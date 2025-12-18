Habrá atención de urgencias en el Hospital de Mascotas durante las fiestas

En diálogo con Aries el subsecretario de Bienestar Animal, Matías Peretti, informó que el Hospital de Mascotas mantendrá guardias especiales durante las celebraciones de Navidad y Año Nuevo.

El día 24 de diciembre y 31 de diciembre el Hospital funcionará con atención de 8 a 12 del mediodía. En tanto, los días 25 de diciembre y 1° de enero, el servicio estará disponible de 10 a 12 del mediodía, exclusivamente para casos de urgencia.

“El hospital va a contar con una guardia integrada por operarios y un cirujano, por si se presenta algún animal con cortes que requieran sedación y sutura”, detalló.

Si bien en los últimos años la cantidad de atenciones durante las fiestas ha disminuido notablemente, Peretti señaló que no se descarta la posibilidad de recibir emergencias. “El año pasado hemos tenido dos casos aislados, pero sabemos que en el ámbito privado sí se han atendido animales quemados o lesionados tras golpearse contra vidrios o mamparas producto del miedo”, indicó.

En ese sentido, remarcó la importancia de tomar recaudos, especialmente por la sensibilidad auditiva de los animales. Además, advirtió sobre la gran cantidad de animales que se pierden durante estas fechas.

Entre las recomendaciones, Peretti pidió a la sociedad identificar correctamente a sus mascotas, mantenerlas en espacios seguros, colocar música suave, tapar ventanales para evitar choques y roturas de vidrio, y no recurrir al uso indiscriminado de gotas sedantes.

“Las gotas solo inmovilizan al animal, pero no evitan el estrés que sufren. Siempre hay que consultar con el veterinario de cabecera”, concluyó.