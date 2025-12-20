Cambio político en Chile: seguridad, migración y economía en agenda

Chile atraviesa una nueva etapa política luego de las elecciones presidenciales que consagraron a un nuevo mandatario con un respaldo histórico en las urnas. El triunfo, con cerca del 60% de los votos, marcó un giro ideológico respecto del gobierno saliente y generó fuertes expectativas en la ciudadanía.

En diálogo con el programa Vale Todo, por Aries, el periodista chileno Andrés Lorca, oriundo de Antofagasta, analizó el escenario que recibe el presidente electo José Antonio Kast, y señaló que la principal demanda social está vinculada a la seguridad, el control del crimen organizado y la inmigración irregular.

Según explicó, si bien Chile mantiene mejores indicadores de seguridad que otros países de la región, existe una sensación de deuda pendiente entre la población. A eso se suman desafíos económicos como el bajo crecimiento, el deterioro fiscal y un mercado laboral debilitado.

Al evaluar la gestión del presidente saliente Gabriel Boric, el periodista consideró que hubo avances en materia social, como la reducción de la jornada laboral, pero también promesas incumplidas, entre ellas la condonación del crédito universitario y una reforma profunda del sistema de salud.

Finalmente, destacó que el nuevo gobierno genera expectativas positivas en materia de relaciones internacionales, en especial con países vecinos como Argentina, aunque aclaró que ciertos gestos políticos también generaron críticas en sectores de la oposición chilena.