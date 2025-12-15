La cartera sanitaria provincial recomienda mantener limpio el domicilio y terrenos baldíos, con el objetivo de evitar la presencia de roedores, principales transmisores de la enfermedad a través de su saliva, heces y orina. En lo que va del año, se notificaron 11 casos en la provincia.
Tras el éxito de Expo Ciudad, la Municipalidad busca convertirla en la gran feria del NOA
Más de 450 mil personas participaron de Expo Ciudad en Salta el último fin de semana. Tras el fuerte impacto económico y social, el municipio confirmó que el evento tendrá más días y alcance regional en 2026.Salta15/12/2025Ivana Chañi
La última edición de Expo Ciudad cerró con un balance altamente positivo y se consolidó como uno de los eventos más convocantes del año en la capital salteña. Con la participación de más de 450 mil personas durante dos jornadas, la feria dejó un fuerte impacto económico en emprendedores, productores y empresas locales.
Así lo destacó en Aries la secretaria de Turismo, Deportes y Cultura de la Municipalidad de Salta, Agustina Agolio, quien confirmó que, tras el éxito alcanzado, el objetivo es convertir Expo Ciudad en la gran feria del NOA y ampliar su duración en la próxima edición.
La funcionaria explicó que la iniciativa cumplió con el propósito de funcionar como una vidriera para emprendedores de distintos barrios, de la Fábrica Municipal y de empresas que se sumaron a la propuesta. “Los números nos ayudaron muchísimo y los emprendedores vendieron en gran cantidad”, señaló.
Expo Ciudad ofreció una propuesta integral con cientos de stands, shows en vivo con artistas locales, actividades para niños y adultos, y un paseo gastronómico con fuerte presencia de comidas regionales y árabes. “Es una feria que refleja lo que es Salta”, afirmó Agolio.
De cara al futuro, la funcionaria adelantó que el municipio ya trabaja para extender los días del evento e invitar formalmente a otras provincias del norte argentino. “Ya hubo participación de Jujuy y de municipios del interior, y queremos seguir creciendo para que sea una referencia en todo el NOA”, indicó.
Incluso, desde la organización señalaron que Expo Ciudad comienza a ser comparada con lo que fue Ferinoa, por la masividad y la diversidad de propuestas. “La idea es que cada edición sea superadora de la anterior”, remarcó Agolio.
La Cámara de Comercio e Industria de Salta recordó a los comerciantes que tienen solo hasta este miércoles 17 de diciembre para registrarse en la campaña de ventas navideñas "Beneficios Salta".
La secretaria Agustina Agolio confirmó que se fortalecerán las escuelas municipales y los playones deportivos. El objetivo es ampliar la contención social y alejar a los jóvenes de los consumos problemáticos.
La jornada de adopción responsable en Limache permitió que 16 cachorros y 2 perros adultos encuentren un nuevo hogar con atención gratuita garantizada para los mayores.
Por trabajos de repavimentación, SAETA dispuso modificaciones en el recorrido de líneas urbanas. Los cambios afectan a la línea 5A y al servicio Troncal Sudeste.
El Gobierno de la Provincia de Salta confirmó que el medio aguinaldo correspondiente a diciembre de 2025 será depositado este martes 16 para todos los trabajadores de la administración pública.
Se confirmó que Independiente no disputará la CONMEBOL Sudamericana 2026, luego de que Estudiantes de La Plata se consagrara campeón del Torneo Clausura.
Estudiantes de La Plata, flamante campeón del Torneo Clausura 2025, recibió un premio de USD 500.000 de parte de la AFA, un monto que acentúa la brecha económica del fútbol argentino.
Llaryora destacó el show de Shakira en Córdoba: dejará una suma millonariaCultura & Espectáculos14/12/2025
El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, destacó el impacto económico récord de los dos recitales que ofrecerá Shakira este 14 y 15 de diciembre en el Estadio Kempes.
Bruno Cabral, el joven delantero de River Plate de tan solo 15 años (categoría 2010), se consagró como la máxima figura de la Messi Cup 2025.
El Día del Camionero en Argentina se celebra cada 15 de diciembre en homenaje a la fecha de 1967 en que se firmó el primer Convenio Colectivo de Trabajo del sector.