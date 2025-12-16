Campaña solidaria en Cafayate: entregaron anteojos a vecinos de todas las edades

Este lunes, el Hospital Nuestra Señora del Rosario de Cafayate llevó a cabo la entrega de anteojos a los beneficiarios de la campaña realizada en conjunto con la Casa Ronald McDonald, que se llevó a cabo hace un mes en la localidad.

Durante la jornada, se entregaron anteojos a niños, niñas y adultos que fueron atendidos previamente en la campaña, con el objetivo de mejorar su salud visual y promover el acceso a la atención oftalmológica de calidad.