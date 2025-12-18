México pidió la intervención de la ONU para evitar un "derramamiento de sangre" en Venezuela

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, realizó un llamado urgente a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para que asuma un rol activo en la búsqueda de soluciones pacíficas ante la creciente tensión en Venezuela. Durante su habitual conferencia de prensa en el Palacio Nacional, la mandataria enfatizó la necesidad de evitar cualquier desenlace violento y priorizar el diálogo diplomático.

La postura de México surge como respuesta directa a las recientes declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien anunció un incremento de la flota naval en el Caribe hasta que Venezuela devuelva activos que Washington considera sustraídos, según supo la Agencia Noticias Argentinas. Sheinbaum subrayó que, más allá de las diferencias políticas, la prioridad debe ser la salvaguarda de la vida y la estabilidad regional.

Tensión en el Caribe y doctrina de no intervención

La mandataria mexicana reafirmó los principios históricos de la diplomacia de su país, centrados en la autodeterminación de los pueblos:

No intervención: Sheinbaum aclaró que la posición de México es por "convicción y por Constitución", defendiendo la soberanía venezolana frente a presiones externas.

Respuesta a EE. UU.: El despliegue naval estadounidense, que comenzó en agosto con el argumento de combatir el narcotráfico, ha derivado en un bloqueo de petroleros que México observa con preocupación.

Rol de la ONU: La presidenta instó al organismo internacional a no ser un espectador y a facilitar canales de negociación que desactiven la retórica de confrontación.

"Llamamos a que en cualquier controversia internacional se utilice el diálogo y la paz, no a la intervención", sentenció la jefa de Estado, quien busca posicionar a México como un mediador neutral en medio de la escalada de sanciones y movimientos militares en la cuenca del Caribe.

Con información de Noticias Argentinas