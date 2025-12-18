Tras el anuncio del intendente Emiliano Durand, se proyecta un segundo Hospital de Mascotas en Salta para 2026, con atención y cirugías de alta, media y baja complejidad. Según el subsecretario Matías Peretti, se evalúa ubicarlo en la zona sudeste, un sector que este año registró su primer contacto veterinario para muchos animales.
‘Trapitos’: senadores buscan penas de arresto o multa para la actividad
El Senado salteño aprobó el proyecto de ley que establece modificaciones a la Ley de Contravenciones avanzando con penas de hasta 40 días de arresto o multa para quienes ofrezcan el servicio de cuidado o limpieza de vehículos en la vía pública.Salta18/12/2025
La Cámara de Senadores de la Provincia aprobó el proyecto de Ley que establece modificaciones en la Ley de Contravenciones y propone dotar a la policía de una herramienta legal para impedir la comisión de graves hechos.
Así lo informó el senador Jorge Pablo Soto – La Viña – y explicó que apunta a las personas que pretenden, indebidamente, el cobro por estacionamiento, cuidado o limpieza de vehículos en la vía pública.
“Algunas veces son organizaciones que aparecen colaborando con los conductores para facilitar la maniobra de estacionamiento, pero, una vez el vehículo estaciona, exigen el pago de estacionamiento u ofrecen el servicio de limpieza o cuidado”, indicó el legislador, advirtiendo que, en la mayoría de los casos, los conductores acceden por temor a daños en sus vehículos.
En tanto, Soto aseguró que la situación comentada excede la órbita municipal ya que requieren la intervención de la Provincia como propietaria del monopolio del uso de la fuerza pública.
Finalmente, el senador informó que, a partir de la aprobación de la ley, se prevé el arresto de hasta 40 días o 40 días multa para quienes lleven adelante estas acciones, y que las penas serán de cumplimiento efectivo cuando se compruebe la existencia de una organización detrás de esta actividad.
El proyecto, aprobado, pasa a Diputados en revisión.
El subsecretario de Bienestar Animal, Matías Peretti, destacó el impacto del programa de castraciones, las adopciones responsables y los operativos sanitarios realizados en distintos barrios, con eje en la prevención de enfermedades zoonóticas, acción que se reforzará en 2026.
El día 24 de diciembre y 31 de diciembre el Hospital funcionará con atención de 8 a 12 del mediodía. En tanto, los días 25 de diciembre y 1° de enero, el servicio estará disponible de 10 a 12 del mediodía, exclusivamente para casos de urgencia.
El Senado salteño aprobó el proyecto enviado por el Ejecutivo que prorroga por un año más la Emergencia Hídrica en la provincia. Se explicó que se trata de una emergencia regional con alertas en Tucumán y Santiago del Estero, entre otras provincias.
Con la nueva edición del Neumatón ya son 20 los operativos realizados desde su puesta en marcha: 8 en 2024 y 12 en 2025, contribuyendo a reducir el impacto ambiental y a mantener una ciudad más limpia y sustentable.
La cifra corresponde al acumulado en lo que va del 2025. La especie más notificada es la yarará, que representa el 90,1% de los accidentes ofídicos registrados. De esos casos, casi el 70% se concentraron en Orán, San Martín y Capital.
La conductora de Masterchef Celebrity prestó declaración ante el fiscal en una investigación que involucra un fraude superior a tres millones de dólares y afecta a varias figuras del espectáculo y la política.
La CONMEBOL publicó el Ranking de Clubes 2026 tras el cierre de la temporada 2025, con Palmeiras y Flamengo en la cima. River Plate se mantiene como el mejor equipo argentino en el tercer puesto, seguido por Boca Juniors.
Se oficializó la designación de Javier Mónico como secretario de Justicia
El gobernador de Salta oficializó la designación mediante el Decreto Nº 878, publicado este jueves en el Boletín Oficial. El funcionario asumirá a partir de la toma de posesión del cargo.
Este jueves 18 de diciembre se cumplen tres años de la histórica consagración de la Selección Argentina en el Mundial de Qatar 2022.
El Gobierno nacional expresó su profundo descontento tras la sesión en Diputados donde, si bien se aprobó el Presupuesto 2026 en general, el oficialismo sufrió una derrota en el Capítulo 11.