Parque la Vega: cayó motociclista tras intentar evadir control

Motoristas de Emergencia Policial de Capital, demoró esta madrugada un hombre por circular en una moto con la numeración adulterada, quien al notar la presencia policial intento darse a la fuga.

El procedimiento se llevó a cabo durante un patrullaje preventivo en el Camino al Infiernillo. Tras la fiscalización del rodado se detectó la irregularidad.

Se secuestró el vehículo. Intervino la Fiscalía Penal 3.