Salud Animal: Hubo más de 26.000 castraciones y 260 adopciones en el año

En diálogo con ‘No es una tarde cualquiera’ por Aries, el subsecretario de Bienestar Animal, Matías Peretti, realizó un balance positivo del trabajo desarrollado durante el año en materia de salud animal y control poblacional.

“Se han cumplido las metas y, en algunos casos, se han superado las expectativas”, afirmó el funcionario, al tiempo que remarcó que los resultados obtenidos permiten proyectar un año próximo con mayor alcance territorial y sanitario.

Resaltó el operativo sanitario realizado en la zona sudeste, donde se llevó adelante un relevamiento para detectar enfermedades zoonóticas, junto a la UCASAL y Zoonosis provincial. “Lamentablemente se descubrieron muchas patologías y en números elevados”, explicó Peretti y adelantó que en 2026 se realizarán operativos similares en distintas zonas de la ciudad.

En cuanto al control poblacional, Peretti destacó el impacto del programa de castraciones. “Actualmente llevamos 26.398 castraciones y vamos a llegar a las 28.000 antes de fin de año, ya que todavía no computamos diciembre”, señaló.

Además, subrayó la importancia de esta política pública al explicar que cada animal castrado representa una reducción significativa en la natalidad: “Si multiplicamos por cuatro crías y por dos pariciones al año, se puede dimensionar la cantidad de animales que hemos logrado reducir”.

Finalmente, Peretti resaltó el crecimiento del programa de adopciones responsables. “Hemos logrado que 260 animalitos encuentren una familia. Son animales que estaban en el centro de adopciones y que hoy ya tienen un hogar y están siendo cuidados”, concluyó.