El Tribunal de Impugnación confirmó la pena de inhabilitación para ejercer cargos públicos y el exintendente Ernesto “Kila” Gonza debería dejar el cargo de concejal que asumió la semana pasada.
Este viernes, Salta disfrutará de la Expo Alumnos de la Escuela de Emprendedores
Desde las 15 hasta las 19 horas, los estudiantes exhibirán sus trabajos en distintas disciplinas, poniendo en valor la capacitación y el talento local.Salta16/12/2025
La Municipalidad de Salta, a través de la Escuela de Emprendedores, invita a la comunidad a participar de la Expo Alumnos, una jornada abierta en la que los estudiantes exhibirán los productos desarrollados a lo largo del año en los diferentes cursos de capacitación.
La actividad se realizará este viernes 19 de diciembre, de 15 a 19 horas, en avenida Independencia 910, con entrada libre y gratuita, y tiene como objetivo visibilizar el aprendizaje, el talento y el esfuerzo de quienes se formaron en oficios y disciplinas con salida laboral.
Durante la expo, los vecinos podrán recorrer los distintos stands y conocer trabajos de gastronomía, marroquinería, carpintería, electricidad, peluquería, tapicería, herrería, pintura, mosaiquismo, dibujo, textil, estética y paisajismo, entre otros rubros.
Desde la Escuela de Emprendedores destacaron que este tipo de iniciativas permiten fortalecer el vínculo con la comunidad, promover el emprendedurismo y poner en valor la formación como herramienta clave para el desarrollo personal y económico de los vecinos de la ciudad.
El jefe de Gabinete aseguró que la Provincia no prevé despidos y que no se incorporó personal nuevo. Señaló que contratados COVID pasaron a un esquema más estable y que las vacantes por jubilación, en general, no se cubren.
Qué Secretarías se eliminan, fusionan y cuáles se mantienen en el Gobierno
El jefe de Gabinete aseguró que el recorte baja de 47/48 a 30 secretarías y precisó cambios en Infraestructura, Educación, Gobierno y el área de asuntos indígenas. También confirmó que la Agencia de Deportes seguirá funcionando.
Buscan que Salta adhiera al régimen de transparencia fiscal en los tickets
Diputados proponen que los consumidores salteños puedan ver discriminados los impuestos provinciales y municipales en facturas y comprobantes.
Proponen extender por un año más la emergencia hídrica en Salta
El Poder Ejecutivo impulsa extender por un año más la emergencia hídrica provincial, vigente desde la Ley 8355 y sus sucesivas prórrogas.
La campaña RAEE se realizará este martes 16 de diciembre, de 9 a 14, en el Centro Cívico Grand Bourg.
Bruno Cabral, el joven delantero de River Plate de tan solo 15 años (categoría 2010), se consagró como la máxima figura de la Messi Cup 2025.
El Día del Camionero en Argentina se celebra cada 15 de diciembre en homenaje a la fecha de 1967 en que se firmó el primer Convenio Colectivo de Trabajo del sector.
Central Norte presenta a BastíaDeportes15/12/2025
Central Norte inicia una nueva etapa. Adrián “el Polaco” Bastía será presentado como nuevo director técnico del Cuervo y, sin perder tiempo, esta misma tarde conducirá su primer entrenamiento al frente del plantel profesional y al final de la misma será presentado oficialmente
La conductora de Masterchef Celebrity prestó declaración ante el fiscal en una investigación que involucra un fraude superior a tres millones de dólares y afecta a varias figuras del espectáculo y la política.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) actualizó las escalas y límites de facturación del Monotributo correspondientes a diciembre de 2025.