Evalúan construir un nuevo Hospital de Mascotas en la zona sudeste de la ciudad

El intendente de la ciudad de Salta, Emiliano Durand, adelantó que para el 2026 se proyecta la construcción de un segundo Hospital de Mascotas, para ampliar la atención. Por Aries, el subsecretario de Bienestar Animal, Matías Peretti, confirmó que se evalúa ubicarlo en la zona sudeste.

“Como bien lo anunció el intendente, quiere tener otro punto para atención y cirugías de alta, media y baja complejidad. Se ha propuesto el tema en la zona sudeste, es una zona demasiado crítica que requiere mucha atención”, expresó.

Peretti recordó que, en muchos casos, el primer contacto de los animales con un veterinario se dio recién este año, a partir de los operativos realizados en el vertedero San Javier desde el mes de mayo.

“Mañana (viernes) tengo que dirigirme al Zoom de San Benito, que es una de las propuestas que nos han manifestado, para analizar qué dimensiones tiene y qué se puede hacer allí”, adelantó.

Respecto al balance del año, Peretti detalló que el Hospital de Mascotas duplicó la atención alcanzando las 22.308 prestaciones durante noviembre.