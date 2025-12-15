Estado de rutas en Salta hoy: Precaución por tormentas

Desvíos y paradas provisorias por repavimentación en calle Necochea
Por trabajos de repavimentación, SAETA dispuso modificaciones en el recorrido de líneas urbanas. Los cambios afectan a la línea 5A y al servicio Troncal Sudeste.
Defensa Civil informó el estado de transitabilidad de rutas nacionales y provinciales este 15 de diciembre. Se recomienda circular con extrema precaución por animales sueltos, obras, calzadas irregulares y probabilidad de tormentas.Salta15/12/2025Ivana Chañi
La Subsecretaría de Defensa Civil difundió este 15 de diciembre de 2025 el estado actualizado de las rutas nacionales y provinciales de Salta. En general, se encuentran transitables, aunque con mucha precaución debido a la probabilidad de tormentas, animales sueltos, sectores deteriorados y presencia de obreros en diferentes tramos.
A continuación, el detalle por departamento:
RUTAS NACIONALES DE SALTA
DEPARTAMENTO ORÁN
Tiempo: 19° / 28° – Mayormente nublado
DEPARTAMENTO SAN MARTÍN
Tiempo: 18° / 27° – Parcialmente soleado
DEPARTAMENTO SAN JOSÉ DE METÁN
Tiempo: 14° / 21° – Nublado
DEPARTAMENTO ANTA
Tiempo: 16° / 24° – Nublado con lloviznas
DEPARTAMENTO CAFAYATE
Tiempo: 11° / 17° – Parcialmente soleado
DEPARTAMENTO LOS ANDES
Tiempo: 1° / 18° – Soleado
DEPARTAMENTO LA CALDERA
Tiempo: 14° / 21° – Mayormente nublado
DEPARTAMENTO CAPITAL
Tiempo: 13° / 20° – Mayormente nublado
ESTADO DE RUTAS PROVINCIALES DE SALTA
DEPARTAMENTO ORÁN
DEPARTAMENTO SAN MARTÍN
DEPARTAMENTO SAN JOSÉ DE METÁN
DEPARTAMENTO ANTA
DEPARTAMENTO CAFAYATE
DEPARTAMENTO CHICOANA
DEPARTAMENTO LOS ANDES
DEPARTAMENTO IRUYA
Por trabajos de repavimentación, SAETA dispuso modificaciones en el recorrido de líneas urbanas. Los cambios afectan a la línea 5A y al servicio Troncal Sudeste.
El Gobierno de la Provincia de Salta confirmó que el medio aguinaldo correspondiente a diciembre de 2025 será depositado este martes 16 para todos los trabajadores de la administración pública.
El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por viento para este lunes 15 de diciembre. El fenómeno afectará a gran parte del territorio provincial, con ráfagas que podrían alcanzar los 70 km/h.
La Ley Nº 8520 fue publicada en el Boletín Oficial y consolida el sistema acusatorio, reafirma principios constitucionales, amplía la participación de las víctimas y fortalece mecanismos alternativos como la mediación y la conciliación.
La preinscripción online finaliza este 15 de diciembre y está dirigida a chicos interesados en iniciar un recorrido artístico integral.
Durante dos jornadas, el Centro de Convenciones fue escenario de una propuesta familiar que reunió a emprendedores, empresas y municipios, impulsando el desarrollo productivo local.
River Plate consiguió un triunfo histórico este sábado al vencer 3-1 al Chelsea en Miami y asegurar su lugar en la final de la Messi Cup.
Racing y Estudiantes de La Plata definen el campeón del Torneo Clausura 2025 este sábado 13 de diciembre a las 21:00 hs (hora argentina).
Se confirmó que Independiente no disputará la CONMEBOL Sudamericana 2026, luego de que Estudiantes de La Plata se consagrara campeón del Torneo Clausura.
El caso está siendo investigado por el juez federal Sebastián Casanello, mientras que la empresa experimentó un crecimiento de facturación de $2.417 millones en 2020 a $15.000 millones en 2024.
El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, destacó el impacto económico récord de los dos recitales que ofrecerá Shakira este 14 y 15 de diciembre en el Estadio Kempes.