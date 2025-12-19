A través del Decreto 900/2025, el Gobierno Nacional oficializó la contratación de un préstamo por 300 millones de dólares con el Banco Mundial.
Alerta en el Ejército: Tres soldados muertos en una semana
Un soldado voluntario identificado como Facundo Gabriel Lima fue hallado sin vida en su domicilio de Las Heras, Mendoza. Con este hecho, ya suman tres los integrantes del Ejército Argentino fallecidos en la última semana.Argentina19/12/2025
Un soldado voluntario del Ejército fue hallado muerto en su casa de Mendoza, se trata del tercer caso de esta índole en una semana y los otros dos hechos ocurrieron en la Quinta de Olivos y la provincia de Corrientes.
En las últimas horas trascendió la noticia de la muerte de Facundo Gabriel Lima, quien fue hallado muerto por familiares dentro de su departamento en la localidad mendocina de Las Heras.
La causa que investiga el fallecimiento del joven, perteneciente a la Guarnición Ejército Mendoza, quedó a cargo de la fiscal de Homicidios Claudia Ríos y por el momento los primeros indicios señalan que se trató de un suicidio.
Desde el medio MDZ describieron que no existió dentro del inmueble la participación de un tercero, aunque todavía resta el resultado de la autopsia y las pericias.
Tercer caso en una semana
Esta semana comenzó con la muerte de Rodrigo Gómez, un soldado de 21 años, oriundo de Misiones, que cumplía funciones en la Quinta de Olivos. En este caso, que continúa bajo investigación, se halló una carta de despedida por parte del joven, la cual tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas.
En este sentido, se expuso que el soldado se despidió de sus familiares y amigos, agradeció al Ejército y comentó que su suicidio estaba ligado a elevadas deudas que tenía.
En medio de la tristeza, se dio a conocer otro caso de esta misma índole, pero en la provincia de Corrientes. A mediados de semana trascendió el fallecimiento del suboficial principal Juan Pereira, quien prestaba servicio en la Guarnición de Ejército Monte Caseros.
Las autoridades explicaron que el suboficial fue hallado sin vida dentro del cuartel y creen que se trató también de un suicidio.
Asistencia al suicida
Ante cualquier señal de riesgo se recomienda recurrir a profesionales de salud mental o a las líneas de atención disponibles:
135 – Línea de asistencia al suicida (CABA y Gran Buenos Aires).
107 – Urgencias SAME.
0800-333-1665 – Salud Mental Responde (CABA).
Con información de Noticias Argentinas
A través de las resoluciones 498, 499 y 500 del Boletín Oficial, el Gobierno Nacional oficializó la subasta pública de tres terrenos que pertenecían al disuelto programa PROCREAR.
A través de una nueva resolución del ORSNA, el Gobierno Nacional estableció que los servicios de rampas y el uso de mangas no podrán ser otorgados de manera exclusiva a un solo operador.
El financiamiento automotor en Argentina sufrió un duro revés en noviembre de 2025, con apenas 14.972 prendas inscritas sobre unidades nuevas.
El Gobierno Nacional oficializó la renuncia de Nicolás Pakgojz a la presidencia de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), junto a su vicepresidente, Marcelo León Ugarte.
La CGT celebró la postergación de la Reforma Laboral: "Es un triunfo de la calle"Argentina19/12/2025
Tras la decisión del Gobierno de trasladar el debate de la reforma laboral al 10 de febrero, la CGT emitió un comunicado atribuyendo la demora a las masivas movilizaciones en todo el país.
Con motivo del Día del Empleado Público, la Administración Pública Provincial de Salta cumple hoy, viernes 19 de diciembre, una jornada de asueto establecida por el decreto N° 52.
Jarsún: “Reducir el Estado es lo que la gente está pidiendo”
El nuevo ministro de Gobierno y Justicia respaldó la reestructuración del gabinete de Gustavo Sáenz y destacó la reducción del gasto público y la cercanía con los municipios.
Pese al fuerte rechazo de organizaciones ambientalistas y científicos, el oficialismo fijó el tratamiento en el recinto para el próximo 10 de febrero.
Estafa piramidal en el Servicio Penitenciario: Investigan el destino de más de $2.700 millonesPoliciales19/12/2025
La Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC) lideró siete allanamientos en Salta y Cerrillos para desarticular una red de estafas piramidales dentro del Servicio Penitenciario.
