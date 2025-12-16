Este viernes, Salta disfrutará de la Expo Alumnos de la Escuela de Emprendedores

Desde las 15 hasta las 19 horas, los estudiantes exhibirán sus trabajos en distintas disciplinas, poniendo en valor la capacitación y el talento local.

Salta16/12/2025

expoalumnos1-1536x865

La Municipalidad de Salta, a través de la Escuela de Emprendedores, invita a la comunidad a participar de la Expo Alumnos, una jornada abierta en la que los estudiantes exhibirán los productos desarrollados a lo largo del año en los diferentes cursos de capacitación.

La actividad se realizará este viernes 19 de diciembre, de 15 a 19 horas, en avenida Independencia 910, con entrada libre y gratuita, y tiene como objetivo visibilizar el aprendizaje, el talento y el esfuerzo de quienes se formaron en oficios y disciplinas con salida laboral.

WhatsApp Image 2025-12-16 at 10.07.31Los precios de los clásicos navideños en el Mercado San Miguel

Durante la expo, los vecinos podrán recorrer los distintos stands y conocer trabajos de gastronomía, marroquinería, carpintería, electricidad, peluquería, tapicería, herrería, pintura, mosaiquismo, dibujo, textil, estética y paisajismo, entre otros rubros.

Desde la Escuela de Emprendedores destacaron que este tipo de iniciativas permiten fortalecer el vínculo con la comunidad, promover el emprendedurismo y poner en valor la formación como herramienta clave para el desarrollo personal y económico de los vecinos de la ciudad. 

Te puede interesar
Lo más visto
bastia central

Central Norte presenta a Bastía

Deportes15/12/2025

Central Norte inicia una nueva etapa. Adrián “el Polaco” Bastía será presentado como nuevo director técnico del Cuervo y, sin perder tiempo, esta misma tarde conducirá su primer entrenamiento al frente del plantel profesional y al final de la misma será presentado oficialmente

Boletín de noticias

Recibí información en tu mail