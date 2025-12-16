La Comisión de Corsos confirmó el inicio del evento para el 10 de enero, con 22 millones de pesos destinados a infraestructura y carpas.
Campaña solidaria en Cafayate: entregaron anteojos a vecinos de todas las edades
Tras la campaña realizada hace un mes, se distribuyeron anteojos a familias beneficiadas en el Hospital Nuestra Señora del Rosario.Municipios16/12/2025Agustina Tolaba
Este lunes, el Hospital Nuestra Señora del Rosario de Cafayate llevó a cabo la entrega de anteojos a los beneficiarios de la campaña realizada en conjunto con la Casa Ronald McDonald, que se llevó a cabo hace un mes en la localidad.
Durante la jornada, se entregaron anteojos a niños, niñas y adultos que fueron atendidos previamente en la campaña, con el objetivo de mejorar su salud visual y promover el acceso a la atención oftalmológica de calidad.
Más de 800 metros de cordón cuneta ya fueron construidos, y las tareas avanzan para optimizar el tránsito y la seguridad de los vecinos.
Peligroso cruce en la frontera: hombre atravesó a pie el río Bermejo
La maniobra se realizó en una zona no habilitada de la frontera en Orán, poniendo en alerta a autoridades y vecinos por la falta de pasos seguros.
San Antonio de los Cobres tiene su primera graduada universitaria
Desde la Puna salteña y a más de 3.700 metros de altura, Fátima logró recibirse gracias a una carrera de la UNSa cercana a su comunidad, convirtiéndose en un símbolo del impacto de la educación pública.
Violento robo en Orán: asaltaron a un comerciante y se llevaron cerca de $10 millones
El hecho ocurrió en el barrio Jardín cuando la víctima regresaba a su casa. Los delincuentes armados lo interceptaron tras esperarlo más de 40 minutos y escaparon en una camioneta.
Mosconi realizará una jornada de oftalmología con acceso a lentes a bajo costo
La actividad se desarrollará los días 19 y 20 de diciembre en el nuevo edificio municipal, con controles oftalmológicos y entrega gratuita de marcos.
Bruno Cabral, el joven delantero de River Plate de tan solo 15 años (categoría 2010), se consagró como la máxima figura de la Messi Cup 2025.
El Día del Camionero en Argentina se celebra cada 15 de diciembre en homenaje a la fecha de 1967 en que se firmó el primer Convenio Colectivo de Trabajo del sector.
Central Norte presenta a BastíaDeportes15/12/2025
Central Norte inicia una nueva etapa. Adrián “el Polaco” Bastía será presentado como nuevo director técnico del Cuervo y, sin perder tiempo, esta misma tarde conducirá su primer entrenamiento al frente del plantel profesional y al final de la misma será presentado oficialmente
La conductora de Masterchef Celebrity prestó declaración ante el fiscal en una investigación que involucra un fraude superior a tres millones de dólares y afecta a varias figuras del espectáculo y la política.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) actualizó las escalas y límites de facturación del Monotributo correspondientes a diciembre de 2025.