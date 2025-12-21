Murió una policía tras ser embestida en un retén en Ruta 9

Una oficial de la Patrulla Rural de 24 años perdió la vida este sábado tras ser embestida por una camioneta Ford F-100 mientras prestaba servicio en un puesto de control de tránsito cerca del acceso sur a la localidad cordobesa de Oliva.

La víctima, identificada como Milagros Cuello, fue trasladada de urgencia al hospital local, pero la gravedad de las heridas provocó su deceso al ingresar al centro asistencial. El trágico episodio ocurrió a la altura del hospital psiquiátrico Dr. Emilio Vidal Abal, en un sector que, según informaron fuentes policiales a la Agencia Noticias Argentinas, se encontraba correctamente señalizado.

El conductor, un hombre de 50 años, fue detenido en el lugar del hecho segundos después del impacto. Pese a que el test de alcoholemia arrojó un resultado negativo, el sujeto podría ser imputado por el delito de homicidio culposo bajo la órbita de la Fiscalía de Río Segundo, a cargo de Patricia Baulies.

El ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, manifestó su dolor ante la pérdida de la agente: "Murió haciendo lo que eligió hacer cada día: cuidar a los demás, aun poniendo en riesgo su propia vida", sostuvo el funcionario, quien agregó que "no hay palabras que alcancen para describir la injusticia y el dolor de despedir a una policía joven, comprometida, que estaba exactamente donde debía estar".

Por su parte, el Ministerio de Seguridad Nacional también expresó su "profundo pesar por el fallecimiento de la Oficial Ayudante Milagros Cuello, quien en cumplimiento de su deber perdió la vida".

