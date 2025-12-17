Ucrania: Putin patea el tablero de negociaciones otra vez y afirma que habrá guerra en 2026

En un discurso dirigido a la plana mayor del Ejército y justo cuando el presidente ucraniano muestra señales de avance hacia una propuesta de paz, Vladimir Putin pateó el tablero de las gestiones diplomáticas con Kiev.

Dijo que Rusia logrará sus objetivos en Ucrania, que conquistará los "territorios históricos rusos" por la fuerza, si es necesario y anunció quel misil hipersónico Oreshnik está listo para entrar en servicio antes que el año termine.

Su ministro de Defensa, Andrei Beloúsov, dio la estocada final a las esperanzas de concluir el conflicto, al indicar que se dan "las condiciones reales" para que la guerra en Ucrania continúe en 2026 debido a la postura de Kiev y de sus aliados europeos.

Beloúsov pronosticó como "inevitable" el colapso del frente debido al avance imparable de las fuerzas rusas.

Palabra de Putin

En una reunión con altos funcionarios del Ministerio de Defensa en Moscú, usando la terminología del Kremlin para referirse a la ofensiva lanzada en febrero de 2022, Putin prometió que "los objetivos de la operación militar especial se lograrán, sin ninguna duda".

De espaldas a la fiebre diplomática por intentar poner fin al conflicto, Putin dijo que "preferiríamos conseguirlo y eliminar las causas profundas del conflicto por medio de la diplomacia", pero "si el país rival y sus patrocinadores extranjeros se niegan a hablar de manera sustancial", lo haremos "por la vía militar".

Putin también anunció este miércoles que el nuevo misil balístico hipersónico ruso Oreshnik entrará en servicio en las Fuerzas Armadas antes de final de año.

El jefe del Kremlin subrayó la necesidad de modernizar las Fuerzas Armadas y mantener la paridad nuclear.

"Hasta finales de año se desplegará el sistema de misiles de mediano alcance con el misil hipersónico Oréshnik", dijo el líder ruso.

Putin agregó que la prioridad de Rusia es perfeccionar sus fuerzas nucleares estratégicas.

"Como antes, desempeñarán un papel importante a la hora de disuadir al agresor y mantener el equilibrio de poder en el mundo", aseveró.

El Oreshnik, de alcance medio y que puede portar ojivas nucleares, podría teóricamente golpear objetivos situados a incluso miles de kilómetros de distancia con un margen de error de apenas unas pocas decenas de metros.

Los misiles fueron utilizados por primera vez a finales de 2024 durante un ataque a una fábrica militar en la región oriental de Dnipropetrovsk.

Según fuentes oficiales, Bielorrusia, fiel aliado de Rusia en la guerra de Ucrania, también desplegará misiles Oreshnik cedidos por Moscú, antes de que termine el 2025.

Hace dos años, en 2023, Rusia también desplegó armas nucleares tácticas en Bielorrusia.

En qué estado están las negociaciones de paz

El Kremlin está a la espera de que Washington le informe cuanto antes sobre los resultados de las consultas de los últimos días con ucranianos y europeos en Berlín.

"No, no está planificada para esta semana. Lo que esperamos es que, cuando estén preparados, nuestros colegas estadounidenses nos informen sobre los resultados del trabajo realizado con los ucranianos y los europeos ", comentó este miércoles Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria.

Peskov insistió en que las posiciones de Kiev a estas alturas del proceso quedarán claras en cuanto Moscú reciba los documentos correspondientes.

Antes de conocer las modificaciones al plan introducidas por ucranianos y europeos, los altos funcionarios rusos se mostraron muy escépticos sobre su posible aceptación por parte de Putin.

Tras su viaje a Berlín, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, adelantó que pronto tendría lugar una nueva ronda de consultas entre rusos y estadounidenses.

El enviado especial de Trump, Steve Witkoff, acompañado de Jared Kushner, yerno de Trump, se reunió el pasado 2 de diciembre durante cinco horas con Putin, en unas consultas que arrojaron ningún compromiso.

Putin insiste en decir que su país está ganando la guerra, por lo que Ucrania debe retirarse de la zona orienta del Donbás.

