Venezuela: "No seremos una colonia de nadie"

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó este miércoles que las exigencias que hizo su par de los Estados Unidos, Donald Trump, forman parte de "una pretensión guerrerista y colonialista".

"Sencillamente, es una pretensión guerrerista y colonialista. Lo hemos dicho bastante, la verdad ha sido develada: se pretende un cambio de régimen para imponer un Gobierno títere que llegue para entregarles la soberanía y convertir a Venezuela en una colonia", indicó Maduro.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, el mandatario venezolano afirmó que su país seguirá comercializando todos sus productos, su petróleo y otras riquezas naturales que pertenecen a su único dueño, el pueblo, frente a la amenaza manifiesta en las declaraciones de Trump.

“Es ilegal de acuerdo con todos los acuerdos impedir el libre comercio naval en los mares y océanos del mundo. No es tiempo de corsarios. Venezuela seguirá comercializando todos sus productos. Seguirá el comercio de nuestro petróleo y nuestras riquezas naturales que pertenecen a su único dueño legitimo por los siglos: el soberano pueblo de venezolano. Es el dueño absoluto de todas sus riquezas”, remarcó.

Asimismo, Maduro agregó que "Venezuela no será una colonia de nadie" y precisó: "No tengo dudas de que nuestro pueblo, en perfecta unión cívico militar policial, hará prevalecer nuestros derechos históricos sobre nuestra tierra, nuestras riquezas, minerales, petróleo".

"Defenderemos nuestra Constitución. Estamos defendiendo lo más sagrado que tiene un país: el derecho a la vida de su pueblo", precisó.

Maduro aseguró que la inmensa mayoría de la población estadounidense está en contra de cualquier agresión y guerra militar: "Las guerras eternas que han destruido países y han destruido a buena parte de su juventud".

"Todos los pueblos de América Latina están alzando su voz", señaló, al tiempo que se refirió a su reunión con el secretario general de la ONU, Antonio Gutérres: "Expuse lo que ha sido la escalada de agresiones".

"Tenemos la fuerza y razón y el apoyo de los pueblos del mundo ante la escalada guerrerista, ilegal desproporcionada. Es tiempo de respeto al derecho internacional", concluyó.

Con información de Noticias Argentinas