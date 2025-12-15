Tras el éxito de Expo Ciudad, la Municipalidad busca convertirla en la gran feria del NOA

La última edición de Expo Ciudad cerró con un balance altamente positivo y se consolidó como uno de los eventos más convocantes del año en la capital salteña. Con la participación de más de 450 mil personas durante dos jornadas, la feria dejó un fuerte impacto económico en emprendedores, productores y empresas locales.

Así lo destacó en Aries la secretaria de Turismo, Deportes y Cultura de la Municipalidad de Salta, Agustina Agolio, quien confirmó que, tras el éxito alcanzado, el objetivo es convertir Expo Ciudad en la gran feria del NOA y ampliar su duración en la próxima edición.

La funcionaria explicó que la iniciativa cumplió con el propósito de funcionar como una vidriera para emprendedores de distintos barrios, de la Fábrica Municipal y de empresas que se sumaron a la propuesta. “Los números nos ayudaron muchísimo y los emprendedores vendieron en gran cantidad”, señaló.

Expo Ciudad ofreció una propuesta integral con cientos de stands, shows en vivo con artistas locales, actividades para niños y adultos, y un paseo gastronómico con fuerte presencia de comidas regionales y árabes. “Es una feria que refleja lo que es Salta”, afirmó Agolio.

De cara al futuro, la funcionaria adelantó que el municipio ya trabaja para extender los días del evento e invitar formalmente a otras provincias del norte argentino. “Ya hubo participación de Jujuy y de municipios del interior, y queremos seguir creciendo para que sea una referencia en todo el NOA”, indicó.

Incluso, desde la organización señalaron que Expo Ciudad comienza a ser comparada con lo que fue Ferinoa, por la masividad y la diversidad de propuestas. “La idea es que cada edición sea superadora de la anterior”, remarcó Agolio.