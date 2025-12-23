La campaña busca acompañar a quienes viven solos, llevando tiempo, escucha y solidaridad a hospitales y barrios durante Nochebuena y fin de año. Nicolás O’Brien, Director General de Adultos Mayores, destacó que la presencia y el tiempo compartido son el mejor regalo para quienes más lo necesitan.
Navidad en la Catedral: habrá un concierto tradicional y misas con horarios especiales
El padre Marcos Cepeda informó que las celebraciones comenzarán este martes 23 con el tradicional concierto navideño y continuarán con tres misas de Nochebuena y otras cinco el 25 de diciembre.Salta23/12/2025
La Catedral Basílica de Salta se prepara para celebrar la Navidad con una serie de actividades religiosas y culturales, que incluyen misas especiales, confesiones y el tradicional concierto navideño, abierto a toda la comunidad.
“Hoy (martes 23) arrancamos con el concierto tradicional de Navidad a partir de las 21 horas, en la catedral, donde el coro y la orquesta de la UCASAL van a brindar un concierto abierto, libre y gratuito. Los esperamos a todos, es una hermosa oportunidad para compartir juntos en este tiempo de alegría”, detalló el padre Marcos Cepeda, en diálogo con Aries.
Para la Nochebuena del 24 de diciembre, se celebrarán misas a las 19:00, 20:30 y 22:00 horas, siendo la última presidida por el obispo de Salta. “Lo que celebramos en la misa de la noche, tradicionalmente llamada ‘Misa del Gallo’, es el nacimiento de Jesús. Aunque hoy ya no se celebra necesariamente a medianoche, se realiza después de las 19 horas, y los cantos y oraciones reflejan la presencia de Cristo entre nosotros”, explicó Cepeda.
El 25 de diciembre, día de Navidad, las misas se llevarán a cabo a las 10, 11, 12, 19 y 20:30 horas. Además, habrá disponibilidad de sacerdotes para confesiones: mañana miércoles, de 9 a 12 y por la tarde, de 18 a 22 horas.
Con estas actividades, la Catedral Basílica invita a toda la comunidad a participar y celebrar juntos, en un ambiente de fe, música y tradición navideña.
SAETA informó horarios especiales del transporte público en el área metropolitana para el 24 y 25 de diciembre. También habrá cambios en la atención al usuario.
El mandatario provincial llamó a la reflexión, la solidaridad y el diálogo, y deseó paz, unión y esperanza para todos los salteños, con un mensaje especial para quienes atraviesan momentos difíciles.
En la previa de Nochebuena, las mayores filas se registran en panaderías y fiambrerías del microcentro salteño, mientras que los locales de pirotecnia muestran menor afluencia.
El presidente de la Cámara de Panaderos de Salta aseguró que el leve movimiento por Navidad no compensa un año marcado por la baja en las ventas, el cierre de pymes y la pérdida del poder adquisitivo.
Desde la Cámara de Panaderos de Salta confirmaron un leve repunte en las ventas por las fiestas, impulsado casi exclusivamente por el pan de miga, como opción más accesible frente al alto costo de la carne.
Desde Asunción del Paraguay se definirieron los cruces de la Fase Preliminar del máximo torneo continental, una instancia clave para los equipos que buscan llegar a la fase de grupos.
En un inesperado anuncio durante un recital en San Pablo, Neymar Jr. volvió a encender la ilusión de los hinchas brasileños de cara al Mundial 2026.
La Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos (CECHA) confirmó el esquema de atención de las estaciones de servicio para las fiestas de fin de año.
Ya es Navidad en Australia: ¿por dónde está Papá Noel ahora?
Mientras en Australia ya se celebra la Navidad, Papá Noel avanza con su recorrido alrededor del mundo. El trineo ya pasó por Oceanía y continúa su viaje rumbo a Asia y Europa, según el seguimiento en tiempo real.