde se hizo el procedimiento con la colaboración de efectivos de la Policía local. Había sustraído una computadora y dinero en efectivo desde una camioneta estacionada.
Detuvieron a tres hombres que intentaban cruzar la frontera armados y en motocicleta por un paso ilegalPoliciales26/12/2025
Además del secuestro de las armas y las motocicletas, el fiscal solicitó la detención de los tres involucrados, medida que fue rechazada por el juez de Garantías, quien dispuso únicamente la identificación simple. Las actuaciones presentan vinculación con causas denunciadas en la ciudad de Tartagal.
Circunvalación Oeste: un auto chocó, volcó y dejó cuatro heridos
El siniestro ocurrió el jueves por la noche, a la altura del acceso a San Lorenzo Chico. El vehículo impactó contra un poste de alumbrado y volcó. No hubo víctimas fatales.
Navidad en Salta: más de seis mil controles viales y ningún muerto en accidentes
Durante los operativos de Nochebuena y Navidad se labraron más de 700 infracciones y 120 conductores dieron positivo en alcoholemia. Hubo accidentes con heridos, pero no víctimas fatales.
Los haberes se abonarán los días martes 30 y miércoles 31 de diciembre, e incluyen el pago de la Compensación Transitoria Docente y los sueldos a los sectores de salud, seguridad, educación y a la administración pública provincial.
Las inscripciones para los cupos remanentes se realizarán de forma presencial los días lunes 29 y martes 30 de diciembre en la Secretaría de Deportes.
El ambiente artístico argentino despide a Ricardo "Chiqui" Pereyra, quien falleció este domingo a los 74 años tras sufrir un accidente doméstico.
Un informe de CIPPEC reveló que el 43% de las jubilaciones en Argentina se otorgan mediante regímenes de excepción, alcanzando a 4,2 millones de beneficiario.
La Caldera: vecinos evitaron que la crecida de un arroyo se lleve una camioneta
Las intensas lluvias provocaron la crecida del arroyo Guaranguay, en el sur de La Caldera. Una camioneta quedó atrapada por el agua y al menos seis barrios permanecen aislados.