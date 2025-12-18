Tras un año complejo, Salta apuesta a potenciar estrategias para el turismo nacional e internacional

En diálogo con ‘No es una tarde cualquiera’ por Aries, el coordinador del Ente de Turismo municipal, Fernando García Soria, realizó un balance, destacando los desafíos y avances que tuvo la actividad turística en la ciudad.

“Fue un año muy particular, con muchas complejidades debido al cambio del escenario económico argentino, lo que impactó en el movimiento turístico” dijo, aunque resaltó que “a nivel mundial el turismo sigue creciendo, por lo que debemos reformular nuestras estrategias, adaptarnos al nuevo panorama económico y generar acciones para que Salta continúe con esta tendencia internacional de crecimiento”.

Según los datos proporcionados, la ciudad cerrará el año con un 44% de ocupación hotelera, lo que representa 650 mil arribos turísticos y un impacto económico estimado en 165 mil millones de pesos. García Soria destacó que, aunque estas cifras deben compararse con años anteriores, también es necesario considerar “la caída del consumo y la retracción en las ventas que afectó a todos los sectores de la economía”.

El funcionario enfatizó que Salta sigue siendo uno de los destinos más elegidos a nivel nacional y anticipó que uno de los objetivos para el próximo año será potenciar el posicionamiento internacional de la ciudad.

En este sentido, señaló que la Municipalidad trabajó en sostener y acompañar al sector mediante iniciativas para aliviar la carga fiscal y se desarrollaron herramientas de gestión para fortalecer el destino.

Finalmente, subrayó la importancia de recuperar espacios culturales y turísticos para potenciar la ciudad como destino. “Hoy la presentación fue en el Centro Cultural Saluzzi, un lugar que se ha recuperado, y donde hace un par de años era impensado invitar a alguien porque estaba abandonado. También podemos hablar de la Plaza Alvarado, un lugar que, con la puesta en valor, el corredor gastronómico va a tomar otro impulso, y también el paseo de la Ex Palúdica, donde ya se están desarrollando actividades”, señaló.