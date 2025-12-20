El presidente Volodímir Zelenski reconoció la compleja realidad militar en el frente y reveló gestiones de Estados Unidos para un diálogo directo con Rusia.
León XIV: "La riqueza está concentrada de forma injusta"
Durante la última audiencia jubilar en la Plaza de San Pedro, el Papa León XIV lanzó una fuerte crítica a la distribución global de los recursos, advirtiendo que la riqueza está "cada vez más concentrada, injustamente".El Mundo20/12/2025
El papa León XIV instó hoy a escuchar el grito de la tierra y de los pobres durante la última audiencia jubilar de los sábados en la Plaza de San Pedro. El Sumo Pontífice remarcó que la riqueza del planeta se encuentra "cada vez más concentrada, injustamente" en manos de unos pocos y recordó que el destino de los bienes de la creación es para la participación de toda la humanidad.
Ante los fieles reunidos en el Vaticano este sábado, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, el Obispo de Roma vinculó el concepto de la esperanza con la capacidad generativa, diferenciándola de la prepotencia y el miedo agresivo.
Durante su catequesis, centrada en el cierre del Año Santo, el Papa subrayó que la esperanza es una fuerza de Dios que "hace nacer y renacer". En relación con la crisis social y ambiental, el Pontífice se inspiró en las escrituras de San Pablo para señalar que "toda la creación gime y sufre dolores de parto hasta hoy".
Al respecto, denunció que muchos sectores de poder ignoran este reclamo: "Muchos poderosos no escuchan este grito: la riqueza de la tierra está en manos de unos pocos, muy pocos, cada vez más concentrada -injustamente- en manos de quienes a menudo no quieren escuchar el gemido de la tierra y de los pobres"
Bajo la premisa de que "esperar es generar", León XIV exhortó a los presentes a asumir un rol activo en la preservación del mundo y la justicia social, afirmando que "nuestra tarea es generar, no robar". Asimismo, puso a la Virgen María como modelo de esta virtud, señalando que la oración mariana refleja a una de nosotros que genera.
Finalmente, el Papa indicó que, si bien el Jubileo llega a su conclusión, el compromiso de los fieles debe continuar, ya que "el dolor de la tierra y de los pobres es como el de un parto" y el objetivo final es la transformación del mundo actual en la "ciudad-jardín" donde todas las criaturas convivan en armonía.
Con información de Noticias Argentinas
El Ministerio de Salud Pública (MSP) de Uruguay anunció que adelantará el inicio de la campaña de vacunación antigripal a marzo de 2026.
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, inauguró el Puente Internacional de la Integración, una megaestructura que une Foz de Iguazú con la ciudad paraguaya de Presidente Franco.
El Servicio de Seguridad de Ucrania ejecutó un ataque estratégico con drones de largo alcance contra el aeródromo militar de Belbek, en la península de Crimea.
En la cumbre del Mercosur en Foz de Iguazú, el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva calificó como una "catástrofe humanitaria" cualquier posible intervención armada de Estados Unidos en Venezuela.
Cambio político en Chile: seguridad, migración y economía en agenda
Tras las elecciones presidenciales en Chile, se abre un nuevo escenario político marcado por el cambio ideológico, las demandas de mayor seguridad y el debate sobre migración, economía y relaciones internacionales.
El Gobierno Nacional oficializó la renuncia de Nicolás Pakgojz a la presidencia de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), junto a su vicepresidente, Marcelo León Ugarte.
Se sorteó de la Libertadores 2026: Argentinos Juniors jugará en Fase 2 con Barcelona o Liga de QuitoDeportes19/12/2025
Desde Asunción del Paraguay se definirieron los cruces de la Fase Preliminar del máximo torneo continental, una instancia clave para los equipos que buscan llegar a la fase de grupos.
Gimnasia y Tiro ya tiene al arquero que tomará la responsabilidad bajo los tres palos. Se trata de Joaquín Papaleo, quien llegará a la institución proveniente de Instituto para reemplazar a Federico Abadía, recientemente transferido al fútbol colombiano.
Adiós al sueño de la casa propia: el Gobierno subastará tres predios del ex ProcrearArgentina19/12/2025
El Gobierno anunció la subasta de tres predios del programa PROCREAR - disuelto poco después de que Javier Milei llegara a la Casa Rosada- ubicados en la Ciudad de Buenos Aires, en Paraná y Entre Ríos.
Cuando no gustan los datos, se los apaga: turismo, INDEC y una mala señal institucional
La decisión de desfinanciar mediciones oficiales vuelve a abrir un debate de fondo: sin estadísticas confiables no hay políticas públicas ni desarrollo posible.