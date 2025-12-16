Animaná celebra la Navidad con un concurso de arbolitos reciclados y feria

La localidad de Animaná se prepara para vivir una jornada especial en el marco de las fiestas de fin de año. El próximo 20 de diciembre, a partir de las 18:00 horas, la Plaza Principal será escenario del “Concurso Arbolito de Navidad Reciclado”, una propuesta que busca fomentar la creatividad y la conciencia ambiental a través del uso de materiales reutilizables.

La iniciativa apunta a promover prácticas sustentables durante las celebraciones navideñas, invitando a vecinos y vecinas a participar con originales diseños que reflejen el compromiso con el cuidado del medio ambiente.

En simultáneo, se llevará a cabo una Feria de Emprendedoras Navideñas, donde productores y artesanos locales ofrecerán una amplia variedad de productos y opciones de regalos para estas fiestas, fortaleciendo la economía local.

Desde la organización informaron que quienes deseen obtener más detalles o realizar consultas pueden acercarse a la Dirección de Turismo y Cultura, ubicada sobre Ruta Nacional N° 40, en La Casona.