Fueron condenados a tres años de prisión un abogado ambientalista y un líder campesino detenidos tras protestar cerca de la casa del presidente Bukele. Estuvieron detenidos desde mayo.
EE. UU.: Trump busca multiplicar la revocación de ciudadanías
El Gobierno de Donald Trump instruyó a las oficinas de Inmigración (USCIS) para remitir hasta 200 casos mensuales de desnaturalización al Departamento de Justicia.El Mundo18/12/2025
La Administración del presidente, Donald Trump, ha puesto en marcha un plan para multiplicar los casos de desnaturalización de ciudadanos estadounidenses naturalizados, según informó el diario The New York Times (NYT).
Las directrices internas de Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) piden a sus oficinas que remitan entre 100 y 200 casos por mes al Departamento de Justicia durante el año fiscal 2026, Esto representaría un aumento drástico en los casos de desnaturalización, que, según el Centro de Recursos Legales para Inmigrantes, se situaron en unos 11 al año entre 1990 y 2017.
La 'Naturalization Act' de 1906
La desnaturalización es un proceso legal que permite al Gobierno revocar la ciudadanía estadounidense de una persona que la obtuvo de manera fraudulenta o mediante el ocultamiento de hechos relevantes durante el proceso de naturalización. Aunque esta herramienta existe desde hace décadas, su uso ha sido excepcional y reservado a casos de fraude grave o vínculos con crímenes de guerra o terrorismo, según expertos citados por el NYT.
La posibilidad de revocar la nacionalidad de este modo en el país la recoge por primera vez la Ley de Naturalización de 1906, que permite abrir un proceso judicial contra un ciudadano naturalizado estadounidense "con el propósito de dejar sin efecto y cancelar el certificado de ciudadanía por motivo de fraude o por que dicho certificado de ciudadanía fue obtenido ilegalmente".
Enturecimiento de las políticas migratorias
Según el informe del diario neoyorquino, las nuevas directrices se enmarcan dentro de una estrategia más amplia de la Administración Trump para endurecer las políticas migratorias, que incluyen restricciones de viaje y suspensiones temporales para personas de ciertos países no europeos, de los que también serán revisados sus permisos de residencia o 'green cards'.
El objetivo oficial, dijeron portavoces de USCIS, es combatir el fraude migratorio, aunque no se han detallado los criterios exactos para seleccionar los casos. Uno de ellos afirmó que no era ningún secreto que la "guerra contra el fraude" de la agencia priorizaba a las personas que obtuvieron la ciudadanía estadounidense ilegalmente, especialmente durante la administración anterior. "Iniciaremos los procedimientos de desnaturalización para aquellas personas que mientan o tergiversen sobre sí mismos durante el proceso de naturalización", declaró el portavoz.
Organizaciones defensoras de derechos civiles y abogados especializados en inmigración alertaron que una expansión masiva de desnaturalizaciones podría generar un clima de miedo entre los millones de ciudadanos naturalizados en Estados Unidos, muchos de los cuales podrían ver cuestionados sus derechos básicos, señaló el NYT.
Con información de efe, rtr
