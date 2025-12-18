El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, calificó las recientes exigencias de Donald Trump como una "pretensión guerrerista y colonialista" que busca forzar un cambio de régimen en el país caribeño.
Europa busca blindar a Ucrania ante el recorte de Trump
Los líderes de la Unión Europea se reúnen hoy en Bruselas para definir un modelo de financiación crítica que sostenga a Ucrania ante el retiro del apoyo estadounidense.El Mundo18/12/2025
Los líderes de la Unión Europea se reúnen en Bruselas este jueves con el objetivo de acordar cómo financiar las necesidades económicas y militares de Ucrania en los próximos años. El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, planea asistir a la cumbre como invitado. El modelo de financiación más debatido consiste en poner a disposición de Ucrania en forma de préstamo los activos estatales rusos congelados por las sanciones de la UE, que Kiev solo tendría que devolver si Rusia, que rechaza frontalmente el plan, paga reparaciones tras la guerra.
"Ustedes conocen mi posición. Creo que, como ha propuesto la Comisión, debemos usar los activos rusos para apoyar a Ucrania a través de un préstamo. O usamos los activos, que están congelados, o tenemos que ayudar a Ucrania con deuda europea. Se que hay quienes tienen reparos, en especial el Gobierno belga, pero creo que pueden ser superados", dijo el canciller alemán, Friedrich Merz, a su llegada a la cumbre.
El primer ministro polaco, Donald Tusk, fue más allá: "La alternativa es clara. O damos dinero hoy o entregaremos sangre mañana. Y estoy hablando de Europa", dijo a su llegada a la cumbre. "Eso todo lo que tengo que decir hoy", añadió sin aceptar preguntas de los periodistas.
En juego la credibilidad europea y el acuerdo con Mercosur
La Unión Europea se juega parte de su credibilidad frente a Estados Unidos. Los europeos se comprometieron a garantizar la mayor parte del apoyo financiero y militar a Kiev durante los dos próximos años, después de que Donald Trump decidiera cerrar el grifo estadounidense. Si no se adopta una decisión, Ucrania se quedará sin dinero a partir del primer trimestre de 2026. "Si no lo conseguimos, la capacidad de acción de la Unión Europea se verá gravemente comprometida durante años, e incluso más tiempo", advirtió Merz.
En paralelo a la cumbre, los países de la UE podrían llegar a un acuerdo, como el presidente brasileño apremia, para firmar de forma inminente el tratado de libre comercio con los cuatro países latinoamericanos del Mercosur: Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay. "Es un acuerdo importante y tras 26 años de negociaciones debe ser ratificado para que la UE siga teniendo credibilidad en el mundo y en las negociaciones sobre otro acuerdos comerciales", dijo Merz al respecto.
Merz ha sido uno de los principales defensores del acuerdo, como un paso en la estrategia para hacer frente a las turbulencias que se viven en el mundo del comercio internacional, y su gobierno ya ha aprobado la firma.
