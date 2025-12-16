El Tribunal de Impugnación confirmó la pena de inhabilitación para ejercer cargos públicos y el exintendente Ernesto “Kila” Gonza debería dejar el cargo de concejal que asumió la semana pasada.
La AMT creó un registro digital de aspirantes a conductoras con perspectiva de género
En cumplimiento del fallo judicial “Sisnero”, la Autoridad Metropolitana de Transporte aprobó un Registro Modernizado de Aspirantes a Conductoras y dispuso la creación de un programa de capacitación y sensibilización en género.Salta16/12/2025Agustina Tolaba
La Autoridad Metropolitana de Transporte (AMT) aprobó la creación de un Registro Modernizado de Aspirantes a Conductoras, una herramienta digital destinada a promover la inclusión laboral de mujeres en el sistema de transporte público, en el marco del histórico fallo judicial conocido como “Sisnero”.
La medida fue formalizada mediante la Resolución AMT Nº 510/25, publicada en el Boletín Oficial, y responde a una orden judicial que exige la implementación de acciones positivas contra la discriminación por razones de género en el acceso al empleo dentro del transporte automotor de pasajeros.
Según detalla la resolución, el nuevo registro estará disponible en la página web oficial de la AMT y será administrado por la Gerencia de Registro y Habilitaciones, en coordinación con otras áreas del organismo. La inscripción tendrá una vigencia de dos años, durante los cuales las postulantes deberán mantener actualizados sus datos personales.
Además, el Directorio de la AMT instruyó al Área de Usuarios a diseñar y organizar un Programa de Capacitación y Sensibilización con perspectiva de género, que también será publicado en el sitio oficial del organismo. El objetivo es fortalecer los procesos de selección, formación y acompañamiento de las aspirantes.
En los considerandos, la AMT recordó que el fallo “Sisnero” constituye un precedente emblemático en materia de igualdad y no discriminación, y remarcó la necesidad de modernizar y digitalizar los instrumentos existentes para garantizar un cumplimiento efectivo y sostenido de las medidas judiciales.
Desde las 15 hasta las 19 horas, los estudiantes exhibirán sus trabajos en distintas disciplinas, poniendo en valor la capacitación y el talento local.
El jefe de Gabinete aseguró que la Provincia no prevé despidos y que no se incorporó personal nuevo. Señaló que contratados COVID pasaron a un esquema más estable y que las vacantes por jubilación, en general, no se cubren.
Qué Secretarías se eliminan, fusionan y cuáles se mantienen en el Gobierno
El jefe de Gabinete aseguró que el recorte baja de 47/48 a 30 secretarías y precisó cambios en Infraestructura, Educación, Gobierno y el área de asuntos indígenas. También confirmó que la Agencia de Deportes seguirá funcionando.
Buscan que Salta adhiera al régimen de transparencia fiscal en los tickets
Diputados proponen que los consumidores salteños puedan ver discriminados los impuestos provinciales y municipales en facturas y comprobantes.
Proponen extender por un año más la emergencia hídrica en Salta
El Poder Ejecutivo impulsa extender por un año más la emergencia hídrica provincial, vigente desde la Ley 8355 y sus sucesivas prórrogas.
Bruno Cabral, el joven delantero de River Plate de tan solo 15 años (categoría 2010), se consagró como la máxima figura de la Messi Cup 2025.
El Día del Camionero en Argentina se celebra cada 15 de diciembre en homenaje a la fecha de 1967 en que se firmó el primer Convenio Colectivo de Trabajo del sector.
Central Norte presenta a BastíaDeportes15/12/2025
Central Norte inicia una nueva etapa. Adrián “el Polaco” Bastía será presentado como nuevo director técnico del Cuervo y, sin perder tiempo, esta misma tarde conducirá su primer entrenamiento al frente del plantel profesional y al final de la misma será presentado oficialmente
La conductora de Masterchef Celebrity prestó declaración ante el fiscal en una investigación que involucra un fraude superior a tres millones de dólares y afecta a varias figuras del espectáculo y la política.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) actualizó las escalas y límites de facturación del Monotributo correspondientes a diciembre de 2025.