León XIV: "La riqueza está concentrada de forma injusta"

El papa León XIV instó hoy a escuchar el grito de la tierra y de los pobres durante la última audiencia jubilar de los sábados en la Plaza de San Pedro. El Sumo Pontífice remarcó que la riqueza del planeta se encuentra "cada vez más concentrada, injustamente" en manos de unos pocos y recordó que el destino de los bienes de la creación es para la participación de toda la humanidad.

Ante los fieles reunidos en el Vaticano este sábado, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, el Obispo de Roma vinculó el concepto de la esperanza con la capacidad generativa, diferenciándola de la prepotencia y el miedo agresivo.

Durante su catequesis, centrada en el cierre del Año Santo, el Papa subrayó que la esperanza es una fuerza de Dios que "hace nacer y renacer". En relación con la crisis social y ambiental, el Pontífice se inspiró en las escrituras de San Pablo para señalar que "toda la creación gime y sufre dolores de parto hasta hoy".

Al respecto, denunció que muchos sectores de poder ignoran este reclamo: "Muchos poderosos no escuchan este grito: la riqueza de la tierra está en manos de unos pocos, muy pocos, cada vez más concentrada -injustamente- en manos de quienes a menudo no quieren escuchar el gemido de la tierra y de los pobres"

Bajo la premisa de que "esperar es generar", León XIV exhortó a los presentes a asumir un rol activo en la preservación del mundo y la justicia social, afirmando que "nuestra tarea es generar, no robar". Asimismo, puso a la Virgen María como modelo de esta virtud, señalando que la oración mariana refleja a una de nosotros que genera.

Finalmente, el Papa indicó que, si bien el Jubileo llega a su conclusión, el compromiso de los fieles debe continuar, ya que "el dolor de la tierra y de los pobres es como el de un parto" y el objetivo final es la transformación del mundo actual en la "ciudad-jardín" donde todas las criaturas convivan en armonía.

Con información de Noticias Argentinas