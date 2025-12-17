Rescatan en Salta a una joven de Buenos Aires buscada desde septiembre

La Policía de Salta, a través de la Dirección General de Investigaciones, este lunes tras recibir una alerta emitida por un efectivo de tránsito municipal, logró ubicar a la joven extraviada en la localidad de Salvador Mazza, en buen estado de salud.

En este contexto y tras diversas tareas de campo, se cumplimentó una orden de Exhorto emitida por la justicia de la Provincia de Buenos Aires, con el objetivo de dar con el paradero de una joven oriunda de la ciudad de General Rodríguez, reportada como extraviada en el mes de septiembre.

Entre las medidas, efectivos la División Brigada de Investigaciones 4, realizaron allanamientos en domicilios ubicados en la ciudad de Tartagal, donde se secuestraron seis celulares, diez cartuchos de arma de fuego y elementos de interés para la causa.

Intervino el Juzgado de Garantías 1.