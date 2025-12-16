Desde las 15 hasta las 19 horas, los estudiantes exhibirán sus trabajos en distintas disciplinas, poniendo en valor la capacitación y el talento local.
Finalmente, el Kila Gonza se presentó ante la Justicia y deberá dejar el Concejo
El Tribunal de Impugnación confirmó la pena de inhabilitación para ejercer cargos públicos y el exintendente Ernesto “Kila” Gonza debería dejar el cargo de concejal que asumió la semana pasada.Salta16/12/2025
La mañana de este martes, tal y como fuera programada por la oficina judicial del Tribunal de Impugnación, por ante la Sala IV, se llevó adelante la audiencia en relación a la situación del ex intendente de San Lorenzo, Ernesto Fernando "Kila" Gonza.
Al actual concejal se le impuso la pena de inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cualquier tipo de cargo público, la cual implica la privación del empleo o cargo público que ejercía el penado aunque provenga de elección popular; la privación del derecho electoral; la incapacidad para obtener cargos, empleos y comisiones públicas; la suspensión del goce de toda jubilación, pensión o retiro, civil o militar, cuyo importe será percibido por los parientes que tengan derecho a pensión. Además, quedó firme los tres años de prisión de ejecución condicional, idéntica a la impuesta en audiencia anterior respecto al coimputado Sergio Armando.
En el caso del Gonza se impuso además la pena accesoria de inhabilitación ya que los delitos fueron cometidos en el ejercicio de sus funciones en su calidad de Intendente. Todo ello de conformidad a los hechos por los que resultó condenado de fraude en perjuicio de la administración pública y peculado de trabajos y servicios, en concurso real.
Aunque la pena no implique prisión, ahora el Concejo Deliberante de San Lorenzo quedó habilitado para avanzar con una inmediata destitución ya que está probado que cometió delitos en perjuicio del municipio del cual ostenta representación institucional.
Además, se estabelció la fecha para el juicio por otra causa de corrupción en donde se indaga sobre peculado e incumplimientos de los deberes de funcionario público que comenzará la primera semana de febrero y, como si fuera poco, todavía resta fijar fecha por otras dos causas pendientes.
El jefe de Gabinete aseguró que la Provincia no prevé despidos y que no se incorporó personal nuevo. Señaló que contratados COVID pasaron a un esquema más estable y que las vacantes por jubilación, en general, no se cubren.
Qué Secretarías se eliminan, fusionan y cuáles se mantienen en el Gobierno
El jefe de Gabinete aseguró que el recorte baja de 47/48 a 30 secretarías y precisó cambios en Infraestructura, Educación, Gobierno y el área de asuntos indígenas. También confirmó que la Agencia de Deportes seguirá funcionando.
Buscan que Salta adhiera al régimen de transparencia fiscal en los tickets
Diputados proponen que los consumidores salteños puedan ver discriminados los impuestos provinciales y municipales en facturas y comprobantes.
Proponen extender por un año más la emergencia hídrica en Salta
El Poder Ejecutivo impulsa extender por un año más la emergencia hídrica provincial, vigente desde la Ley 8355 y sus sucesivas prórrogas.
La campaña RAEE se realizará este martes 16 de diciembre, de 9 a 14, en el Centro Cívico Grand Bourg.
Bruno Cabral, el joven delantero de River Plate de tan solo 15 años (categoría 2010), se consagró como la máxima figura de la Messi Cup 2025.
El Día del Camionero en Argentina se celebra cada 15 de diciembre en homenaje a la fecha de 1967 en que se firmó el primer Convenio Colectivo de Trabajo del sector.
Central Norte presenta a BastíaDeportes15/12/2025
Central Norte inicia una nueva etapa. Adrián “el Polaco” Bastía será presentado como nuevo director técnico del Cuervo y, sin perder tiempo, esta misma tarde conducirá su primer entrenamiento al frente del plantel profesional y al final de la misma será presentado oficialmente
La conductora de Masterchef Celebrity prestó declaración ante el fiscal en una investigación que involucra un fraude superior a tres millones de dólares y afecta a varias figuras del espectáculo y la política.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) actualizó las escalas y límites de facturación del Monotributo correspondientes a diciembre de 2025.