Crisis en el Caribe: Rusia advierte sobre un "error fatal" a Estados Unidos

Rusia instó este jueves al Gobierno estadounidense a no cometer un “error fatal” sobre Venezuela, advirtiendo de consecuencias impredecibles para el hemisferio occidental.

En un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia pidió a Washington que “se abstuviera de agravar aún más la situación, lo que podría tener consecuencias impredecibles para todo el hemisferio occidental”.

El Ministerio reiteró el apoyo de Rusia al Gobierno del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, de acuerdo con las informaciones que llegaron a la redacción de la Agencia Noticias Argentinas.

Además, subrayó la necesidad de proteger los intereses nacionales y la soberanía, así como garantizar que América Latina siga siendo una zona de paz.

Respaldo de China

China respalda la solicitud de Venezuela de convocar una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU, afirmó este jueves Guo Jiakun, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China.

Guo señaló en una rueda de prensa regular que Venezuela tiene derecho a desarrollar de manera independiente una cooperación mutuamente beneficiosa con otros países, así como que la comunidad internacional comprende y respalda la posición venezolana de salvaguardar sus derechos e intereses legítimos.

António Guterres pide “moderación”

El secretario general de la ONU, António Guterres, pidió moderación y una inmediata desescalada de la situación en el Caribe, indicó un vocero de la ONU. En respuesta a preguntas sobre las más recientes medidas de Estados Unidos contra Venezuela, Farhan Haq, portavoz adjunto del jefe de la ONU, informó a los reporteros en la conferencia de prensa diaria que Guterres está siguiendo de cerca la situación y se está acercando a las partes pertinentes.

El secretario general llamó a todas las partes para que cumplan sus obligaciones conforme al derecho internacional, incluyendo la Carta de las Naciones Unidas y cualquier otro marco legal aplicable, para salvaguardar la paz en la región, añadió Haq. Añadió que Guterres considera que cualquier diferencia debe ser resuelta por medios pacíficos.

Si Venezuela plantea el asunto en las Naciones Unidas (ONU), gran parte del mismo quedará a consideración por los miembros del Consejo de Seguridad, subrayó el portavoz. Haq añadió que, en esta etapa, resulta esencial continuar con los acercamientos diplomáticos y perseguir una vía pacífica hacia el diálogo.

Con información de Noticias Argentinas