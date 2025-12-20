Uruguay adelanta vacunación antigripal por la variante H3N2

Uruguay adelantará su campaña de vacunación contra la gripe ante la expansión de la influenza A H3N2, según informó el Ministerio de Salud Pública (MSP) y supo la Agencia Noticias Argentinas.

La directora general de Salud del MSP, Fernanda Nozar, confirmó que la campaña, habitualmente iniciada en abril, se adelantará un mes para iniciar en marzo.

“Vamos a adelantar la campaña de vacunación contra la gripe en nuestro país”, señaló la funcionaria en diálogo con periodistas.

Énfasis en la vacunación infantil

Nozar indicó que el Gobierno insistirá “muy fuertemente en la cobertura de niños”, al ser el grupo con mayor prevalencia de casos y uno de los principales vectores de transmisión.

Se espera que la variante H3N2 llegue al país durante el verano debido al flujo turístico típico de la temporada estival.

Dosis aplicadas en 2025

Entre abril y septiembre de este año se aplicaron 511.000 dosis gratuitas, en una población cercana a los 3,5 millones de habitantes, según datos oficiales.

Con información de Noticias Argentinas