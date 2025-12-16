Animaná celebra la Navidad con un concurso de arbolitos reciclados y feria

La propuesta se realizará el 20 de diciembre en la Plaza Principal e incluirá una feria de emprendedoras con productos navideños.

La localidad de Animaná se prepara para vivir una jornada especial en el marco de las fiestas de fin de año. El próximo 20 de diciembre, a partir de las 18:00 horas, la Plaza Principal será escenario del “Concurso Arbolito de Navidad Reciclado”, una propuesta que busca fomentar la creatividad y la conciencia ambiental a través del uso de materiales reutilizables.

La iniciativa apunta a promover prácticas sustentables durante las celebraciones navideñas, invitando a vecinos y vecinas a participar con originales diseños que reflejen el compromiso con el cuidado del medio ambiente.

En simultáneo, se llevará a cabo una Feria de Emprendedoras Navideñas, donde productores y artesanos locales ofrecerán una amplia variedad de productos y opciones de regalos para estas fiestas, fortaleciendo la economía local.

Desde la organización informaron que quienes deseen obtener más detalles o realizar consultas pueden acercarse a la Dirección de Turismo y Cultura, ubicada sobre Ruta Nacional N° 40, en La Casona.

