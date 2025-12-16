La AMT creó un registro digital de aspirantes a conductoras con perspectiva de género

La Autoridad Metropolitana de Transporte (AMT) aprobó la creación de un Registro Modernizado de Aspirantes a Conductoras, una herramienta digital destinada a promover la inclusión laboral de mujeres en el sistema de transporte público, en el marco del histórico fallo judicial conocido como “Sisnero”.

La medida fue formalizada mediante la Resolución AMT Nº 510/25, publicada en el Boletín Oficial, y responde a una orden judicial que exige la implementación de acciones positivas contra la discriminación por razones de género en el acceso al empleo dentro del transporte automotor de pasajeros.

Según detalla la resolución, el nuevo registro estará disponible en la página web oficial de la AMT y será administrado por la Gerencia de Registro y Habilitaciones, en coordinación con otras áreas del organismo. La inscripción tendrá una vigencia de dos años, durante los cuales las postulantes deberán mantener actualizados sus datos personales.

Además, el Directorio de la AMT instruyó al Área de Usuarios a diseñar y organizar un Programa de Capacitación y Sensibilización con perspectiva de género, que también será publicado en el sitio oficial del organismo. El objetivo es fortalecer los procesos de selección, formación y acompañamiento de las aspirantes.

En los considerandos, la AMT recordó que el fallo “Sisnero” constituye un precedente emblemático en materia de igualdad y no discriminación, y remarcó la necesidad de modernizar y digitalizar los instrumentos existentes para garantizar un cumplimiento efectivo y sostenido de las medidas judiciales.