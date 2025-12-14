El entrenador de Racing, Gustavo Costas, se mostró golpeado tras la derrota en la final. Costas evitó la conferencia tradicional y dejó una frase contundente.
Independiente, sin copa: El Rojo no jugará la Sudamericana 2026
Se confirmó que Independiente no disputará la CONMEBOL Sudamericana 2026, luego de que Estudiantes de La Plata se consagrara campeón del Torneo Clausura.Deportes14/12/2025
Finalmente, tras semanas de dudas, en las que fueron creciendo las expectativas, se confirmó que Independiente no disputará la próxima CONMEBOL Sudamericana.
Al Rojo se le habían dado todos los resultados desde la última fecha (en primera instancia, le ganó a Rosario Central en Avellaneda, y luego lo beneficiaron el empate de Barracas ante Huracán y la consagración de Lanús en la Sudamericana), pero faltaba uno: que se liberara otro cupo de la Tabla Anual.
Y para eso tenía que ganar el Clausura un equipo que estuviera arriba suyo en el acumulado, lo que parecía lo más probable. Pero fueron quedando afuera estos conjuntos y, de cara a la final, solo lo favorecía un campeón: ni más ni menos que Racing.
Claro, es que Estudiantes, el otro finalista, estaba debajo del Rojo en la Tabla Anual, por lo que no le servía al equipo de Gustavo Quinteros. Y como el Pincha fue el gran campeón, tras vencer en los penales a la Academia, Independiente, que fue undécimo en la general, con 47 puntos en 32 fechas, no tendrá actividad internacional en 2026.
Con información de ESPN
Racing y Estudiantes empataron 1-1 en la gran final del Torneo Clausura 2025, pero los penales fueron 5-4 para el Pincha y así se consagró campeón.
Racing y Estudiantes de La Plata definen el campeón del Torneo Clausura 2025 este sábado 13 de diciembre a las 21:00 hs (hora argentina).
River Plate consiguió un triunfo histórico este sábado al vencer 3-1 al Chelsea en Miami y asegurar su lugar en la final de la Messi Cup.
El Flamengo venció 2-0 al Pyramids de Egipto en el Ahmad Bin Ali Stadium de Qatar, asegurando su boleto a la Final de la Copa Intercontinental de la FIFA.
Atlético Rafaela y San Martín de Formosa se enfrentan este domingo a las 18:30 en el Estadio Nuevo Monumental para definir el segundo ascenso del Federal A a la Primera Nacional.
La industria alimenticia local atraviesa una alerta por la caída de la producción en ocho de los últimos once meses, acumulando una baja del 5,3% desde noviembre de 2024.
El Flamengo venció 2-0 al Pyramids de Egipto en el Ahmad Bin Ali Stadium de Qatar, asegurando su boleto a la Final de la Copa Intercontinental de la FIFA.
Reforma laboral: Cambios tributarios en Ganancias, IVA y RIMI que impulsa el GobiernoArgentina13/12/2025
El proyecto de Ley de Modernización Laboral enviado al Congreso impulsa una profunda reforma tributaria que modifica Ganancias, el IVA e Impuestos Internos.
River Plate consiguió un triunfo histórico este sábado al vencer 3-1 al Chelsea en Miami y asegurar su lugar en la final de la Messi Cup.
Racing y Estudiantes de La Plata definen el campeón del Torneo Clausura 2025 este sábado 13 de diciembre a las 21:00 hs (hora argentina).