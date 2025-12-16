Siniestro vial en Metán: un camión de cerámicos volcó sobre la Ruta Nacional 34

El hecho se registró durante la tarde del lunes y obligó a implementar un operativo de seguridad y ordenamiento del tránsito.

Municipios16/12/2025Agustina TolabaAgustina Tolaba

WhatsApp Image 2025-12-16 at 07.07.07

Un siniestro vial se registró ayer lunes en la ciudad de Metán, cuando un camión que transportaba cerámicos volcó sobre la Ruta Nacional Nº 34, a la altura del kilómetro 1522.

El hecho ocurrió durante la tarde y, por causas que se encuentran bajo investigación, el vehículo de gran porte terminó volcado sobre la calzada, lo que generó complicaciones en la circulación vehicular.

Según informó Expresión del Sur, tras el siniestro, personal de la Policía de la Provincia intervino de inmediato en el lugar, realizando tareas de cobertura de seguridad y ordenamiento del tránsito para evitar nuevos incidentes.

