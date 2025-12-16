Soldado de 21 años fue encontrado muerto en la Quinta de Olivos

Rodrigo Gómez, que cumplía funciones de seguridad en la residencia presidencial, fue hallado sin vida durante la madrugada. La jueza federal Sandra Arroyo Salgado lidera la investigación.

Policiales16/12/2025

Un soldado se mató en la Quinta de Olivos este martes a la madrugada, según pudo confirmar TN. La jueza federal Sandra Arroyo Salgado ya se encuentra en la quinta presidencial para investigar los detalles del caso junto con la Policía Federal Argentina. (PFA), que quedó a cargo de las primeras actuaciones.

Desde la Quinta de Olivos emitieron un comunicado oficial en el que identificaron al joven como un efectivo del Ejército Argentino. Se trata de Rodrigo Gómez, de 21 años, que cumplía funciones de seguridad dentro del predio al momento del hecho.

“En horas de la madrugada del día de la fecha, personal que presta servicio en la Residencia Presidencial de Olivos tomó conocimiento de un grave incidente ocurrido dentro del predio”, señalaron desde Presidencia. En el mismo texto precisaron que el soldado “fue hallado sin vida en uno de los puestos internos” y que los servicios médicos que acudieron al lugar constataron su fallecimiento.

De acuerdo al comunicado, tras el hallazgo se activaron de inmediato los protocolos correspondientes y se dio intervención al Juzgado Federal interviniente. Por disposición de Arroyo Salgado, también fueron convocadas distintas áreas de las fuerzas federales para llevar adelante las pericias necesarias.

La causa quedó en manos de la Dirección de Unidades Operativas Federales (DUOF) de San Isidro, que trabaja junto a la PFA bajo las directivas del juzgado. “Cualquier confirmación oficial será comunicada exclusivamente por la autoridad judicial competente”, aclararon desde el Gobierno.

