Murió una policía tras ser embestida en un retén en Ruta 9

Investigan cómo llegaron armas de guerra a una finca de Chicoana
El hallazgo se produjo tras una denuncia por robo de armas. La Policía encontró armamento de uso civil y militar, además de más de 1.100 municiones.
Una oficial de la Patrulla Rural de Córdoba, identificada como Milagros Cuello, falleció tras ser embestida por una camioneta Ford F-100 en un puesto de control sobre la Ruta 9.Policiales21/12/2025
Una oficial de la Patrulla Rural de 24 años perdió la vida este sábado tras ser embestida por una camioneta Ford F-100 mientras prestaba servicio en un puesto de control de tránsito cerca del acceso sur a la localidad cordobesa de Oliva.
La víctima, identificada como Milagros Cuello, fue trasladada de urgencia al hospital local, pero la gravedad de las heridas provocó su deceso al ingresar al centro asistencial. El trágico episodio ocurrió a la altura del hospital psiquiátrico Dr. Emilio Vidal Abal, en un sector que, según informaron fuentes policiales a la Agencia Noticias Argentinas, se encontraba correctamente señalizado.
El conductor, un hombre de 50 años, fue detenido en el lugar del hecho segundos después del impacto. Pese a que el test de alcoholemia arrojó un resultado negativo, el sujeto podría ser imputado por el delito de homicidio culposo bajo la órbita de la Fiscalía de Río Segundo, a cargo de Patricia Baulies.
El ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, manifestó su dolor ante la pérdida de la agente: "Murió haciendo lo que eligió hacer cada día: cuidar a los demás, aun poniendo en riesgo su propia vida", sostuvo el funcionario, quien agregó que "no hay palabras que alcancen para describir la injusticia y el dolor de despedir a una policía joven, comprometida, que estaba exactamente donde debía estar".
Por su parte, el Ministerio de Seguridad Nacional también expresó su "profundo pesar por el fallecimiento de la Oficial Ayudante Milagros Cuello, quien en cumplimiento de su deber perdió la vida".
Con información de Noticias Argentinas
El siniestro ocurrió durante la madrugada de este martes en la zona norte de la ciudad de Salta. Viajaban dos personas, no hubo heridos de gravedad y el test de alcoholemia dio negativo.
En el marco del operativo Fin de Año Seguro, la Policía Vial de Salta controló más de 9.100 vehículos y sancionó a 1.203 infractores por diversos incumplimientos a la Ley Nacional de Tránsito.
Efectivos de Motoristas de Emergencia Policial demoraron esta madrugada a un hombre en el barrio Parque la Vega, en la zona sur de la Capital salteña.
Personal de Espacios Públicos de la Municipalidad de Salta fue agredido durante un operativo de control en la Plaza 9 de Julio. El incidente ocurrió cuando se procedió al decomiso de un carro pochoclero sin habilitación.
Tras un mes de investigación, la Dirección General de Investigaciones de la Policía de Salta detuvo a un hombre acusado de robar una importante suma de dinero bajo la modalidad de "falso cliente".
Desde Asunción del Paraguay se definirieron los cruces de la Fase Preliminar del máximo torneo continental, una instancia clave para los equipos que buscan llegar a la fase de grupos.
Juan Román Riquelme definió la nueva estructura del Consejo de Fútbol de Boca para 2026, con Marcelo "Chelo" Delgado como máximo responsable y único sobreviviente del grupo original.
En un inesperado anuncio durante un recital en San Pablo, Neymar Jr. volvió a encender la ilusión de los hinchas brasileños de cara al Mundial 2026.
Este lunes, la Asociación del Fútbol Argentino dio a conocer el calendario de la Segunda División para la temporada 2026. Central Norte integrará la zona A y Gimnasia y Tiro la zona B, sin embargo se enfrentarán en el interzonal.
El emblemático Pan de Navidad Gigante mide 5 metros de altura, pesa alrededor de 2.800 kilos y está decorado con más de 3.000 manzanas confitadas. El evento central será este lunes 22 de diciembre, a partir de las 20 horas en el SUM municipal. Al finalizar se reparten porciones a los presentes.