Los líderes de la Unión Europea se reúnen hoy en Bruselas para definir un modelo de financiación crítica que sostenga a Ucrania ante el retiro del apoyo estadounidense.
Venezuela: "No seremos una colonia de nadie"
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, calificó las recientes exigencias de Donald Trump como una "pretensión guerrerista y colonialista" que busca forzar un cambio de régimen en el país caribeño.El Mundo18/12/2025
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó este miércoles que las exigencias que hizo su par de los Estados Unidos, Donald Trump, forman parte de "una pretensión guerrerista y colonialista".
"Sencillamente, es una pretensión guerrerista y colonialista. Lo hemos dicho bastante, la verdad ha sido develada: se pretende un cambio de régimen para imponer un Gobierno títere que llegue para entregarles la soberanía y convertir a Venezuela en una colonia", indicó Maduro.
Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, el mandatario venezolano afirmó que su país seguirá comercializando todos sus productos, su petróleo y otras riquezas naturales que pertenecen a su único dueño, el pueblo, frente a la amenaza manifiesta en las declaraciones de Trump.
“Es ilegal de acuerdo con todos los acuerdos impedir el libre comercio naval en los mares y océanos del mundo. No es tiempo de corsarios. Venezuela seguirá comercializando todos sus productos. Seguirá el comercio de nuestro petróleo y nuestras riquezas naturales que pertenecen a su único dueño legitimo por los siglos: el soberano pueblo de venezolano. Es el dueño absoluto de todas sus riquezas”, remarcó.
Asimismo, Maduro agregó que "Venezuela no será una colonia de nadie" y precisó: "No tengo dudas de que nuestro pueblo, en perfecta unión cívico militar policial, hará prevalecer nuestros derechos históricos sobre nuestra tierra, nuestras riquezas, minerales, petróleo".
"Defenderemos nuestra Constitución. Estamos defendiendo lo más sagrado que tiene un país: el derecho a la vida de su pueblo", precisó.
Maduro aseguró que la inmensa mayoría de la población estadounidense está en contra de cualquier agresión y guerra militar: "Las guerras eternas que han destruido países y han destruido a buena parte de su juventud".
"Todos los pueblos de América Latina están alzando su voz", señaló, al tiempo que se refirió a su reunión con el secretario general de la ONU, Antonio Gutérres: "Expuse lo que ha sido la escalada de agresiones".
"Tenemos la fuerza y razón y el apoyo de los pueblos del mundo ante la escalada guerrerista, ilegal desproporcionada. Es tiempo de respeto al derecho internacional", concluyó.
Con información de Noticias Argentinas
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, incrementó la presión sobre el gobierno de Nicolás Maduro al exigir la devolución de activos petroleros que habrían sido sustraídos a empresas norteamericanas.
Ucrania: Putin patea el tablero de negociaciones otra vez y afirma que habrá guerra en 2026El Mundo17/12/2025
En una reunión del Ministerio de Defensa en Moscú, dijo que Rusia logrará sus objetivos "sin ninguna duda". Y afirmó que conquistará los "territorios históricos rusos" por la fuerza, si es necesario.
Trump ordenó bloquear completamente todos los buques petroleros que entran y salen de Venezuela, en medio de la tensión entre el mandatario republicano y Nicolás Maduro y la operación de la Armada estadounidense.
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, lidera las intenciones de voto para las elecciones de 2026 según un reciente sondeo de la consultora Quaest.
El Senado de Brasil inicia este miércoles el debate de un polémico proyecto de ley que busca reducir drásticamente la condena de Jair Bolsonaro, actualmente sentenciado a 27 años por golpe de Estado.
Bruno Cabral, el joven delantero de River Plate de tan solo 15 años (categoría 2010), se consagró como la máxima figura de la Messi Cup 2025.
La conductora de Masterchef Celebrity prestó declaración ante el fiscal en una investigación que involucra un fraude superior a tres millones de dólares y afecta a varias figuras del espectáculo y la política.
La CONMEBOL publicó el Ranking de Clubes 2026 tras el cierre de la temporada 2025, con Palmeiras y Flamengo en la cima. River Plate se mantiene como el mejor equipo argentino en el tercer puesto, seguido por Boca Juniors.
El Senado de la Nación abre este miércoles a las 11 el debate en plenario de comisiones sobre el proyecto de reforma laboral. Con una mayoría circunstancial de 44 senadores.
El Ejecutivo mejoró la propuesta inicial, manteniendo el pago cada 15 días entre diciembre y enero de 2026, e incrementando el monto del bono a $ 200.000 para enero.