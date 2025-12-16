Finalmente, el Kila Gonza se presentó ante la Justicia y deberá dejar el Concejo

La mañana de este martes, tal y como fuera programada por la oficina judicial del Tribunal de Impugnación, por ante la Sala IV, se llevó adelante la audiencia en relación a la situación del ex intendente de San Lorenzo, Ernesto Fernando "Kila" Gonza.

Al actual concejal se le impuso la pena de inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cualquier tipo de cargo público, la cual implica la privación del empleo o cargo público que ejercía el penado aunque provenga de elección popular; la privación del derecho electoral; la incapacidad para obtener cargos, empleos y comisiones públicas; la suspensión del goce de toda jubilación, pensión o retiro, civil o militar, cuyo importe será percibido por los parientes que tengan derecho a pensión. Además, quedó firme los tres años de prisión de ejecución condicional, idéntica a la impuesta en audiencia anterior respecto al coimputado Sergio Armando.

En el caso del Gonza se impuso además la pena accesoria de inhabilitación ya que los delitos fueron cometidos en el ejercicio de sus funciones en su calidad de Intendente. Todo ello de conformidad a los hechos por los que resultó condenado de fraude en perjuicio de la administración pública y peculado de trabajos y servicios, en concurso real.

Aunque la pena no implique prisión, ahora el Concejo Deliberante de San Lorenzo quedó habilitado para avanzar con una inmediata destitución ya que está probado que cometió delitos en perjuicio del municipio del cual ostenta representación institucional.

Además, se estabelció la fecha para el juicio por otra causa de corrupción en donde se indaga sobre peculado e incumplimientos de los deberes de funcionario público que comenzará la primera semana de febrero y, como si fuera poco, todavía resta fijar fecha por otras dos causas pendientes.