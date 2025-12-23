Auto volcó y quedó dentro de un canal en zona norte

Un automóvil volcó y terminó dentro de un canal durante la madrugada de este martes en la intersección de avenida Bolivia y Patrón Costas, en la zona norte de la ciudad de Salta. El hecho se registró alrededor de las 0:30 y dejó como saldo dos mujeres mayores de edad lesionadas, aunque fuera de peligro.

En diálogo con Aries, el vocero de la Policía de Salta, Cristian Aguilera, explicó que el vehículo circulaba por la avenida cuando la conductora perdió el control del rodado, lo que provocó que cayera al canal y quedara recostado sobre uno de sus laterales.

Producto del impacto, ambas ocupantes quedaron atrapadas dentro de la cabina, por lo que debió intervenir personal de Bomberos, que logró rescatarlas. Posteriormente fueron trasladadas al hospital San Bernardo, donde recibieron atención médica. El diagnóstico inicial fue politraumatismos, sin riesgo para sus vidas.

Aguilera detalló que se realizó el test de alcoholemia correspondiente a la conductora, el cual arrojó resultado negativo, descartando el consumo de alcohol. Entre los posibles factores que habrían influido en el siniestro, el vocero mencionó la velocidad, el estado resbaladizo de la calzada y las condiciones climáticas al momento del hecho.

En el lugar trabajó personal de Criminalística para documentar el siniestro, mientras que efectivos de Seguridad Vial realizaron el ordenamiento del tránsito debido a la alta circulación en la zona. El vehículo permaneció en el lugar durante varias horas y su remoción quedó a cargo de los propietarios, ya que la intervención policial concluyó durante la madrugada.

