Los líderes de la Unión Europea se reúnen hoy en Bruselas para definir un modelo de financiación crítica que sostenga a Ucrania ante el retiro del apoyo estadounidense.
Trump exige a Venezuela la devolución de activos
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, incrementó la presión sobre el gobierno de Nicolás Maduro al exigir la devolución de activos petroleros que habrían sido sustraídos a empresas norteamericanas.El Mundo18/12/2025
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, exigió el miércoles a Venezuela que devuelva los activos que, según él, sustrajo hace años a las empresas petroleras estadounidenses.
"Se llevaron nuestros derechos petroleros, teníamos mucho petróleo allí. Como saben, expulsaron a nuestras empresas, y lo queremos de vuelta", dijo Trump a los periodistas en la Casa Blanca, en referencia a la nacionalización del sector petrolero de Venezuela en la década de 1970 y bajo el presidente Nicolás Maduro y su predecesor Hugo Chávez.
Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, en una publicación en redes sociales, Stephen Miller, jefe adjunto de gabinete de Trump, describió el miércoles la nacionalización de la industria petrolera de Venezuela como "el mayor robo registrado de riqueza y propiedad estadounidenses".
"Estos activos saqueados fueron luego utilizados para financiar el terrorismo e inundar nuestras calles con asesinos, mercenarios y drogas", afirmó Miller.
El martes, Trump ordenó "un bloqueo total y completo de todos los petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela", intensificando una campaña de presión de varios meses contra el presidente venezolano.
De esta manera, el mandatario indicó en su red Truth Social que Estados Unidos “no permitirá que un régimen hostil se lleve nuestro petróleo, tierras ni ningún otro activo, todos los cuales deben ser devueltos a Estados Unidos, INMEDIATAMENTE”.
Con información de Noticias Argentinas
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, calificó las recientes exigencias de Donald Trump como una "pretensión guerrerista y colonialista" que busca forzar un cambio de régimen en el país caribeño.
