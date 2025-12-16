La AMT otorgó una prórroga para la actualización documental de taxis y remises

El Tribunal de Impugnación confirmó la pena de inhabilitación para ejercer cargos públicos y el exintendente Ernesto “Kila” Gonza debería dejar el cargo de concejal que asumió la semana pasada.
16/12/2025
La Autoridad Metropolitana de Transporte dispuso una extensión de 15 días hábiles para que licenciatarios y agencias de la Región Metropolitana completen el trámite correspondiente al período 2025.
La Autoridad Metropolitana de Transporte (AMT) resolvió otorgar una prórroga excepcional de quince (15) días hábiles para que los prestadores del servicio impropio —taxis y remises— completen la actualización documental correspondiente al período 2025.
La medida fue formalizada a través de la Resolución AMT Nº 530/25, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia, y alcanza a los sujetos obligados de la Región Metropolitana de Transporte que debían cumplir con el trámite durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2025.
Según se detalla en los considerandos, la decisión se tomó a partir de solicitudes presentadas por diversos prestadores y de un informe elaborado por el Área de Registro y Habilitaciones, que reflejó un grado parcial de incumplimiento del cronograma establecido por la Resolución AMT Nº 424/25. En ese marco, el organismo consideró atendible otorgar una extensión similar a la ya concedida anteriormente a otros sectores.
La prórroga no alcanza a los licenciatarios y agencias que ya fueron beneficiados por la Resolución AMT Nº 477/25, la cual había establecido un plazo adicional para determinados taxis, remises y agencias de la ciudad de Salta y de municipios del área metropolitana como Cerrillos, Campo Quijano y Chicoana.
