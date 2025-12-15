Comercios: se agota el plazo para adherir a "Beneficios Salta"

La Cámara de Comercio e Industria de Salta emitió un recordatorio urgente a sus asociados y al comercio en general: el plazo para obtener las mayores ventajas de la campaña de ventas navideñas "Beneficios Salta" se agota este miércoles 17 de diciembre.

Los negocios que se registren en la campaña hasta esta fecha límite serán beneficiados con la exclusión por tres meses de los padrones de retenciones anticipadas (bancarias y de tarjetas de crédito) de la Dirección General de Rentas (DGR).

Ventajas por Fecha de Adhesión

Los comerciantes que adhieran con posterioridad a este miércoles verán sus ventajas reducidas: solo se beneficiarán con dos o un mes de exclusión, según la fecha de ingreso.

Sorteos y Difusión para Clientes

Además del beneficio fiscal, la participación en "Beneficios Salta" es un importante atractivo para los consumidores:

Los clientes de los comercios adheridos que realicen una compra superior a $10.000 y carguen el ticket a través del código QR exhibido en el local, participarán en sorteos.

Los premios en efectivo ascienden a $1, $2, $5 y hasta $10 millones de pesos.

Los sorteos están programados para el 23 de diciembre y el 9 de enero del próximo año.

La Cámara también se comprometió a realizar una intensa difusión de los comercios participantes a través de sus canales institucionales, buscando potenciar las ventas en toda la provincia.

Cómo Registrarse

La Cámara de Comercio recomienda a los comercios de toda la provincia que aún no se registraron que pueden hacerlo a través de: