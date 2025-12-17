Una tragedia conmueve a la ciudad de Mar del Plata tras un incendio fatal en el geriátrico Sagrada Familia que dejó un saldo de cuatro jubiladas fallecidas.
Menos muertes viales que en 2024, pero preocupa el verano en Salta
Desde Seguridad Vial señalaron que, a la fecha, la cifra asciende a 129 víctimas fatales en la provincia y, si bien es menor a la registrada el año pasado, pidieron no relajarse.Policiales17/12/2025Ivana Chañi
El comisario general Adrián Sánchez Rosado informó —en diálogo con Aries—que en lo que va del año 129 personas murieron en siniestros viales en Salta, una cifra inferior a la registrada a esta altura de 2024, cuando se contabilizaban 134 víctimas fatales.
“No estamos conformes, pero estamos por debajo del año pasado”, sostuvo el funcionario, y aclaró que el balance definitivo se cierra recién a fines de enero, ya que muchas víctimas fallecen días después de los accidentes.
Entre las principales causas de los siniestros, Sánchez Rosado señaló el consumo de alcohol, las distracciones al volante, especialmente el uso del celular, y el exceso de velocidad. “La seguridad vial es hoy una política de Estado”, afirmó.
El jefe policial destacó además el trabajo preventivo y educativo que se viene realizando en la provincia, que fue reconocido a nivel nacional por la asociación civil Luchemos por la Vida. “Logramos instalar la seguridad vial en la agenda pública, y eso es clave para cambiar la cultura vial”, expresó.
Finalmente, remarcó que los siniestros viales siguen siendo una de las principales causas de muerte en el país y llamó a la responsabilidad individual. “Cuidar la vida es una responsabilidad de todos”, concluyó.
Más controles de alcoholemia en rutas salteñas durante fiestas y festivales
La Policía desplegará más de 1.200 efectivos por día en rutas nacionales y provinciales. Alcoholemia, documentación y velocidad, los ejes del operativo.
Choque entre una moto y un móvil policial: un gendarme herido
El accidente ocurrió en la intersección de avenida Entre Ríos y 20 de Febrero. El motociclista fue trasladado al hospital consciente y la Policía Científica trabajó en el lugar.
La causa está caratulada como “averiguación de causales de muerte”, con énfasis en esclarecer si existió algún motivo específico para el suicidio, así como el método que utilizó la mujer para aplicar el tóxico.
Rodrigo Gómez, que cumplía funciones de seguridad en la residencia presidencial, fue hallado sin vida durante la madrugada. La jueza federal Sandra Arroyo Salgado lidera la investigación.
El choque entre un camión y un colectivo en Ruta 9, a la altura de Azul Pampa, en departamento de Humahuaca, dejó una víctima fatal y más de veinte personas heridas.
Bruno Cabral, el joven delantero de River Plate de tan solo 15 años (categoría 2010), se consagró como la máxima figura de la Messi Cup 2025.
La conductora de Masterchef Celebrity prestó declaración ante el fiscal en una investigación que involucra un fraude superior a tres millones de dólares y afecta a varias figuras del espectáculo y la política.
La CONMEBOL publicó el Ranking de Clubes 2026 tras el cierre de la temporada 2025, con Palmeiras y Flamengo en la cima. River Plate se mantiene como el mejor equipo argentino en el tercer puesto, seguido por Boca Juniors.
El 16 de diciembre de 1997, la emisión del capítulo 38 de Pokémon causó una crisis sanitaria sin precedentes en Japón al provocar ataques de epilepsia fotosensitiva en más de 700 niños.
El choque entre un camión y un colectivo en Ruta 9, a la altura de Azul Pampa, en departamento de Humahuaca, dejó una víctima fatal y más de veinte personas heridas.