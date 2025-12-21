Murió una policía tras ser embestida en un retén en Ruta 9

Una oficial de la Patrulla Rural de Córdoba, identificada como Milagros Cuello, falleció tras ser embestida por una camioneta Ford F-100 en un puesto de control sobre la Ruta 9.

Policiales21/12/2025

720

Una oficial de la Patrulla Rural de 24 años perdió la vida este sábado tras ser embestida por una camioneta Ford F-100 mientras prestaba servicio en un puesto de control de tránsito cerca del acceso sur a la localidad cordobesa de Oliva. 

La víctima, identificada como Milagros Cuello, fue trasladada de urgencia al hospital local, pero la gravedad de las heridas provocó su deceso al ingresar al centro asistencial. El trágico episodio ocurrió a la altura del hospital psiquiátrico Dr. Emilio Vidal Abal, en un sector que, según informaron fuentes policiales a la Agencia Noticias Argentinas, se encontraba correctamente señalizado. 

el-presidente-javier-milei-junto-al-ministro-de-economia-luis-caputo-foto-x-jmilei-RXA6Y2YLD5F57JDFRAjuste fiscal: universidades y obra pública lideran las caídas reales en noviembre

El conductor, un hombre de 50 años, fue detenido en el lugar del hecho segundos después del impacto. Pese a que el test de alcoholemia arrojó un resultado negativo, el sujeto podría ser imputado por el delito de homicidio culposo bajo la órbita de la Fiscalía de Río Segundo, a cargo de Patricia Baulies. 

El ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, manifestó su dolor ante la pérdida de la agente: "Murió haciendo lo que eligió hacer cada día: cuidar a los demás, aun poniendo en riesgo su propia vida", sostuvo el funcionario, quien agregó que "no hay palabras que alcancen para describir la injusticia y el dolor de despedir a una policía joven, comprometida, que estaba exactamente donde debía estar". 

Por su parte, el Ministerio de Seguridad Nacional también expresó su "profundo pesar por el fallecimiento de la Oficial Ayudante Milagros Cuello, quien en cumplimiento de su deber perdió la vida".

Con información de Noticias Argentinas

Te puede interesar
Lo más visto
multimedia.normal.b32d53b21d50d8fe.70616e206465206e6176696461645f6e6f726d616c2e77656270

El Carril celebra 25 años del "Pan de Navidad Gigante”

Municipios22/12/2025

El emblemático Pan de Navidad Gigante mide 5 metros de altura, pesa alrededor de 2.800 kilos y está decorado con más de 3.000 manzanas confitadas. El evento central será este lunes 22 de diciembre, a partir de las 20 horas en el SUM municipal. Al finalizar se reparten porciones a los presentes.

Boletín de noticias

Recibí información en tu mail