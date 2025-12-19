Con motivo del Día del Empleado Público, la Administración Pública Provincial de Salta cumple hoy, viernes 19 de diciembre, una jornada de asueto establecida por el decreto N° 52.
Registro Civil: Guardias activas hoy por el Día del Empleado Público
Debido al asueto por el Día del Empleado Público, el Registro Civil de Salta garantiza guardias mínimas desde este viernes 19 de diciembre y durante el fin de semana.Salta19/12/2025
La subsecretaria del Registro Civil, Fernanda Ubiergo, dependiente del Ministerio de Gobierno y Justicia, informó que, debido al asueto administrativo por el Día del Empleado Público Provincial, el organismo garantizará las guardias de inscripción de nacimientos y defunciones durante este viernes, y las guardias de identificación durante el fin de semana.
Nacimientos y defunciones
Desde mañana viernes 19 de diciembre y durante todo el fin de semana, se podrán inscribir en la oficina del Hospital Materno Infantil todos los nacimientos que se produzcan en ese nosocomio.
En tanto, en la sede central ubicada en Almirante Brown 160 se registrarán los nacimientos ocurridos en el ámbito privado —clínicas, domicilios particulares u otros lugares—, así como también las defunciones.
Identificación
El sábado y domingo estarán habilitadas las guardias de identificación en la sede central de Almirante Brown 160 y en el Centro de Documentación Rápida (CDR) del Hiper Libertad. A primera hora se entregarán 100 turnos para la atención al público.
La atención comenzará a las 8 de la mañana y se extenderá hasta agotar los turnos disponibles.
Costos y medios de pago
El trámite regular del DNI tiene un costo de $7.500, mientras que la modalidad exprés asciende a $18.500. En cuanto al pasaporte, el trámite común cuesta $70.000 y la versión exprés, $150.000.
Algunos ciudadanos podrán acceder a la exención de pago, de acuerdo con la validación automática que realiza el Registro Nacional de las Personas (RENAPER) junto con ANSES al momento de iniciar el trámite.
Se recuerda que todos los pagos deben realizarse exclusivamente con tarjeta de crédito, débito o billeteras virtuales.
