La Comisión de Corsos confirmó el inicio del evento para el 10 de enero, con 22 millones de pesos destinados a infraestructura y carpas.
Animaná celebra la Navidad con un concurso de arbolitos reciclados y feria
La propuesta se realizará el 20 de diciembre en la Plaza Principal e incluirá una feria de emprendedoras con productos navideños.Municipios16/12/2025Agustina Tolaba
La localidad de Animaná se prepara para vivir una jornada especial en el marco de las fiestas de fin de año. El próximo 20 de diciembre, a partir de las 18:00 horas, la Plaza Principal será escenario del “Concurso Arbolito de Navidad Reciclado”, una propuesta que busca fomentar la creatividad y la conciencia ambiental a través del uso de materiales reutilizables.
La iniciativa apunta a promover prácticas sustentables durante las celebraciones navideñas, invitando a vecinos y vecinas a participar con originales diseños que reflejen el compromiso con el cuidado del medio ambiente.
En simultáneo, se llevará a cabo una Feria de Emprendedoras Navideñas, donde productores y artesanos locales ofrecerán una amplia variedad de productos y opciones de regalos para estas fiestas, fortaleciendo la economía local.
Desde la organización informaron que quienes deseen obtener más detalles o realizar consultas pueden acercarse a la Dirección de Turismo y Cultura, ubicada sobre Ruta Nacional N° 40, en La Casona.
Más de 800 metros de cordón cuneta ya fueron construidos, y las tareas avanzan para optimizar el tránsito y la seguridad de los vecinos.
Peligroso cruce en la frontera: hombre atravesó a pie el río Bermejo
La maniobra se realizó en una zona no habilitada de la frontera en Orán, poniendo en alerta a autoridades y vecinos por la falta de pasos seguros.
San Antonio de los Cobres tiene su primera graduada universitaria
Desde la Puna salteña y a más de 3.700 metros de altura, Fátima logró recibirse gracias a una carrera de la UNSa cercana a su comunidad, convirtiéndose en un símbolo del impacto de la educación pública.
Violento robo en Orán: asaltaron a un comerciante y se llevaron cerca de $10 millones
El hecho ocurrió en el barrio Jardín cuando la víctima regresaba a su casa. Los delincuentes armados lo interceptaron tras esperarlo más de 40 minutos y escaparon en una camioneta.
Mosconi realizará una jornada de oftalmología con acceso a lentes a bajo costo
La actividad se desarrollará los días 19 y 20 de diciembre en el nuevo edificio municipal, con controles oftalmológicos y entrega gratuita de marcos.
Bruno Cabral, el joven delantero de River Plate de tan solo 15 años (categoría 2010), se consagró como la máxima figura de la Messi Cup 2025.
El Día del Camionero en Argentina se celebra cada 15 de diciembre en homenaje a la fecha de 1967 en que se firmó el primer Convenio Colectivo de Trabajo del sector.
Central Norte presenta a BastíaDeportes15/12/2025
Central Norte inicia una nueva etapa. Adrián “el Polaco” Bastía será presentado como nuevo director técnico del Cuervo y, sin perder tiempo, esta misma tarde conducirá su primer entrenamiento al frente del plantel profesional y al final de la misma será presentado oficialmente
La conductora de Masterchef Celebrity prestó declaración ante el fiscal en una investigación que involucra un fraude superior a tres millones de dólares y afecta a varias figuras del espectáculo y la política.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) actualizó las escalas y límites de facturación del Monotributo correspondientes a diciembre de 2025.