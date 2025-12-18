Fueron condenados a tres años de prisión un abogado ambientalista y un líder campesino detenidos tras protestar cerca de la casa del presidente Bukele. Estuvieron detenidos desde mayo.
México pidió la intervención de la ONU para evitar un "derramamiento de sangre" en Venezuela
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, realizó un llamado urgente a la ONU para mediar en la crisis de Venezuela y evitar un "derramamiento de sangre" ante la escalada de tensión con Estados Unidos.El Mundo18/12/2025
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, realizó un llamado urgente a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para que asuma un rol activo en la búsqueda de soluciones pacíficas ante la creciente tensión en Venezuela. Durante su habitual conferencia de prensa en el Palacio Nacional, la mandataria enfatizó la necesidad de evitar cualquier desenlace violento y priorizar el diálogo diplomático.
La postura de México surge como respuesta directa a las recientes declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien anunció un incremento de la flota naval en el Caribe hasta que Venezuela devuelva activos que Washington considera sustraídos, según supo la Agencia Noticias Argentinas. Sheinbaum subrayó que, más allá de las diferencias políticas, la prioridad debe ser la salvaguarda de la vida y la estabilidad regional.
Tensión en el Caribe y doctrina de no intervención
La mandataria mexicana reafirmó los principios históricos de la diplomacia de su país, centrados en la autodeterminación de los pueblos:
No intervención: Sheinbaum aclaró que la posición de México es por "convicción y por Constitución", defendiendo la soberanía venezolana frente a presiones externas.
Respuesta a EE. UU.: El despliegue naval estadounidense, que comenzó en agosto con el argumento de combatir el narcotráfico, ha derivado en un bloqueo de petroleros que México observa con preocupación.
Rol de la ONU: La presidenta instó al organismo internacional a no ser un espectador y a facilitar canales de negociación que desactiven la retórica de confrontación.
"Llamamos a que en cualquier controversia internacional se utilice el diálogo y la paz, no a la intervención", sentenció la jefa de Estado, quien busca posicionar a México como un mediador neutral en medio de la escalada de sanciones y movimientos militares en la cuenca del Caribe.
Con información de Noticias Argentinas
China mostró apoyo a Venezuela en medio del bloqueo de EEUU, pero no promete ayudaEl Mundo18/12/2025
China se opuso a lo que calificó de “intimidación unilateral” después de que Washington ordenara un bloqueo a los petroleros de la rica Venezuela, pero no dijo exactamente cómo acudiría en ayuda del país sudamericano
El Gobierno de Donald Trump instruyó a las oficinas de Inmigración (USCIS) para remitir hasta 200 casos mensuales de desnaturalización al Departamento de Justicia.
El Kremlin instó al gobierno de Donald Trump a no cometer un "error fatal" en Venezuela, advirtiendo que el aumento de la presión militar y económica podría desestabilizar a todo el hemisferio occidental.
Los líderes de la Unión Europea se reúnen hoy en Bruselas para definir un modelo de financiación crítica que sostenga a Ucrania ante el retiro del apoyo estadounidense.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, calificó las recientes exigencias de Donald Trump como una "pretensión guerrerista y colonialista" que busca forzar un cambio de régimen en el país caribeño.
Bruno Cabral, el joven delantero de River Plate de tan solo 15 años (categoría 2010), se consagró como la máxima figura de la Messi Cup 2025.
La conductora de Masterchef Celebrity prestó declaración ante el fiscal en una investigación que involucra un fraude superior a tres millones de dólares y afecta a varias figuras del espectáculo y la política.
La CONMEBOL publicó el Ranking de Clubes 2026 tras el cierre de la temporada 2025, con Palmeiras y Flamengo en la cima. River Plate se mantiene como el mejor equipo argentino en el tercer puesto, seguido por Boca Juniors.
El Senado de la Nación abre este miércoles a las 11 el debate en plenario de comisiones sobre el proyecto de reforma laboral. Con una mayoría circunstancial de 44 senadores.
El Ejecutivo mejoró la propuesta inicial, manteniendo el pago cada 15 días entre diciembre y enero de 2026, e incrementando el monto del bono a $ 200.000 para enero.