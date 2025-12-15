La cartera sanitaria provincial recomienda mantener limpio el domicilio y terrenos baldíos, con el objetivo de evitar la presencia de roedores, principales transmisores de la enfermedad a través de su saliva, heces y orina. En lo que va del año, se notificaron 11 casos en la provincia.
Durante la Expo Ciudad, 18 mascotas fueron adoptadas
La jornada de adopción responsable en Limache permitió que 16 cachorros y 2 perros adultos encuentren un nuevo hogar con atención gratuita garantizada para los mayores.Salta15/12/2025
En el marco de la 3° Expo Ciudad que realizó la Municipalidad en el Centro de Convenciones de Limache, el área de Bienestar Animal dispuso de una jornada especial de adopción responsable.
Durante el evento se lograron dar en adopción a 18 perros que se encontraban albergados en el Centro de Adopciones “Matías Nicolás Mancilla”, ubicado en la av. Gato y Mancho S/N, detrás del barrio Don Emilio, en la zona sur de la ciudad.
En total fueron adoptados 16 cachorros y 2 gerontes que ahora tendrán un nuevo hogar y una segunda oportunidad para una vida mejor.
Pablo Díaz, director general del Centro de Adopciones, manifestó que “es una alegría enorme haber podido concretar éstas adopciones; y en particular la de los viejitos de nombre Olivia y Beto quienes tendrán atención gratuita para el resto de su vida”.
Es importante recordar que, quienes deseen adoptar pueden hacerlo cualquier día de la semana dirigiéndose a las instalaciones del Centro de Adopciones llevando DNI y una boleta de servicio.
Comercios: se agota el plazo para adherir a "Beneficios Salta"
La Cámara de Comercio e Industria de Salta recordó a los comerciantes que tienen solo hasta este miércoles 17 de diciembre para registrarse en la campaña de ventas navideñas "Beneficios Salta".
El municipio fortalece el deporte para alejar a jóvenes de las adicciones
La secretaria Agustina Agolio confirmó que se fortalecerán las escuelas municipales y los playones deportivos. El objetivo es ampliar la contención social y alejar a los jóvenes de los consumos problemáticos.
Tras el éxito de Expo Ciudad, la Municipalidad busca convertirla en la gran feria del NOA
Más de 450 mil personas participaron de Expo Ciudad en Salta el último fin de semana. Tras el fuerte impacto económico y social, el municipio confirmó que el evento tendrá más días y alcance regional en 2026.
Desvíos y paradas provisorias por repavimentación en calle Necochea
Por trabajos de repavimentación, SAETA dispuso modificaciones en el recorrido de líneas urbanas. Los cambios afectan a la línea 5A y al servicio Troncal Sudeste.
El Gobierno de la Provincia de Salta confirmó que el medio aguinaldo correspondiente a diciembre de 2025 será depositado este martes 16 para todos los trabajadores de la administración pública.
Se confirmó que Independiente no disputará la CONMEBOL Sudamericana 2026, luego de que Estudiantes de La Plata se consagrara campeón del Torneo Clausura.
Estudiantes de La Plata, flamante campeón del Torneo Clausura 2025, recibió un premio de USD 500.000 de parte de la AFA, un monto que acentúa la brecha económica del fútbol argentino.
Llaryora destacó el show de Shakira en Córdoba: dejará una suma millonariaCultura & Espectáculos14/12/2025
El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, destacó el impacto económico récord de los dos recitales que ofrecerá Shakira este 14 y 15 de diciembre en el Estadio Kempes.
Bruno Cabral, el joven delantero de River Plate de tan solo 15 años (categoría 2010), se consagró como la máxima figura de la Messi Cup 2025.
El Día del Camionero en Argentina se celebra cada 15 de diciembre en homenaje a la fecha de 1967 en que se firmó el primer Convenio Colectivo de Trabajo del sector.