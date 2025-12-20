El presidente Volodímir Zelenski reconoció la compleja realidad militar en el frente y reveló gestiones de Estados Unidos para un diálogo directo con Rusia.
Cambio político en Chile: seguridad, migración y economía en agenda
Tras las elecciones presidenciales en Chile, se abre un nuevo escenario político marcado por el cambio ideológico, las demandas de mayor seguridad y el debate sobre migración, economía y relaciones internacionales.El Mundo20/12/2025Ivana Chañi
Chile atraviesa una nueva etapa política luego de las elecciones presidenciales que consagraron a un nuevo mandatario con un respaldo histórico en las urnas. El triunfo, con cerca del 60% de los votos, marcó un giro ideológico respecto del gobierno saliente y generó fuertes expectativas en la ciudadanía.
En diálogo con el programa Vale Todo, por Aries, el periodista chileno Andrés Lorca, oriundo de Antofagasta, analizó el escenario que recibe el presidente electo José Antonio Kast, y señaló que la principal demanda social está vinculada a la seguridad, el control del crimen organizado y la inmigración irregular.
Según explicó, si bien Chile mantiene mejores indicadores de seguridad que otros países de la región, existe una sensación de deuda pendiente entre la población. A eso se suman desafíos económicos como el bajo crecimiento, el deterioro fiscal y un mercado laboral debilitado.
Al evaluar la gestión del presidente saliente Gabriel Boric, el periodista consideró que hubo avances en materia social, como la reducción de la jornada laboral, pero también promesas incumplidas, entre ellas la condonación del crédito universitario y una reforma profunda del sistema de salud.
Finalmente, destacó que el nuevo gobierno genera expectativas positivas en materia de relaciones internacionales, en especial con países vecinos como Argentina, aunque aclaró que ciertos gestos políticos también generaron críticas en sectores de la oposición chilena.
El Ministerio de Salud Pública (MSP) de Uruguay anunció que adelantará el inicio de la campaña de vacunación antigripal a marzo de 2026.
Durante la última audiencia jubilar en la Plaza de San Pedro, el Papa León XIV lanzó una fuerte crítica a la distribución global de los recursos, advirtiendo que la riqueza está "cada vez más concentrada, injustamente".
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, inauguró el Puente Internacional de la Integración, una megaestructura que une Foz de Iguazú con la ciudad paraguaya de Presidente Franco.
El Servicio de Seguridad de Ucrania ejecutó un ataque estratégico con drones de largo alcance contra el aeródromo militar de Belbek, en la península de Crimea.
En la cumbre del Mercosur en Foz de Iguazú, el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva calificó como una "catástrofe humanitaria" cualquier posible intervención armada de Estados Unidos en Venezuela.
El Gobierno Nacional oficializó la renuncia de Nicolás Pakgojz a la presidencia de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), junto a su vicepresidente, Marcelo León Ugarte.
Se sorteó de la Libertadores 2026: Argentinos Juniors jugará en Fase 2 con Barcelona o Liga de QuitoDeportes19/12/2025
Desde Asunción del Paraguay se definirieron los cruces de la Fase Preliminar del máximo torneo continental, una instancia clave para los equipos que buscan llegar a la fase de grupos.
Gimnasia y Tiro ya tiene al arquero que tomará la responsabilidad bajo los tres palos. Se trata de Joaquín Papaleo, quien llegará a la institución proveniente de Instituto para reemplazar a Federico Abadía, recientemente transferido al fútbol colombiano.
Adiós al sueño de la casa propia: el Gobierno subastará tres predios del ex ProcrearArgentina19/12/2025
El Gobierno anunció la subasta de tres predios del programa PROCREAR - disuelto poco después de que Javier Milei llegara a la Casa Rosada- ubicados en la Ciudad de Buenos Aires, en Paraná y Entre Ríos.
Cuando no gustan los datos, se los apaga: turismo, INDEC y una mala señal institucional
La decisión de desfinanciar mediciones oficiales vuelve a abrir un debate de fondo: sin estadísticas confiables no hay políticas públicas ni desarrollo posible.