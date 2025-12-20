Uruguay adelanta vacunación antigripal por la variante H3N2

El presidente Volodímir Zelenski reconoció la compleja realidad militar en el frente y reveló gestiones de Estados Unidos para un diálogo directo con Rusia.
Uruguay adelantará su campaña de vacunación contra la gripe ante la expansión de la influenza A H3N2, según informó el Ministerio de Salud Pública (MSP) y supo la Agencia Noticias Argentinas.
La directora general de Salud del MSP, Fernanda Nozar, confirmó que la campaña, habitualmente iniciada en abril, se adelantará un mes para iniciar en marzo.
“Vamos a adelantar la campaña de vacunación contra la gripe en nuestro país”, señaló la funcionaria en diálogo con periodistas.
Énfasis en la vacunación infantil
Nozar indicó que el Gobierno insistirá “muy fuertemente en la cobertura de niños”, al ser el grupo con mayor prevalencia de casos y uno de los principales vectores de transmisión.
Se espera que la variante H3N2 llegue al país durante el verano debido al flujo turístico típico de la temporada estival.
Dosis aplicadas en 2025
Entre abril y septiembre de este año se aplicaron 511.000 dosis gratuitas, en una población cercana a los 3,5 millones de habitantes, según datos oficiales.
Con información de Noticias Argentinas
Durante la última audiencia jubilar en la Plaza de San Pedro, el Papa León XIV lanzó una fuerte crítica a la distribución global de los recursos, advirtiendo que la riqueza está "cada vez más concentrada, injustamente".
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, inauguró el Puente Internacional de la Integración, una megaestructura que une Foz de Iguazú con la ciudad paraguaya de Presidente Franco.
El Servicio de Seguridad de Ucrania ejecutó un ataque estratégico con drones de largo alcance contra el aeródromo militar de Belbek, en la península de Crimea.
En la cumbre del Mercosur en Foz de Iguazú, el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva calificó como una "catástrofe humanitaria" cualquier posible intervención armada de Estados Unidos en Venezuela.
Cambio político en Chile: seguridad, migración y economía en agenda
Tras las elecciones presidenciales en Chile, se abre un nuevo escenario político marcado por el cambio ideológico, las demandas de mayor seguridad y el debate sobre migración, economía y relaciones internacionales.
El Gobierno Nacional oficializó la renuncia de Nicolás Pakgojz a la presidencia de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), junto a su vicepresidente, Marcelo León Ugarte.
Se sorteó de la Libertadores 2026: Argentinos Juniors jugará en Fase 2 con Barcelona o Liga de QuitoDeportes19/12/2025
Desde Asunción del Paraguay se definirieron los cruces de la Fase Preliminar del máximo torneo continental, una instancia clave para los equipos que buscan llegar a la fase de grupos.
Gimnasia y Tiro ya tiene al arquero que tomará la responsabilidad bajo los tres palos. Se trata de Joaquín Papaleo, quien llegará a la institución proveniente de Instituto para reemplazar a Federico Abadía, recientemente transferido al fútbol colombiano.
Adiós al sueño de la casa propia: el Gobierno subastará tres predios del ex ProcrearArgentina19/12/2025
El Gobierno anunció la subasta de tres predios del programa PROCREAR - disuelto poco después de que Javier Milei llegara a la Casa Rosada- ubicados en la Ciudad de Buenos Aires, en Paraná y Entre Ríos.
Cuando no gustan los datos, se los apaga: turismo, INDEC y una mala señal institucional
La decisión de desfinanciar mediciones oficiales vuelve a abrir un debate de fondo: sin estadísticas confiables no hay políticas públicas ni desarrollo posible.