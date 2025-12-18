‘Trapitos’: senadores buscan penas de arresto o multa para la actividad

La Cámara de Senadores de la Provincia aprobó el proyecto de Ley que establece modificaciones en la Ley de Contravenciones y propone dotar a la policía de una herramienta legal para impedir la comisión de graves hechos.

Así lo informó el senador Jorge Pablo Soto – La Viña – y explicó que apunta a las personas que pretenden, indebidamente, el cobro por estacionamiento, cuidado o limpieza de vehículos en la vía pública.

“Algunas veces son organizaciones que aparecen colaborando con los conductores para facilitar la maniobra de estacionamiento, pero, una vez el vehículo estaciona, exigen el pago de estacionamiento u ofrecen el servicio de limpieza o cuidado”, indicó el legislador, advirtiendo que, en la mayoría de los casos, los conductores acceden por temor a daños en sus vehículos.

En tanto, Soto aseguró que la situación comentada excede la órbita municipal ya que requieren la intervención de la Provincia como propietaria del monopolio del uso de la fuerza pública.

Finalmente, el senador informó que, a partir de la aprobación de la ley, se prevé el arresto de hasta 40 días o 40 días multa para quienes lleven adelante estas acciones, y que las penas serán de cumplimiento efectivo cuando se compruebe la existencia de una organización detrás de esta actividad.

El proyecto, aprobado, pasa a Diputados en revisión.