Trump nombra nuevo jefe militar para el Comando Sur

Donald Trump designó como jefe del Comando Sur para América Latina al teniente general de los Marines Francis L. Donovan, indicó el Pentágono, al tiempo que el presidente estadounidense afirmó no descartar una guerra con Venezuela.

Donovan es el actual jefe adjunto del Comando de Operaciones Especiales de Estados Unidos, según el Departamento de Defensa. De ser confirmado por el Senado, sustituiría al almirante Alvin Holsey, que anunció a mediados de octubre que dejaría su cargo el 12 de diciembre para "jubilarse" y que criticó, según la prensa estadounidense, los ataques contra presuntas narcolanchas frente a las costas de Venezuela. Según el diario New York Times, que cita a funcionarios de Defensa, el almirante "estaba preocupado" por la decisión de atacar estas barcas.

Más de cien muertos en ataques a narcolanchas

Washington ha desplegado un importante dispositivo militar en el Caribe y en el Pacífico, donde ha bombardeado embarcaciones que atribuye a supuestos traficantes de drogas, el último este jueves, que mató a cinco tripulantes. Los ataques ya dejaron más de 100 muertos, según un recuento de la AFP con información oficial. Venezuela denuncia un complot para derrocar al presidente Nicolás Maduro y adueñarse de su petróleo.

En un comunicado publicado el viernes en el portal del Pentágono, el secretario estadounidense de Defensa, Pete Hegseth, anunció que Trump nominó al teniente general del Cuerpo de Marines Francis L. Donovan "al frente del Comando Sur de Estados Unidos (SouthCom)". El comando es responsable de Centro y Sudamérica, así como de algunos territorios caribeños.

Con información de afp, nyt, war.gov