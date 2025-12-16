La AMT otorgó una prórroga para la actualización documental de taxis y remises

La Autoridad Metropolitana de Transporte (AMT) resolvió otorgar una prórroga excepcional de quince (15) días hábiles para que los prestadores del servicio impropio —taxis y remises— completen la actualización documental correspondiente al período 2025.

La medida fue formalizada a través de la Resolución AMT Nº 530/25, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia, y alcanza a los sujetos obligados de la Región Metropolitana de Transporte que debían cumplir con el trámite durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2025.

Según se detalla en los considerandos, la decisión se tomó a partir de solicitudes presentadas por diversos prestadores y de un informe elaborado por el Área de Registro y Habilitaciones, que reflejó un grado parcial de incumplimiento del cronograma establecido por la Resolución AMT Nº 424/25. En ese marco, el organismo consideró atendible otorgar una extensión similar a la ya concedida anteriormente a otros sectores.

La prórroga no alcanza a los licenciatarios y agencias que ya fueron beneficiados por la Resolución AMT Nº 477/25, la cual había establecido un plazo adicional para determinados taxis, remises y agencias de la ciudad de Salta y de municipios del área metropolitana como Cerrillos, Campo Quijano y Chicoana.