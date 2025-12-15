La cartera sanitaria provincial recomienda mantener limpio el domicilio y terrenos baldíos, con el objetivo de evitar la presencia de roedores, principales transmisores de la enfermedad a través de su saliva, heces y orina. En lo que va del año, se notificaron 11 casos en la provincia.
Comercios: se agota el plazo para adherir a "Beneficios Salta"
La Cámara de Comercio e Industria de Salta recordó a los comerciantes que tienen solo hasta este miércoles 17 de diciembre para registrarse en la campaña de ventas navideñas "Beneficios Salta".Salta15/12/2025Ivana Chañi
La Cámara de Comercio e Industria de Salta emitió un recordatorio urgente a sus asociados y al comercio en general: el plazo para obtener las mayores ventajas de la campaña de ventas navideñas "Beneficios Salta" se agota este miércoles 17 de diciembre.
Los negocios que se registren en la campaña hasta esta fecha límite serán beneficiados con la exclusión por tres meses de los padrones de retenciones anticipadas (bancarias y de tarjetas de crédito) de la Dirección General de Rentas (DGR).
Ventajas por Fecha de Adhesión
Los comerciantes que adhieran con posterioridad a este miércoles verán sus ventajas reducidas: solo se beneficiarán con dos o un mes de exclusión, según la fecha de ingreso.
Sorteos y Difusión para Clientes
Además del beneficio fiscal, la participación en "Beneficios Salta" es un importante atractivo para los consumidores:
- Los clientes de los comercios adheridos que realicen una compra superior a $10.000 y carguen el ticket a través del código QR exhibido en el local, participarán en sorteos.
- Los premios en efectivo ascienden a $1, $2, $5 y hasta $10 millones de pesos.
- Los sorteos están programados para el 23 de diciembre y el 9 de enero del próximo año.
La Cámara también se comprometió a realizar una intensa difusión de los comercios participantes a través de sus canales institucionales, buscando potenciar las ventas en toda la provincia.
Cómo Registrarse
La Cámara de Comercio recomienda a los comercios de toda la provincia que aún no se registraron que pueden hacerlo a través de:
- La página web: comerciosalta.com
- Llamando al teléfono: 3874732102
- Personalmente en la sede de la Cámara: España 339
El municipio fortalece el deporte para alejar a jóvenes de las adicciones
La secretaria Agustina Agolio confirmó que se fortalecerán las escuelas municipales y los playones deportivos. El objetivo es ampliar la contención social y alejar a los jóvenes de los consumos problemáticos.
La jornada de adopción responsable en Limache permitió que 16 cachorros y 2 perros adultos encuentren un nuevo hogar con atención gratuita garantizada para los mayores.
Tras el éxito de Expo Ciudad, la Municipalidad busca convertirla en la gran feria del NOA
Más de 450 mil personas participaron de Expo Ciudad en Salta el último fin de semana. Tras el fuerte impacto económico y social, el municipio confirmó que el evento tendrá más días y alcance regional en 2026.
Desvíos y paradas provisorias por repavimentación en calle Necochea
Por trabajos de repavimentación, SAETA dispuso modificaciones en el recorrido de líneas urbanas. Los cambios afectan a la línea 5A y al servicio Troncal Sudeste.
El Gobierno de la Provincia de Salta confirmó que el medio aguinaldo correspondiente a diciembre de 2025 será depositado este martes 16 para todos los trabajadores de la administración pública.
Se confirmó que Independiente no disputará la CONMEBOL Sudamericana 2026, luego de que Estudiantes de La Plata se consagrara campeón del Torneo Clausura.
Estudiantes de La Plata, flamante campeón del Torneo Clausura 2025, recibió un premio de USD 500.000 de parte de la AFA, un monto que acentúa la brecha económica del fútbol argentino.
Llaryora destacó el show de Shakira en Córdoba: dejará una suma millonariaCultura & Espectáculos14/12/2025
El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, destacó el impacto económico récord de los dos recitales que ofrecerá Shakira este 14 y 15 de diciembre en el Estadio Kempes.
Bruno Cabral, el joven delantero de River Plate de tan solo 15 años (categoría 2010), se consagró como la máxima figura de la Messi Cup 2025.
El Día del Camionero en Argentina se celebra cada 15 de diciembre en homenaje a la fecha de 1967 en que se firmó el primer Convenio Colectivo de Trabajo del sector.