El Gobierno de la Provincia de Salta confirmó que el medio aguinaldo correspondiente a diciembre de 2025 será depositado este martes 16 para todos los trabajadores de la administración pública.
Desvíos y paradas provisorias por repavimentación en calle Necochea
Por trabajos de repavimentación, SAETA dispuso modificaciones en el recorrido de líneas urbanas. Los cambios afectan a la línea 5A y al servicio Troncal Sudeste.Salta15/12/2025Ivana Chañi
La empresa SAETA informó que, debido a trabajos de repavimentación sobre calle Necochea, en el tramo comprendido entre Zuviría y Deán Funes, se dispusieron desvíos temporales y paradas provisorias para el transporte público de pasajeros.
Según se detalló, la línea 5A realizará el siguiente recorrido alternativo:
Zuviría – O’Higgins – Pueyrredón, para luego retomar su recorrido habitual.
Las paradas provisorias habilitadas para esta línea serán:
Zuviría y O’Higgins.
O’Higgins y Pueyrredón.
En tanto, el servicio Troncal Sudeste circulará por Mitre – avenida Entre Ríos – avenida Bicentenario.
Las paradas habilitadas de manera provisoria para este recorrido serán:
Avenida Entre Ríos y Deán Funes.
Avenida Entre Ríos y Vicente López.
Desde SAETA recomendaron a los usuarios prestar atención a la señalización, planificar los viajes con anticipación y utilizar los canales oficiales de información para conocer eventuales actualizaciones.
