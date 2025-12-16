Orán retiró 75 toneladas de cacharros durante un operativo de descacharrado

La Municipalidad de San Ramón de la Nueva Orán, a través de la Coordinación de Enfermedades Tropicales, informó los resultados del operativo de descacharrado realizado durante el último fin de semana en distintos barrios de la ciudad.

Según el reporte oficial, el sábado 13 se retiraron 41 toneladas de cacharros en los barrios 6 de Enero y 2 de Abril, mientras que el domingo 14 se levantaron 34 toneladas en el barrio San Cayetano.

En total, el operativo permitió retirar 75 toneladas de residuos en desuso, una acción clave para prevenir la proliferación del mosquito transmisor del dengue, zika y chikungunya.

Desde el municipio destacaron la importancia del compromiso de los vecinos y recordaron que estas tareas forman parte de las políticas de prevención sanitaria que se desarrollan de manera continua en la ciudad.