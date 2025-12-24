Un inspector municipal fue atacado con un arma blanca en la esquina de Mendoza y Pellegrini tras secuestrar pirotecnia sonora. El agresor fue detenido.
Operativos especiales por Navidad: cortes, filtros y controles de alcoholemia en Salta
El subsecretario de Seguridad Vial y Prevención, Néstor Ruiz de los Llanos, confirmó un operativo especial en la ciudad de Salta por el incremento de circulación durante las fiestas.Policiales24/12/2025Ivana Chañi
En el marco de las celebraciones de Navidad, el subsecretario de Seguridad Vial y Prevención, Néstor Ruiz de los Llanos, anunció un fuerte refuerzo de los operativos de tránsito en distintos puntos de la ciudad de Salta.
Por Aries, el funcionario explicó que, como ocurre todos los años en esta época, se registra un aumento significativo de la circulación vehicular y peatonal, especialmente en el área céntrica y en zonas comerciales. “Hay más gente en el centro, más compras, más turistas y calles que ya son angostas de por sí. Por eso reforzamos la presencia de inspectores”, señaló.
Según detalló, se dispuso personal adicional para ordenar el tránsito en sectores de alta concurrencia como el centro, mercados y zonas comerciales, priorizando el paso del transporte público y la seguridad del peatón. En algunas esquinas se implementaron filtros y desvíos temporales para mejorar la fluidez.
Uno de los ejes centrales del operativo será el control de motociclistas. Ruiz de los Llanos remarcó la importancia del uso del casco, especialmente en días de lluvia. “De cada diez siniestros viales, seis o siete involucran motos. El casco hace una diferencia enorme entre una lesión grave y una lesión leve”, advirtió.
Además, confirmó que durante la madrugada del 25 de diciembre se realizarán controles simultáneos de alcoholemia en distintos puntos de la ciudad.
El subsecretario también informó que, si bien los números de siniestros viales y víctimas fatales bajaron en comparación con años anteriores, el objetivo sigue siendo llegar a cero. “Hay una disminución gracias a medidas preventivas, controles y obras como esquinas seguras y delineadores, pero todavía no estamos donde queremos”, reconoció.
Finalmente, Ruiz de los Llanos pidió responsabilidad compartida. “La seguridad vial la hacemos entre todos: conductores, peatones, ciclistas. Respetar las normas y las indicaciones del personal de tránsito es clave para evitar accidentes”, concluyó, deseando unas fiestas tranquilas para toda la comunidad.
