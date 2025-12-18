Con la nueva edición del Neumatón ya son 20 los operativos realizados desde su puesta en marcha: 8 en 2024 y 12 en 2025, contribuyendo a reducir el impacto ambiental y a mantener una ciudad más limpia y sustentable.
Salta aseguró la continuidad de programas de desarrollo social
El Ministro Mimessi rubricó en Buenos Aires los acuerdos que brindan continuidad al programa Focalizados, el regreso de la cobertura para personas con celiaquía y la implementación del Programa Federal de Primera Infancia.Salta18/12/2025
Como resultado de extensas e intensivas gestiones que siguieron las directivas del gobernador, Gustavo Sáenz, el Gobierno de la Provincia de Salta a través del Ministerio de Desarrollo Social; confirmó la continuidad de programas sociales, como Focalizados entre otros. El titular de la cartera Mario Mimessi, se reunió con la ministra de Capital Humano de la Nación, Sandra Pettovello, en un encuentro donde acordaron continuar con esta ayuda alimentaria y articulación de otras acciones conjuntas.
En la firma del convenio Focalizados, se acordó un desembolso de $ 2.589.300.000 para la compra de 60 mil módulos alimentarios, que serán entregados en dos rondas operativas en territorio. Estos están destinados a embarazadas, niños, adultos mayores y personas con discapacidad de las distintas comunidades originarias, especialmente en los departamentos declarados en Emergencia Sociosanitaria.
Luego del encuentro en el Ministerio de Capital Humano, Mimessi destacó que con su titular coincidieron en la necesidad de continuar trabajando en conjunto entre Nación y Provincia, para llegar a los sectores más vulnerables con políticas públicas.
Como resultado de las gestiones realizadas por Desarrollo Social de Salta se concretó la firma de otro convenio con la Subsecretaría de Políticas Familiares perteneciente a la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Capital Humano de la Nación para la implementación del Programa Federal de Primera Infancia (PFPI) que promoverá el fortalecimiento de los Centros de Primera Infancia; la implementación de una política de Acompañamiento Familiar desde los primeros años de vida e implementar capacitaciones destinadas al recurso humano dedicado a la labor junto a niños pequeños y sus familias.
Además se logró restituir el beneficio de tarjetas para personas con celiaquía; con un monto superior al anterior, siendo desde ahora 47.000 pesos por mes, para más de 200 beneficiarios salteños ya empadronados durante seis meses.
La rúbrica de estos convenios se realizó junto a Juan Bautista Ordoñez, secretario de Niñez, Adolescencia y Familia dentro del Ministerio de Capital Humano; el ministro de Desarrollo Social de Salta, Mario Mimessi, quien estuvo acompañado por su coordinadora general Dolores Montarcé y demás funcionarios nacionales.
Cabe destacar que estas gestiones por parte del Gobierno Provincial llegan luego de las correspondientes presentaciones de documentación administrativa, que fueron realizadas ante la cartera nacional para sus respectivas auditorias y seguimiento de la ejecución de partidas.
La cifra corresponde al acumulado en lo que va del 2025. La especie más notificada es la yarará, que representa el 90,1% de los accidentes ofídicos registrados. De esos casos, casi el 70% se concentraron en Orán, San Martín y Capital.
El diputado nacional por Salta, mandato cumplido, Emiliano Estrada, finalmente fue imputado este jueves en el marco de una causa abierta por una estructura de desinformación que montó en redes sociales con fondos públicos.
Salvador Mazza: 90% de avance de una obra clave contra el contrabando
El gobernador destacó el avance del 90% de una obra estratégica financiada con fondos provinciales, orientada a combatir el contrabando y el comercio ilegal en una zona clave de la frontera norte.
“Buscamos sostener el empleo”: taxistas defendieron el ajuste de tarifas
Ernesto Alvarado, referente de Sicotasa, explicó que el incremento fue consensuado por todas las instituciones del sector tras analizar la inflación desde marzo.
La Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial de la Municipalidad de Salta cierra hoy, jueves 18 de diciembre, el proceso de validación de datos para los inscriptos a la Escuela de Manejo 2026.
Bruno Cabral, el joven delantero de River Plate de tan solo 15 años (categoría 2010), se consagró como la máxima figura de la Messi Cup 2025.
La conductora de Masterchef Celebrity prestó declaración ante el fiscal en una investigación que involucra un fraude superior a tres millones de dólares y afecta a varias figuras del espectáculo y la política.
La CONMEBOL publicó el Ranking de Clubes 2026 tras el cierre de la temporada 2025, con Palmeiras y Flamengo en la cima. River Plate se mantiene como el mejor equipo argentino en el tercer puesto, seguido por Boca Juniors.
El Senado de la Nación abre este miércoles a las 11 el debate en plenario de comisiones sobre el proyecto de reforma laboral. Con una mayoría circunstancial de 44 senadores.
El Ejecutivo mejoró la propuesta inicial, manteniendo el pago cada 15 días entre diciembre y enero de 2026, e incrementando el monto del bono a $ 200.000 para enero.