Choque entre una moto y un móvil policial: un gendarme herido

Un accidente de tránsito se registró este miércoles por la mañana en pleno centro de la ciudad de Salta, en la intersección de avenida Entre Ríos y calle 20 de Febrero, donde colisionaron una motocicleta y una camioneta de la Policía de la Provincia.

Como consecuencia del impacto, el conductor de la motocicleta, un agente de Gendarmería Nacional, debió ser trasladado al hospital con lesiones, aunque se encontraba consciente al momento del traslado.

En el lugar trabajó personal de Policía Científica para determinar las causas del accidente. La motocicleta quedó completamente destruida, con partes esparcidas sobre la calzada, mientras que el móvil policial fue retirado posteriormente.

Durante varios minutos el tránsito estuvo interrumpido, aunque primero se habilitó la circulación por calle 20 de Febrero y luego por avenida Entre Ríos.