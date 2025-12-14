Independiente, sin copa: El Rojo no jugará la Sudamericana 2026

Finalmente, tras semanas de dudas, en las que fueron creciendo las expectativas, se confirmó que Independiente no disputará la próxima CONMEBOL Sudamericana.

Al Rojo se le habían dado todos los resultados desde la última fecha (en primera instancia, le ganó a Rosario Central en Avellaneda, y luego lo beneficiaron el empate de Barracas ante Huracán y la consagración de Lanús en la Sudamericana), pero faltaba uno: que se liberara otro cupo de la Tabla Anual.

Y para eso tenía que ganar el Clausura un equipo que estuviera arriba suyo en el acumulado, lo que parecía lo más probable. Pero fueron quedando afuera estos conjuntos y, de cara a la final, solo lo favorecía un campeón: ni más ni menos que Racing.

Claro, es que Estudiantes, el otro finalista, estaba debajo del Rojo en la Tabla Anual, por lo que no le servía al equipo de Gustavo Quinteros. Y como el Pincha fue el gran campeón, tras vencer en los penales a la Academia, Independiente, que fue undécimo en la general, con 47 puntos en 32 fechas, no tendrá actividad internacional en 2026.

