Una tragedia conmueve a la ciudad de Mar del Plata tras un incendio fatal en el geriátrico Sagrada Familia que dejó un saldo de cuatro jubiladas fallecidas.
Rescatan en Salta a una joven de Buenos Aires buscada desde septiembre
El operativo, liderado por la Policía de Salta, incluyó allanamientos en Tartagal donde se secuestraron celulares y municiones.Policiales17/12/2025
La Policía de Salta, a través de la Dirección General de Investigaciones, este lunes tras recibir una alerta emitida por un efectivo de tránsito municipal, logró ubicar a la joven extraviada en la localidad de Salvador Mazza, en buen estado de salud.
En este contexto y tras diversas tareas de campo, se cumplimentó una orden de Exhorto emitida por la justicia de la Provincia de Buenos Aires, con el objetivo de dar con el paradero de una joven oriunda de la ciudad de General Rodríguez, reportada como extraviada en el mes de septiembre.
Entre las medidas, efectivos la División Brigada de Investigaciones 4, realizaron allanamientos en domicilios ubicados en la ciudad de Tartagal, donde se secuestraron seis celulares, diez cartuchos de arma de fuego y elementos de interés para la causa.
Intervino el Juzgado de Garantías 1.
Menos muertes viales que en 2024, pero preocupa el verano en Salta
Desde Seguridad Vial señalaron que, a la fecha, la cifra asciende a 129 víctimas fatales en la provincia y, si bien es menor a la registrada el año pasado, pidieron no relajarse.
Más controles de alcoholemia en rutas salteñas durante fiestas y festivales
La Policía desplegará más de 1.200 efectivos por día en rutas nacionales y provinciales. Alcoholemia, documentación y velocidad, los ejes del operativo.
Choque entre una moto y un móvil policial: un gendarme herido
El accidente ocurrió en la intersección de avenida Entre Ríos y 20 de Febrero. El motociclista fue trasladado al hospital consciente y la Policía Científica trabajó en el lugar.
La causa está caratulada como “averiguación de causales de muerte”, con énfasis en esclarecer si existió algún motivo específico para el suicidio, así como el método que utilizó la mujer para aplicar el tóxico.
Rodrigo Gómez, que cumplía funciones de seguridad en la residencia presidencial, fue hallado sin vida durante la madrugada. La jueza federal Sandra Arroyo Salgado lidera la investigación.
Bruno Cabral, el joven delantero de River Plate de tan solo 15 años (categoría 2010), se consagró como la máxima figura de la Messi Cup 2025.
La conductora de Masterchef Celebrity prestó declaración ante el fiscal en una investigación que involucra un fraude superior a tres millones de dólares y afecta a varias figuras del espectáculo y la política.
La CONMEBOL publicó el Ranking de Clubes 2026 tras el cierre de la temporada 2025, con Palmeiras y Flamengo en la cima. River Plate se mantiene como el mejor equipo argentino en el tercer puesto, seguido por Boca Juniors.
El choque entre un camión y un colectivo en Ruta 9, a la altura de Azul Pampa, en departamento de Humahuaca, dejó una víctima fatal y más de veinte personas heridas.
Diputados aprobaron el acuerdo entre Salta y Catamarca para los proyectos “Sal de Oro” y “Diablillos – Plata”Política16/12/2025
El proyecto, enviado por el Ejecutivo, establece políticas de cooperación y fomento entre ambas provincias. Se explicó que tanto regalías como impuestos se repartirán en partes iguales entre las jurisdicciones.