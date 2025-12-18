Tras el anuncio del intendente Emiliano Durand, se proyecta un segundo Hospital de Mascotas en Salta para 2026, con atención y cirugías de alta, media y baja complejidad. Según el subsecretario Matías Peretti, se evalúa ubicarlo en la zona sudeste, un sector que este año registró su primer contacto veterinario para muchos animales.
Salud Animal: Hubo más de 26.000 castraciones y 260 adopciones en el año
El subsecretario de Bienestar Animal, Matías Peretti, destacó el impacto del programa de castraciones, las adopciones responsables y los operativos sanitarios realizados en distintos barrios, con eje en la prevención de enfermedades zoonóticas, acción que se reforzará en 2026.Salta18/12/2025
En diálogo con ‘No es una tarde cualquiera’ por Aries, el subsecretario de Bienestar Animal, Matías Peretti, realizó un balance positivo del trabajo desarrollado durante el año en materia de salud animal y control poblacional.
“Se han cumplido las metas y, en algunos casos, se han superado las expectativas”, afirmó el funcionario, al tiempo que remarcó que los resultados obtenidos permiten proyectar un año próximo con mayor alcance territorial y sanitario.
Resaltó el operativo sanitario realizado en la zona sudeste, donde se llevó adelante un relevamiento para detectar enfermedades zoonóticas, junto a la UCASAL y Zoonosis provincial. “Lamentablemente se descubrieron muchas patologías y en números elevados”, explicó Peretti y adelantó que en 2026 se realizarán operativos similares en distintas zonas de la ciudad.
En cuanto al control poblacional, Peretti destacó el impacto del programa de castraciones. “Actualmente llevamos 26.398 castraciones y vamos a llegar a las 28.000 antes de fin de año, ya que todavía no computamos diciembre”, señaló.
Además, subrayó la importancia de esta política pública al explicar que cada animal castrado representa una reducción significativa en la natalidad: “Si multiplicamos por cuatro crías y por dos pariciones al año, se puede dimensionar la cantidad de animales que hemos logrado reducir”.
Finalmente, Peretti resaltó el crecimiento del programa de adopciones responsables. “Hemos logrado que 260 animalitos encuentren una familia. Son animales que estaban en el centro de adopciones y que hoy ya tienen un hogar y están siendo cuidados”, concluyó.
El Senado salteño aprobó el proyecto de ley que establece modificaciones a la Ley de Contravenciones avanzando con penas de hasta 40 días de arresto o multa para quienes ofrezcan el servicio de cuidado o limpieza de vehículos en la vía pública.
El día 24 de diciembre y 31 de diciembre el Hospital funcionará con atención de 8 a 12 del mediodía. En tanto, los días 25 de diciembre y 1° de enero, el servicio estará disponible de 10 a 12 del mediodía, exclusivamente para casos de urgencia.
El Senado salteño aprobó el proyecto enviado por el Ejecutivo que prorroga por un año más la Emergencia Hídrica en la provincia. Se explicó que se trata de una emergencia regional con alertas en Tucumán y Santiago del Estero, entre otras provincias.
Con la nueva edición del Neumatón ya son 20 los operativos realizados desde su puesta en marcha: 8 en 2024 y 12 en 2025, contribuyendo a reducir el impacto ambiental y a mantener una ciudad más limpia y sustentable.
La cifra corresponde al acumulado en lo que va del 2025. La especie más notificada es la yarará, que representa el 90,1% de los accidentes ofídicos registrados. De esos casos, casi el 70% se concentraron en Orán, San Martín y Capital.
La conductora de Masterchef Celebrity prestó declaración ante el fiscal en una investigación que involucra un fraude superior a tres millones de dólares y afecta a varias figuras del espectáculo y la política.
La CONMEBOL publicó el Ranking de Clubes 2026 tras el cierre de la temporada 2025, con Palmeiras y Flamengo en la cima. River Plate se mantiene como el mejor equipo argentino en el tercer puesto, seguido por Boca Juniors.
Se oficializó la designación de Javier Mónico como secretario de Justicia
El gobernador de Salta oficializó la designación mediante el Decreto Nº 878, publicado este jueves en el Boletín Oficial. El funcionario asumirá a partir de la toma de posesión del cargo.
Este jueves 18 de diciembre se cumplen tres años de la histórica consagración de la Selección Argentina en el Mundial de Qatar 2022.
El Gobierno nacional expresó su profundo descontento tras la sesión en Diputados donde, si bien se aprobó el Presupuesto 2026 en general, el oficialismo sufrió una derrota en el Capítulo 11.