Lula: intervención de EE.UU. en Venezuela sería una catástrofe

Mientras escala la tensión entre Estados Unidos y Venezuela después de que Donald Trump señalara que no podía descartar una guerra contra el régimen de Nicolás Maduro, el presidente brasileño Luiz Inacio Lula da Silva advirtió desde la cumbre del Mercosur que se realiza en Foz de Iguazú que "una intervención armada sería una catástrofe humanitaria".

"El continente sudamericano vuelve a ser acechado por la presencia militar de una potencia extrarregional (...) Una intervención armada en Venezuela sería una catástrofe humanitaria", dijo Lula durante el encuentro de jefes de Estado del bloque sudamericano en la ciudad brasileña que es sede de la cumbre del Mercosur en la que también participa Javier Milei.

Trump lleva adelante una campaña de ataques contra embarcaciones de supuestos traficantes de drogas en aguas cercanas a Venezuela y el viernes no descartó una guerra con el país caribeño, sumando tensión a un conflicto que tiene en vilo a toda la región.



Lula, que se ha propuesto como mediador entre Venezuela y Estados Unidos y ha mantenido conversaciones telefónicas tanto con Trump como con Maduro, afirmó que en el mundo actual parece más fácil construir muros que puentes.

Tras citar la ceremonia del viernes en la que inauguró un nuevo puente que conecta entre Brasil y Paraguay, dijo que las fronteras no son amenazas a la soberanía y que es necesario tender conexiones para permitir la libre circulación de mercancías y personas.

"Las verdaderas amenazas a nuestra soberanía son de otra naturaleza. Son las guerras, las fuerzas antidemocráticas y el crimen organizado", dijo.



En la reunión del Mercosur que se realiza en Foz de Iguazú se registraron posiciones contrarias con respecto a Venezuela, ya que Brasil se negó a aprobar el viernes una resolución ministerial propuesta por Argentina y Paraguay para condenar las violaciones a los derechos humanos y las amenazas a la democracia en el régimen de Maduro.

Según el mandatario brasileño, el debilitamiento de las instituciones impulsado por fuerzas antidemocráticas en la región ha abierto más espacio al crimen organizado.

Agregó que el Mercosur ya demostró disposición para enfrentar el crimen organizado de forma conjunta y que en los últimos meses adoptó nuevas herramientas en ese sentido, entre las que citó acuerdos de recuperación de activos y medidas para proteger niños y adolescentes en ambientes virtuales.



También dejó claro que no existe en Sudamérica ninguna instancia conjunta para liderar el combate al crimen por lo que, dijo, Brasil y Uruguay propondrán una reunión regional de ministros de Justicia a fin de discutir medidas para fortalecer la lucha contra el crimen organizado en la región.

Lula aseguró, además, que América Latina es la región del mundo más letal para las mujeres, para lo que recogió datos de Cepal según los cuales la región registra once feminicidios diarios, y pidió a Paraguay, como nuevo presidente temporal del Mercosur, que impulse la creación de un pacto por el fin del feminicidio y la lucha a la violencia contra la mujer.

La frase de Trump que sumó tensión y el temor a una guerra

El presidente de Estados Unidos lo dijo en una entrevista telefónica con la cadena NBC News.

Lo más relevante de la entrevista fue que Trump no descartó la posibilidad de una guerra con Venezuela. Ante la pregunta directa sobre si las operaciones actuales podrían escalar a un conflicto bélico, respondió: "No lo descarto, no".

También defendió la orden de "bloqueo" emitida a principios de esta semana contra petroleros sancionados. Advirtió que las incautaciones de buques cerca de aguas venezolanas continuarán.

|Aunque no confirmó explícitamente si el derrocamiento de Maduro es su objetivo final, Trump fue críptico al responder: "Él sabe lo que yo quiero, y lo sabe mejor que nadie".

La respuesta de Venezuela no tardó en llegar. El ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, considerado el número dos del régimen de Maduro, aseguró que los cuerpos policiales están listos para defender a su país de "cualquier amenaza".

"Hoy Venezuela es territorio de paz, así debe seguir siendo, porque cuando hablamos de fusión popular, militar, policial, es que nuestros funcionarios policiales hoy día están listos y prestos para defender la patria de cualquier amenaza, interna o externa", señaló el funcionario en un acto de entrega de vehículos y uniformes a los cuerpos de seguridad del Estado, en Caracas.

Con información de Clarín