Trump nombra nuevo jefe militar para el Comando Sur

Conflicto en alta mar: China condenó la incautación de buques por parte de EE. UU.El Mundo22/12/2025
El Gobierno de China calificó de "arbitraria e ilegal" la incautación de un segundo petrolero de su propiedad por parte de Estados Unidos.
El presidente Donald Trump nominó al Teniente General de los Marines Francis L. Donovan para liderar el Comando Sur.El Mundo20/12/2025
Donald Trump designó como jefe del Comando Sur para América Latina al teniente general de los Marines Francis L. Donovan, indicó el Pentágono, al tiempo que el presidente estadounidense afirmó no descartar una guerra con Venezuela.
Donovan es el actual jefe adjunto del Comando de Operaciones Especiales de Estados Unidos, según el Departamento de Defensa. De ser confirmado por el Senado, sustituiría al almirante Alvin Holsey, que anunció a mediados de octubre que dejaría su cargo el 12 de diciembre para "jubilarse" y que criticó, según la prensa estadounidense, los ataques contra presuntas narcolanchas frente a las costas de Venezuela. Según el diario New York Times, que cita a funcionarios de Defensa, el almirante "estaba preocupado" por la decisión de atacar estas barcas.
Washington ha desplegado un importante dispositivo militar en el Caribe y en el Pacífico, donde ha bombardeado embarcaciones que atribuye a supuestos traficantes de drogas, el último este jueves, que mató a cinco tripulantes. Los ataques ya dejaron más de 100 muertos, según un recuento de la AFP con información oficial. Venezuela denuncia un complot para derrocar al presidente Nicolás Maduro y adueñarse de su petróleo.
En un comunicado publicado el viernes en el portal del Pentágono, el secretario estadounidense de Defensa, Pete Hegseth, anunció que Trump nominó al teniente general del Cuerpo de Marines Francis L. Donovan "al frente del Comando Sur de Estados Unidos (SouthCom)". El comando es responsable de Centro y Sudamérica, así como de algunos territorios caribeños.
Con información de afp, nyt, war.gov
En respuesta a las investigaciones sobre vehículos eléctricos, China oficializó la imposición de aranceles de entre el 21,9% y el 42,7% a los productos lácteos procedentes de la Unión Europea.
Tras semanas de cautiverio, las autoridades de Nigeria confirmaron la liberación de los últimos 130 estudiantes secuestrados a finales de noviembre en el internado católico St. Mary’s.
El Gobierno de Japón advirtió que adoptará "medidas apropiadas" para frenar la devaluación del yen, que alcanzó los 157,2 unidades por dólar a pesar del reciente aumento de tasas de interés.
El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, quien cumple una condena de 27 años por intento de golpe de Estado, será sometido a dos cirugías simultáneas para tratar una hernia inguinal y crisis de hipo crónico.
Nuevos documentos judiciales revelaron que los autores del atentado en Bondi Beach, que dejó 16 muertos, lanzaron cuatro artefactos explosivos contra la multitud que no llegaron a detonar.
Desde Asunción del Paraguay se definirieron los cruces de la Fase Preliminar del máximo torneo continental, una instancia clave para los equipos que buscan llegar a la fase de grupos.
La provincia de San Juan marcó un hito histórico al inaugurar la primera autopista del país iluminada íntegramente con energía solar fotovoltaica.
Juan Román Riquelme definió la nueva estructura del Consejo de Fútbol de Boca para 2026, con Marcelo "Chelo" Delgado como máximo responsable y único sobreviviente del grupo original.
En un inesperado anuncio durante un recital en San Pablo, Neymar Jr. volvió a encender la ilusión de los hinchas brasileños de cara al Mundial 2026.
El interventor del municipio fronterizo aseguró que el cruce hacia Bermejo se mantiene activo por las fiestas, pero lejos de los niveles del año pasado. También habló del contrabando y la depuración del padrón electoral.