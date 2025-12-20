Lula inauguró puente con Paraguay y lanzó críticas a Trump

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, inauguró este viernes el Puente Internacional de la Integración entre Brasil y Paraguay y aprovechó la ceremonia para criticar a los líderes que “construyen muros y barreras”, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

En Foz de Iguazú, estado de Paraná, Lula afirmó que mientras algunos dirigentes impulsan muros para impedir el paso de personas pobres, América del Sur opta por la cooperación.

“Algunos defienden muros y barreras. Nosotros, latinoamericanos, sudamericanos, brasileños y paraguayos, construimos puentes”, sostuvo durante su discurso.

El mandatario remarcó que la infraestructura compartida beneficia a los pueblos y fortalece la paz y el desarrollo regional.

Nuevo enlace vial tras 60 años

El puente es el segundo cruce sobre el río Paraná entre ambos países, seis décadas después del Puente Internacional de la Amistad.

La obra —proyectada en 1992 y concluida tras múltiples demoras— une Foz de Iguazú con Presidente Franco, en Paraguay.

La estructura, denominada Puente de la Integración Prefecto Jaime Lerner, tiene:

760 metros de extensión

470 metros de vano central libre

dos carriles simples de 3,6 metros

torres de 190 metros, equivalentes a unos 54 pisos

La inversión total fue de 1.900 millones de reales (unos 345 millones de dólares), financiados por ambos Estados.

Etapas operativas y acto en Paraguay

En una primera fase, el paso quedará habilitado para camiones sin carga, con aperturas progresivas coordinadas por organismos de control.

Lula anticipó que la ceremonia del lado paraguayo se realizará el sábado y estará encabezada por el presidente Santiago Peña, ausente este viernes por razones familiares.

Con información de Noticias Argentinas