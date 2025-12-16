Este viernes, Salta disfrutará de la Expo Alumnos de la Escuela de Emprendedores

La Municipalidad de Salta, a través de la Escuela de Emprendedores, invita a la comunidad a participar de la Expo Alumnos, una jornada abierta en la que los estudiantes exhibirán los productos desarrollados a lo largo del año en los diferentes cursos de capacitación.

La actividad se realizará este viernes 19 de diciembre, de 15 a 19 horas, en avenida Independencia 910, con entrada libre y gratuita, y tiene como objetivo visibilizar el aprendizaje, el talento y el esfuerzo de quienes se formaron en oficios y disciplinas con salida laboral.

Durante la expo, los vecinos podrán recorrer los distintos stands y conocer trabajos de gastronomía, marroquinería, carpintería, electricidad, peluquería, tapicería, herrería, pintura, mosaiquismo, dibujo, textil, estética y paisajismo, entre otros rubros.

Desde la Escuela de Emprendedores destacaron que este tipo de iniciativas permiten fortalecer el vínculo con la comunidad, promover el emprendedurismo y poner en valor la formación como herramienta clave para el desarrollo personal y económico de los vecinos de la ciudad.