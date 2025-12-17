Menos muertes viales que en 2024, pero preocupa el verano en Salta

El comisario general Adrián Sánchez Rosado informó —en diálogo con Aries—que en lo que va del año 129 personas murieron en siniestros viales en Salta, una cifra inferior a la registrada a esta altura de 2024, cuando se contabilizaban 134 víctimas fatales.

“No estamos conformes, pero estamos por debajo del año pasado”, sostuvo el funcionario, y aclaró que el balance definitivo se cierra recién a fines de enero, ya que muchas víctimas fallecen días después de los accidentes.

Entre las principales causas de los siniestros, Sánchez Rosado señaló el consumo de alcohol, las distracciones al volante, especialmente el uso del celular, y el exceso de velocidad. “La seguridad vial es hoy una política de Estado”, afirmó.

El jefe policial destacó además el trabajo preventivo y educativo que se viene realizando en la provincia, que fue reconocido a nivel nacional por la asociación civil Luchemos por la Vida. “Logramos instalar la seguridad vial en la agenda pública, y eso es clave para cambiar la cultura vial”, expresó.

Finalmente, remarcó que los siniestros viales siguen siendo una de las principales causas de muerte en el país y llamó a la responsabilidad individual. “Cuidar la vida es una responsabilidad de todos”, concluyó.