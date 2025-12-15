Desvíos y paradas provisorias por repavimentación en calle Necochea

Por trabajos de repavimentación, SAETA dispuso modificaciones en el recorrido de líneas urbanas. Los cambios afectan a la línea 5A y al servicio Troncal Sudeste.

Salta15/12/2025Ivana ChañiIvana Chañi

multimedia.normal.859c34cdffd680f3.73616574612035615f6e6f726d616c2e6a7067

La empresa SAETA informó que, debido a trabajos de repavimentación sobre calle Necochea, en el tramo comprendido entre Zuviría y Deán Funes, se dispusieron desvíos temporales y paradas provisorias para el transporte público de pasajeros.

Según se detalló, la línea 5A realizará el siguiente recorrido alternativo:

Zuviría – O’Higgins – Pueyrredón, para luego retomar su recorrido habitual.

Las paradas provisorias habilitadas para esta línea serán:

Zuviría y O’Higgins.

O’Higgins y Pueyrredón.

En tanto, el servicio Troncal Sudeste circulará por Mitre – avenida Entre Ríos – avenida Bicentenario.

Las paradas habilitadas de manera provisoria para este recorrido serán:

Avenida Entre Ríos y Deán Funes.

Avenida Entre Ríos y Vicente López.

Desde SAETA recomendaron a los usuarios prestar atención a la señalización, planificar los viajes con anticipación y utilizar los canales oficiales de información para conocer eventuales actualizaciones.

Te puede interesar
Se adelantó el pago para trabajadores provinciales

Este martes acreditan el aguinaldo a estatales

Salta15/12/2025

El Gobierno de la Provincia de Salta confirmó que el medio aguinaldo correspondiente a diciembre de 2025 será depositado este martes 16 para todos los trabajadores de la administración pública.

estado de rutas salta 2025 (1)

Estado de rutas en Salta hoy: Precaución por tormentas

Ivana Chañi
Salta15/12/2025

Defensa Civil informó el estado de transitabilidad de rutas nacionales y provinciales este 15 de diciembre. Se recomienda circular con extrema precaución por animales sueltos, obras, calzadas irregulares y probabilidad de tormentas.

Lo más visto
Boletín de noticias

Recibí información en tu mail