Preocupa el fuerte crecimiento del déficit autopartista

La balanza comercial del sector autopartista argentino cerró los primeros diez meses de 2025 con un déficit de 8.439 millones de dólares, lo que representa un incremento del 9,3% frente al mismo periodo de 2024, según informó la Asociación de Fabricantes Argentinos de Componentes (AFAC).

De acuerdo al informe que toma los datos hasta el mes de octubre de 2025, las importaciones de autopartes aumentaron un 8,5% interanual, mientras que las exportaciones mostraron una suba más moderada de 2,3%.

De acuerdo con lo descripto por AFAC, en los primeros diez meses de 2025 se registraron importaciones por 9.543 millones de dólares y exportaciones por 1.104 millones de dólares. El incremento en la adquisición de autopartes superó al avance de la producción de vehículos, que creció 2,8% en el mismo periodo.

El informe señala que gran parte del aumento de las importaciones se debió a la mayor llegada de productos procedentes de Asia, especialmente para abastecer el mercado de reposición y por nuevos lanzamientos en etapa de baja integración. Este contexto implicó que la entrada de insumos y componentes desde ese continente explicara una parte relevante de la brecha comercial.

Del análisis de los principales rubros, se observa que el segmento de transmisiones lideró tanto exportaciones como importaciones. Las exportaciones sumaron 379 millones de dólares (una merma de 4,5% respecto de 2024), mientras que las importaciones treparon a 2.197 millones de dólares (un alza del 10,3%).

A ello se suma el rubro eléctrico, que mostró un déficit de 1.267 millones de dólares: se importaron 1.347 millones de dólares y se exportaron 80 millones de dólares. Los componentes de motor totalizaron 983 millones de dólares en importaciones y 137 millones de dólares en exportaciones.

El saldo negativo del comercio bilateral de autopartes con Brasil continuó como uno de los factores clave: entre enero y octubre, el intercambio con el principal socio regional dejó un déficit de 2.222 millones de dólares, superando en 8% el registro del año anterior. El informe remarcó que se importaron 2.937 millones de dólares en autopartes desde Brasil, frente a exportaciones por 715 millones de dólares hacia ese país, que presentaron también una leve baja de 0,9% respecto a 2024.

El escenario de los autopartistas

El informe de prensa de la entidad aportó una perspectiva estructural sobre el desempeño reciente. Desde AFAC se advirtió sobre la “fuerte necesidad de generar un shock de inversiones con una visión integral, que permita revertir la situación de toda la cadena de valor automotriz”. La entidad recordó que en los últimos quince años cerraron 56 empresas proveedoras de autopartes en el país, y que cinco de ellas lo hicieron después de mediados de 2024.

En el documento, se puntualizó que “los esfuerzos para lograr estabilidad y previsibilidad macroeconómica, junto a las iniciativas en pos de mayor competitividad estructural (laboral, tributaria), resultan necesarias pero insuficientes”. El reporte indica que, ante la competencia de fabricantes asiáticos y el proceso denominado “CKDización” (producciones basadas en kits de ensamblaje), los sectores de la cadena automotriz local operan en desventaja frente a otros mercados, situación agravada por la falta de proyectos industriales de largo plazo.

AFAC describió que el elevado déficit actual es la consecuencia de decisiones acumuladas durante años y reclamó políticas urgentes para modificar el rumbo. Destacó la importancia de una renegociación del ACE 14 —acuerdo de complementación económica del sector automotriz entre Argentina y Brasil— y la elaboración de medidas sectoriales orientadas a impulsar una mayor integración nacional, especialmente en proyectos sostenibles de exportación.

“Siendo la cadena automotriz uno de los sectores más abiertos de la economía, al sumar las exportaciones y las importaciones, se requiere un fuerte incentivo a las inversiones integradas, fuera del proceso de ‘CKDización’ que estamos atravesando. Para ello la competitividad laboral y tributaria es fundamental, pero no es suficiente. Es un sector que debe acompañar las políticas específicas que se implementan en el resto del mundo automotriz dentro de las economías de mercado. O estaremos comparando peras con manzanas”, dijo Juan Cantarella, presidente de AFAC en diálogo con Infobae.

Finalmente, se destaca especialmente que el seguimiento de los indicadores comerciales de autopartes será determinante para evaluar el impacto de la política industrial y de comercio exterior sobre el complejo automotor durante los próximos meses.

