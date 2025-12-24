Secuestraron pirotecnia y el dueño amenazó con un cuchillo al inspector

Un inspector municipal fue atacado con un arma blanca en la esquina de Mendoza y Pellegrini tras secuestrar pirotecnia sonora. El agresor fue detenido.

Policiales24/12/2025

ataque decomiso pirotecnia

Este  miércoles, en la intersección de calles Mendoza y Pellegrini, personal de la Secretaría de Espacios Públicos de la Municipalidad de Salta detectó a un vendedor ambulante que comercializaba pirotecnia sonora, actividad prohibida por normativa vigente.

Al momento de proceder al secuestro de la mercadería no permitida, el vendedor reaccionó de manera violenta, amenazando con un cuchillo y agrediendo físicamente a uno de los inspectores municipales. Tras el hecho, el agresor se dio a la fuga del lugar.

fiambrerias vs pirotecniaSalta: largas filas en fiambrerías y poca venta de pirotecnia

Minutos más tarde, el mismo individuo se presentó en las oficinas municipales ubicadas en calle Alvarado con la intención de recuperar lo incautado de forma violenta. Ante esta situación, se dio intervención a la policía, que procedió a su detención en inmediaciones del lugar.

El agresor se encuentra actualmente detenido y fue denunciado penalmente.

Te puede interesar
Lo más visto
Boletín de noticias

Recibí información en tu mail