Lula: intervención de EE.UU. en Venezuela sería una catástrofe

Conflicto en alta mar: China condenó la incautación de buques por parte de EE. UU.El Mundo22/12/2025
El Gobierno de China calificó de "arbitraria e ilegal" la incautación de un segundo petrolero de su propiedad por parte de Estados Unidos.
En la cumbre del Mercosur en Foz de Iguazú, el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva calificó como una "catástrofe humanitaria" cualquier posible intervención armada de Estados Unidos en Venezuela.El Mundo20/12/2025
Mientras escala la tensión entre Estados Unidos y Venezuela después de que Donald Trump señalara que no podía descartar una guerra contra el régimen de Nicolás Maduro, el presidente brasileño Luiz Inacio Lula da Silva advirtió desde la cumbre del Mercosur que se realiza en Foz de Iguazú que "una intervención armada sería una catástrofe humanitaria".
"El continente sudamericano vuelve a ser acechado por la presencia militar de una potencia extrarregional (...) Una intervención armada en Venezuela sería una catástrofe humanitaria", dijo Lula durante el encuentro de jefes de Estado del bloque sudamericano en la ciudad brasileña que es sede de la cumbre del Mercosur en la que también participa Javier Milei.
Trump lleva adelante una campaña de ataques contra embarcaciones de supuestos traficantes de drogas en aguas cercanas a Venezuela y el viernes no descartó una guerra con el país caribeño, sumando tensión a un conflicto que tiene en vilo a toda la región.
Lula, que se ha propuesto como mediador entre Venezuela y Estados Unidos y ha mantenido conversaciones telefónicas tanto con Trump como con Maduro, afirmó que en el mundo actual parece más fácil construir muros que puentes.
Tras citar la ceremonia del viernes en la que inauguró un nuevo puente que conecta entre Brasil y Paraguay, dijo que las fronteras no son amenazas a la soberanía y que es necesario tender conexiones para permitir la libre circulación de mercancías y personas.
"Las verdaderas amenazas a nuestra soberanía son de otra naturaleza. Son las guerras, las fuerzas antidemocráticas y el crimen organizado", dijo.
En la reunión del Mercosur que se realiza en Foz de Iguazú se registraron posiciones contrarias con respecto a Venezuela, ya que Brasil se negó a aprobar el viernes una resolución ministerial propuesta por Argentina y Paraguay para condenar las violaciones a los derechos humanos y las amenazas a la democracia en el régimen de Maduro.
Según el mandatario brasileño, el debilitamiento de las instituciones impulsado por fuerzas antidemocráticas en la región ha abierto más espacio al crimen organizado.
Agregó que el Mercosur ya demostró disposición para enfrentar el crimen organizado de forma conjunta y que en los últimos meses adoptó nuevas herramientas en ese sentido, entre las que citó acuerdos de recuperación de activos y medidas para proteger niños y adolescentes en ambientes virtuales.
También dejó claro que no existe en Sudamérica ninguna instancia conjunta para liderar el combate al crimen por lo que, dijo, Brasil y Uruguay propondrán una reunión regional de ministros de Justicia a fin de discutir medidas para fortalecer la lucha contra el crimen organizado en la región.
Lula aseguró, además, que América Latina es la región del mundo más letal para las mujeres, para lo que recogió datos de Cepal según los cuales la región registra once feminicidios diarios, y pidió a Paraguay, como nuevo presidente temporal del Mercosur, que impulse la creación de un pacto por el fin del feminicidio y la lucha a la violencia contra la mujer.
El presidente de Estados Unidos lo dijo en una entrevista telefónica con la cadena NBC News.
Lo más relevante de la entrevista fue que Trump no descartó la posibilidad de una guerra con Venezuela. Ante la pregunta directa sobre si las operaciones actuales podrían escalar a un conflicto bélico, respondió: "No lo descarto, no".
También defendió la orden de "bloqueo" emitida a principios de esta semana contra petroleros sancionados. Advirtió que las incautaciones de buques cerca de aguas venezolanas continuarán.
|Aunque no confirmó explícitamente si el derrocamiento de Maduro es su objetivo final, Trump fue críptico al responder: "Él sabe lo que yo quiero, y lo sabe mejor que nadie".
La respuesta de Venezuela no tardó en llegar. El ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, considerado el número dos del régimen de Maduro, aseguró que los cuerpos policiales están listos para defender a su país de "cualquier amenaza".
"Hoy Venezuela es territorio de paz, así debe seguir siendo, porque cuando hablamos de fusión popular, militar, policial, es que nuestros funcionarios policiales hoy día están listos y prestos para defender la patria de cualquier amenaza, interna o externa", señaló el funcionario en un acto de entrega de vehículos y uniformes a los cuerpos de seguridad del Estado, en Caracas.
Con información de Clarín
En respuesta a las investigaciones sobre vehículos eléctricos, China oficializó la imposición de aranceles de entre el 21,9% y el 42,7% a los productos lácteos procedentes de la Unión Europea.
Tras semanas de cautiverio, las autoridades de Nigeria confirmaron la liberación de los últimos 130 estudiantes secuestrados a finales de noviembre en el internado católico St. Mary’s.
El Gobierno de Japón advirtió que adoptará "medidas apropiadas" para frenar la devaluación del yen, que alcanzó los 157,2 unidades por dólar a pesar del reciente aumento de tasas de interés.
El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, quien cumple una condena de 27 años por intento de golpe de Estado, será sometido a dos cirugías simultáneas para tratar una hernia inguinal y crisis de hipo crónico.
Nuevos documentos judiciales revelaron que los autores del atentado en Bondi Beach, que dejó 16 muertos, lanzaron cuatro artefactos explosivos contra la multitud que no llegaron a detonar.
Desde Asunción del Paraguay se definirieron los cruces de la Fase Preliminar del máximo torneo continental, una instancia clave para los equipos que buscan llegar a la fase de grupos.
Juan Román Riquelme definió la nueva estructura del Consejo de Fútbol de Boca para 2026, con Marcelo "Chelo" Delgado como máximo responsable y único sobreviviente del grupo original.
En un inesperado anuncio durante un recital en San Pablo, Neymar Jr. volvió a encender la ilusión de los hinchas brasileños de cara al Mundial 2026.
El interventor del municipio fronterizo aseguró que el cruce hacia Bermejo se mantiene activo por las fiestas, pero lejos de los niveles del año pasado. También habló del contrabando y la depuración del padrón electoral.
La Cooperativa Yerbatera Andresito, referente del sector en Misiones, anunció oficialmente que entró en cesación de pagos "hasta nuevo aviso" debido a una situación financiera crítica.