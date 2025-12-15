Durante la Expo Ciudad, 18 mascotas fueron adoptadas

En el marco de la 3° Expo Ciudad que realizó la Municipalidad en el Centro de Convenciones de Limache, el área de Bienestar Animal dispuso de una jornada especial de adopción responsable.

Durante el evento se lograron dar en adopción a 18 perros que se encontraban albergados en el Centro de Adopciones “Matías Nicolás Mancilla”, ubicado en la av. Gato y Mancho S/N, detrás del barrio Don Emilio, en la zona sur de la ciudad.

En total fueron adoptados 16 cachorros y 2 gerontes que ahora tendrán un nuevo hogar y una segunda oportunidad para una vida mejor.

Pablo Díaz, director general del Centro de Adopciones, manifestó que “es una alegría enorme haber podido concretar éstas adopciones; y en particular la de los viejitos de nombre Olivia y Beto quienes tendrán atención gratuita para el resto de su vida”.

Es importante recordar que, quienes deseen adoptar pueden hacerlo cualquier día de la semana dirigiéndose a las instalaciones del Centro de Adopciones llevando DNI y una boleta de servicio.