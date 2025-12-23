Navidad en la Catedral: habrá un concierto tradicional y misas con horarios especiales

La Catedral Basílica de Salta se prepara para celebrar la Navidad con una serie de actividades religiosas y culturales, que incluyen misas especiales, confesiones y el tradicional concierto navideño, abierto a toda la comunidad.

“Hoy (martes 23) arrancamos con el concierto tradicional de Navidad a partir de las 21 horas, en la catedral, donde el coro y la orquesta de la UCASAL van a brindar un concierto abierto, libre y gratuito. Los esperamos a todos, es una hermosa oportunidad para compartir juntos en este tiempo de alegría”, detalló el padre Marcos Cepeda, en diálogo con Aries.

Para la Nochebuena del 24 de diciembre, se celebrarán misas a las 19:00, 20:30 y 22:00 horas, siendo la última presidida por el obispo de Salta. “Lo que celebramos en la misa de la noche, tradicionalmente llamada ‘Misa del Gallo’, es el nacimiento de Jesús. Aunque hoy ya no se celebra necesariamente a medianoche, se realiza después de las 19 horas, y los cantos y oraciones reflejan la presencia de Cristo entre nosotros”, explicó Cepeda.

El 25 de diciembre, día de Navidad, las misas se llevarán a cabo a las 10, 11, 12, 19 y 20:30 horas. Además, habrá disponibilidad de sacerdotes para confesiones: mañana miércoles, de 9 a 12 y por la tarde, de 18 a 22 horas.

Con estas actividades, la Catedral Basílica invita a toda la comunidad a participar y celebrar juntos, en un ambiente de fe, música y tradición navideña.