La presentación, que recayó en el juzgado de Ariel Lijo, cuestiona el crecimiento patrimonial de la cadena de cafeterías Tostado, señalando un entramado de más de 70 locales.
Caso Dalmasso: el fiscal cerró la investigación y pidió la elevación a juicio
El fiscal Pablo Jávega dio por cerrada la investigación por el crimen de Nora Dalmasso, ocurrido en 2006, y solicitó la elevación a juicio oral.Judiciales16/12/2025
El fiscal Pablo Jávega dio por finalizada la investigación por el crimen de Nora Dalmasso, ocurrido en noviembre de 2006, y pidió la elevación a juicio oral contra el imputado, cuya identidad no trascendió.
En medio de un clima de incertidumbre, la Unidad Fiscal comunicó que, habiéndose receptado declaración al imputado en el proceso, recibir la totalidad de la prueba que se ordenara y que fuera requerida por las partes del proceso, “se entiende que concluyó la citada investigación y en consecuencia se formuló el mérito acusatorio respectivo”.
Un punto que llama la atención es que no se dio a conocer quién es el imputado en la causa. El único señalado hasta el momento era Roberto Bárzola, un parquetista que trabajaba en la casa de la víctima y cuyo ADN fue hallado en la escena del crimen.
En este marco, conforme a la información a la que accedió la Agencia Noticias Argentinas, el fiscal indicó que dicha pieza jurídica fue notificada a la defensa técnica del imputado en la causa e impuesta a la familia constituida como querellante particular.
“La Unidad Fiscal agradece el compromiso y aporte efectuado por el Centro de Genética Forense del Poder Judicial de Córdoba, bajo la dirección de la Doctora Nidia Modesti, al National Center for Forensic Science, Universidad de Florida, EEUU a cargo del Doctor Jack Ballantyne y a los integrantes de la Sección de la Investigación 2 de la Dirección de Investigación Operativa de Policía Judicial de Córdoba”, destaca el parte.
Se espera que este martes a las 10.30 la fiscalía realice una conferencia de prensa en la sede de Tribunales de Río Cuarto para dar a conocer más detalles del nuevo avance.
Con información de Noticias Argentinas
Los condenados recurrieron a la Cámara de Casación contra la resolución que identificó más de 100 bienes para cubrir el monto fijado por el tribunal.
La Corte Suprema de Justicia dictó un fallo trascendental al ratificar la autonomía patrimonial de YPF S.A., estableciendo que sus bienes no se confunden con los del Estado Nacional.
Condenan a prisión a tres integrantes de una organización narco por tráfico de marihuanaJudiciales15/12/2025
Las penas se dictaron en el marco de acuerdos de juicio abreviado. Entre los condenados están el comprador de los 15 kilos de marihuana que la organización traía de Orán y otros dos implicados que iban en el auto que se fugó durante el operativo donde se desbarató la banda. Por otra parte, el juicio oral y público a los líderes fue programado para febrero del 2026.
Cumplía prisión domiciliaria y fue sorprendido transportando estupefacientes en una motocicletaJudiciales15/12/2025
Luego de intentar evadir el control policial, fue detenido con aproximadamente 2000 dosis de cocaína. Había sido condenado en septiembre por el mismo delito. Ocurrió en Lumbreras.
El juicio por abuso sexual contra Daniel Moreno está “parado” por recursos que definirá la Corte
La defensora de la denunciante por abuso sexual contra el exintendente de Vaqueros y actual senador, Daniel Moreno, aseguró que la causa está lista para ir a juicio, pero permanece frenada por recursos pendientes ante la Corte de Justicia.
Bruno Cabral, el joven delantero de River Plate de tan solo 15 años (categoría 2010), se consagró como la máxima figura de la Messi Cup 2025.
El Día del Camionero en Argentina se celebra cada 15 de diciembre en homenaje a la fecha de 1967 en que se firmó el primer Convenio Colectivo de Trabajo del sector.
Central Norte presenta a BastíaDeportes15/12/2025
Central Norte inicia una nueva etapa. Adrián “el Polaco” Bastía será presentado como nuevo director técnico del Cuervo y, sin perder tiempo, esta misma tarde conducirá su primer entrenamiento al frente del plantel profesional y al final de la misma será presentado oficialmente
La conductora de Masterchef Celebrity prestó declaración ante el fiscal en una investigación que involucra un fraude superior a tres millones de dólares y afecta a varias figuras del espectáculo y la política.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) actualizó las escalas y límites de facturación del Monotributo correspondientes a diciembre de 2025.