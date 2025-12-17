Una tragedia conmueve a la ciudad de Mar del Plata tras un incendio fatal en el geriátrico Sagrada Familia que dejó un saldo de cuatro jubiladas fallecidas.
Más controles de alcoholemia en rutas salteñas durante fiestas y festivales
La Policía desplegará más de 1.200 efectivos por día en rutas nacionales y provinciales. Alcoholemia, documentación y velocidad, los ejes del operativo.Policiales17/12/2025Ivana Chañi
El comisario general Adrián Sánchez Rosado, de la Dirección General de Seguridad Vial, anunció por Aries que la Policía de Salta reforzará los controles en rutas provinciales y nacionales en el marco del operativo “Fin de Año y Verano Seguro”, ante el aumento del tránsito por vacaciones y festivales.
El dispositivo contará con alrededor de 1.200 efectivos diarios, con participación de distintas áreas policiales y articulación con la Agencia Nacional de Seguridad Vial, además de fuerzas especializadas como Drogas Peligrosas, Policía Rural y Policía Turística.
“El objetivo es brindar seguridad tanto a los salteños como a los turistas que se desplazan por la provincia”, explicó el funcionario. Los controles estarán focalizados en alcoholemia, exceso de velocidad, uso del cinturón de seguridad y documentación obligatoria.
Sánchez Rosado confirmó que en Salta se acepta la documentación digital a través de la app Mi Argentina, aunque recomendó llevar también la versión física en viajes largos o fuera de la provincia. “DNI, licencia, cédula del vehículo, seguro obligatorio y revisión técnica vigente son los cinco documentos básicos”, detalló.
Además, recordó la obligatoriedad de circular con luces bajas encendidas, matafuego en condiciones y balizas reglamentarias.
