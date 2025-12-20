Parque la Vega: cayó motociclista tras intentar evadir control

Efectivos de Motoristas de Emergencia Policial demoraron esta madrugada a un hombre en el barrio Parque la Vega, en la zona sur de la Capital salteña.

Policiales20/12/2025

evasion control

Motoristas de Emergencia Policial de Capital, demoró esta madrugada un hombre por circular en una moto con la numeración adulterada, quien al notar la presencia policial intento darse a la fuga.

El procedimiento se llevó a cabo durante un patrullaje preventivo en el Camino al Infiernillo. Tras la fiscalización del rodado se detectó la irregularidad.

Se secuestró el vehículo. Intervino la Fiscalía Penal 3.

