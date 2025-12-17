Una tragedia conmueve a la ciudad de Mar del Plata tras un incendio fatal en el geriátrico Sagrada Familia que dejó un saldo de cuatro jubiladas fallecidas.
Choque entre una moto y un móvil policial: un gendarme herido
El accidente ocurrió en la intersección de avenida Entre Ríos y 20 de Febrero. El motociclista fue trasladado al hospital consciente y la Policía Científica trabajó en el lugar.
Un accidente de tránsito se registró este miércoles por la mañana en pleno centro de la ciudad de Salta, en la intersección de avenida Entre Ríos y calle 20 de Febrero, donde colisionaron una motocicleta y una camioneta de la Policía de la Provincia.
Como consecuencia del impacto, el conductor de la motocicleta, un agente de Gendarmería Nacional, debió ser trasladado al hospital con lesiones, aunque se encontraba consciente al momento del traslado.
En el lugar trabajó personal de Policía Científica para determinar las causas del accidente. La motocicleta quedó completamente destruida, con partes esparcidas sobre la calzada, mientras que el móvil policial fue retirado posteriormente.
Durante varios minutos el tránsito estuvo interrumpido, aunque primero se habilitó la circulación por calle 20 de Febrero y luego por avenida Entre Ríos.
La causa está caratulada como “averiguación de causales de muerte”, con énfasis en esclarecer si existió algún motivo específico para el suicidio, así como el método que utilizó la mujer para aplicar el tóxico.
