Tras el éxito de Expo Ciudad, la Municipalidad busca convertirla en la gran feria del NOA

Más de 450 mil personas participaron de Expo Ciudad en Salta el último fin de semana. Tras el fuerte impacto económico y social, el municipio confirmó que el evento tendrá más días y alcance regional en 2026.

Salta15/12/2025Ivana ChañiIvana Chañi

expo ciudad 2025 (2)

La última edición de Expo Ciudad cerró con un balance altamente positivo y se consolidó como uno de los eventos más convocantes del año en la capital salteña. Con la participación de más de 450 mil personas durante dos jornadas, la feria dejó un fuerte impacto económico en emprendedores, productores y empresas locales.

Así lo destacó en Aries la secretaria de Turismo, Deportes y Cultura de la Municipalidad de Salta, Agustina Agolio, quien confirmó que, tras el éxito alcanzado, el objetivo es convertir Expo Ciudad en la gran feria del NOA y ampliar su duración en la próxima edición.

La funcionaria explicó que la iniciativa cumplió con el propósito de funcionar como una vidriera para emprendedores de distintos barrios, de la Fábrica Municipal y de empresas que se sumaron a la propuesta. “Los números nos ayudaron muchísimo y los emprendedores vendieron en gran cantidad”, señaló.

G8N6-unWIAEApSXSáenz reconoció a más de 50 docentes salteños: "Gracias por dejar huellas"

Expo Ciudad ofreció una propuesta integral con cientos de stands, shows en vivo con artistas locales, actividades para niños y adultos, y un paseo gastronómico con fuerte presencia de comidas regionales y árabes. “Es una feria que refleja lo que es Salta”, afirmó Agolio.

expo-ciudad-de-noche-2025-dic-6-1536x864Expo Ciudad: Más de 450 mil personas visitaron la feria

De cara al futuro, la funcionaria adelantó que el municipio ya trabaja para extender los días del evento e invitar formalmente a otras provincias del norte argentino. “Ya hubo participación de Jujuy y de municipios del interior, y queremos seguir creciendo para que sea una referencia en todo el NOA”, indicó.

Incluso, desde la organización señalaron que Expo Ciudad comienza a ser comparada con lo que fue Ferinoa, por la masividad y la diversidad de propuestas. “La idea es que cada edición sea superadora de la anterior”, remarcó Agolio.

Te puede interesar
Se adelantó el pago para trabajadores provinciales

Este martes acreditan el aguinaldo a estatales

Salta15/12/2025

El Gobierno de la Provincia de Salta confirmó que el medio aguinaldo correspondiente a diciembre de 2025 será depositado este martes 16 para todos los trabajadores de la administración pública.

Lo más visto
Boletín de noticias

Recibí información en tu mail