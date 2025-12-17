Más controles de alcoholemia en rutas salteñas durante fiestas y festivales

El comisario general Adrián Sánchez Rosado, de la Dirección General de Seguridad Vial, anunció por Aries que la Policía de Salta reforzará los controles en rutas provinciales y nacionales en el marco del operativo “Fin de Año y Verano Seguro”, ante el aumento del tránsito por vacaciones y festivales.

El dispositivo contará con alrededor de 1.200 efectivos diarios, con participación de distintas áreas policiales y articulación con la Agencia Nacional de Seguridad Vial, además de fuerzas especializadas como Drogas Peligrosas, Policía Rural y Policía Turística.

“El objetivo es brindar seguridad tanto a los salteños como a los turistas que se desplazan por la provincia”, explicó el funcionario. Los controles estarán focalizados en alcoholemia, exceso de velocidad, uso del cinturón de seguridad y documentación obligatoria.

Sánchez Rosado confirmó que en Salta se acepta la documentación digital a través de la app Mi Argentina, aunque recomendó llevar también la versión física en viajes largos o fuera de la provincia. “DNI, licencia, cédula del vehículo, seguro obligatorio y revisión técnica vigente son los cinco documentos básicos”, detalló.

Además, recordó la obligatoriedad de circular con luces bajas encendidas, matafuego en condiciones y balizas reglamentarias.