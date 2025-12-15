Desvíos y paradas provisorias por repavimentación en calle Necochea

Te puede interesar

Este martes acreditan el aguinaldo a estatales Salta 15/12/2025 El Gobierno de la Provincia de Salta confirmó que el medio aguinaldo correspondiente a diciembre de 2025 será depositado este martes 16 para todos los trabajadores de la administración pública.

Estado de rutas en Salta hoy: Precaución por tormentas Ivana Chañi Salta 15/12/2025 Defensa Civil informó el estado de transitabilidad de rutas nacionales y provinciales este 15 de diciembre. Se recomienda circular con extrema precaución por animales sueltos, obras, calzadas irregulares y probabilidad de tormentas.

Alerta amarilla por fuertes vientos en gran parte de Salta Ivana Chañi Salta 15/12/2025 El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por viento para este lunes 15 de diciembre. El fenómeno afectará a gran parte del territorio provincial, con ráfagas que podrían alcanzar los 70 km/h.

La Provincia actualizó el Código Procesal Penal y refuerza garantías y derechos de las víctimas Agustina Tolaba Salta 15/12/2025 La Ley Nº 8520 fue publicada en el Boletín Oficial y consolida el sistema acusatorio, reafirma principios constitucionales, amplía la participación de las víctimas y fortalece mecanismos alternativos como la mediación y la conciliación.