Tras el anuncio del intendente Emiliano Durand, se proyecta un segundo Hospital de Mascotas en Salta para 2026, con atención y cirugías de alta, media y baja complejidad. Según el subsecretario Matías Peretti, se evalúa ubicarlo en la zona sudeste, un sector que este año registró su primer contacto veterinario para muchos animales.
Tras un año complejo, Salta apuesta a potenciar estrategias para el turismo nacional e internacional
El coordinador del Ente de Turismo destacó que la ciudad cerrará el año con 650 mil arribos turísticos, un 44% de ocupación hotelera. Resaltó la implementación de programas de apoyo al sector y la recuperación de espacios culturales y recreativos.Salta18/12/2025
En diálogo con ‘No es una tarde cualquiera’ por Aries, el coordinador del Ente de Turismo municipal, Fernando García Soria, realizó un balance, destacando los desafíos y avances que tuvo la actividad turística en la ciudad.
“Fue un año muy particular, con muchas complejidades debido al cambio del escenario económico argentino, lo que impactó en el movimiento turístico” dijo, aunque resaltó que “a nivel mundial el turismo sigue creciendo, por lo que debemos reformular nuestras estrategias, adaptarnos al nuevo panorama económico y generar acciones para que Salta continúe con esta tendencia internacional de crecimiento”.
Según los datos proporcionados, la ciudad cerrará el año con un 44% de ocupación hotelera, lo que representa 650 mil arribos turísticos y un impacto económico estimado en 165 mil millones de pesos. García Soria destacó que, aunque estas cifras deben compararse con años anteriores, también es necesario considerar “la caída del consumo y la retracción en las ventas que afectó a todos los sectores de la economía”.
El funcionario enfatizó que Salta sigue siendo uno de los destinos más elegidos a nivel nacional y anticipó que uno de los objetivos para el próximo año será potenciar el posicionamiento internacional de la ciudad.
En este sentido, señaló que la Municipalidad trabajó en sostener y acompañar al sector mediante iniciativas para aliviar la carga fiscal y se desarrollaron herramientas de gestión para fortalecer el destino.
Finalmente, subrayó la importancia de recuperar espacios culturales y turísticos para potenciar la ciudad como destino. “Hoy la presentación fue en el Centro Cultural Saluzzi, un lugar que se ha recuperado, y donde hace un par de años era impensado invitar a alguien porque estaba abandonado. También podemos hablar de la Plaza Alvarado, un lugar que, con la puesta en valor, el corredor gastronómico va a tomar otro impulso, y también el paseo de la Ex Palúdica, donde ya se están desarrollando actividades”, señaló.
El subsecretario de Bienestar Animal, Matías Peretti, destacó el impacto del programa de castraciones, las adopciones responsables y los operativos sanitarios realizados en distintos barrios, con eje en la prevención de enfermedades zoonóticas, acción que se reforzará en 2026.
El Senado salteño aprobó el proyecto de ley que establece modificaciones a la Ley de Contravenciones avanzando con penas de hasta 40 días de arresto o multa para quienes ofrezcan el servicio de cuidado o limpieza de vehículos en la vía pública.
El día 24 de diciembre y 31 de diciembre el Hospital funcionará con atención de 8 a 12 del mediodía. En tanto, los días 25 de diciembre y 1° de enero, el servicio estará disponible de 10 a 12 del mediodía, exclusivamente para casos de urgencia.
El Senado salteño aprobó el proyecto enviado por el Ejecutivo que prorroga por un año más la Emergencia Hídrica en la provincia. Se explicó que se trata de una emergencia regional con alertas en Tucumán y Santiago del Estero, entre otras provincias.
Con la nueva edición del Neumatón ya son 20 los operativos realizados desde su puesta en marcha: 8 en 2024 y 12 en 2025, contribuyendo a reducir el impacto ambiental y a mantener una ciudad más limpia y sustentable.
La conductora de Masterchef Celebrity prestó declaración ante el fiscal en una investigación que involucra un fraude superior a tres millones de dólares y afecta a varias figuras del espectáculo y la política.
La CONMEBOL publicó el Ranking de Clubes 2026 tras el cierre de la temporada 2025, con Palmeiras y Flamengo en la cima. River Plate se mantiene como el mejor equipo argentino en el tercer puesto, seguido por Boca Juniors.
Se oficializó la designación de Javier Mónico como secretario de Justicia
El gobernador de Salta oficializó la designación mediante el Decreto Nº 878, publicado este jueves en el Boletín Oficial. El funcionario asumirá a partir de la toma de posesión del cargo.
Este jueves 18 de diciembre se cumplen tres años de la histórica consagración de la Selección Argentina en el Mundial de Qatar 2022.
El Gobierno nacional expresó su profundo descontento tras la sesión en Diputados donde, si bien se aprobó el Presupuesto 2026 en general, el oficialismo sufrió una derrota en el Capítulo 11.