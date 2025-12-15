Estado de rutas en Salta hoy: Precaución por tormentas

La Subsecretaría de Defensa Civil difundió este 15 de diciembre de 2025 el estado actualizado de las rutas nacionales y provinciales de Salta. En general, se encuentran transitables, aunque con mucha precaución debido a la probabilidad de tormentas, animales sueltos, sectores deteriorados y presencia de obreros en diferentes tramos.

A continuación, el detalle por departamento:

RUTAS NACIONALES DE SALTA

DEPARTAMENTO ORÁN

Tiempo: 19° / 28° – Mayormente nublado

Ruta Nacional Nº 34: transitable con precaución por presencia de animales sueltos y mal estado general de la calzada (baches).

Precaución en el empalme de Ruta Nacional 34 con Ruta Nacional 50 por tránsito de camiones.

Ruta Nacional Nº 50: transitable con precaución por animales sueltos, a la altura de la localidad de Hipólito Yrigoyen. (Control de Gendarmería Nacional).

DEPARTAMENTO SAN MARTÍN

Tiempo: 18° / 27° – Parcialmente soleado

Ruta Nacional Nº 34: transitable con precaución por animales sueltos, mal estado general de la ruta y tránsito de camiones.

Extremar la precaución en el empalme de las rutas nacionales 34 y 81.

Ruta Nacional Nº 81: transitable con precaución por animales sueltos.

(Control de Gendarmería Nacional entre Ruta Nacional Nº 34 y Ruta Nacional Nº 81).

DEPARTAMENTO SAN JOSÉ DE METÁN

Tiempo: 14° / 21° – Nublado

Rutas Nacionales Nº 9 y 34: transitables con mucha precaución por el estado de la Ruta 34.

Extremar la precaución en el tramo Rosario de la Frontera – Metán y viceversa, por ruta deteriorada y presencia de obreros trabajando.

Entrada a Salta Capital: transitar con precaución por calzada irregular y baches.

DEPARTAMENTO ANTA

Tiempo: 16° / 24° – Nublado con lloviznas

Ruta Nacional Nº 16: transitable con mucha precaución por tránsito de camiones.

Ruta Nacional Nº 34: transitar con precaución por mal estado general de la calzada.

DEPARTAMENTO CAFAYATE

Tiempo: 11° / 17° – Parcialmente soleado

Ruta Nacional Nº 68: transitable con mucha precaución en el empalme con Ruta Nacional Nº 40.

Precaución por probabilidad de caída de piedras y deslizamientos en época de lluvias.

Ruta Nacional Nº 40: transitar con precaución en el tramo La Poma – La Quesera, con Vialidad Nacional trabajando en la zona.

Se recomienda extremar la precaución en el tramo Seclantás – Molinos, debido a que la ruta se encuentra muy dañada, con bancos de arena y lodazales.

DEPARTAMENTO LOS ANDES

Tiempo: 1° / 18° – Soleado

Ruta Nacional Nº 40: por el Nevado de El Acay (La Quesera, km 4578), transitable con mucha precaución. Máquinas de Vialidad trabajando en la zona.

Ruta Nacional Nº 51: transitable con mucha precaución en el kilómetro 85, zona de Alfarcito. (Vialidad trabaja en el sector).

DEPARTAMENTO LA CALDERA

Tiempo: 14° / 21° – Mayormente nublado

Ruta Nacional Nº 9: transitable con mucha precaución.

Mantener distancia debido a que la ruta es angosta y de cornisa.

DEPARTAMENTO CAPITAL

Tiempo: 13° / 20° – Mayormente nublado

Transitar con precaución por autopistas

ESTADO DE RUTAS PROVINCIALES DE SALTA

DEPARTAMENTO ORÁN

Rutas Nº 13, 18 y 19: transitables con precaución por animales sueltos.

DEPARTAMENTO SAN MARTÍN

Rutas Nº 46 y 54: transitables con precaución por animales sueltos.

DEPARTAMENTO SAN JOSÉ DE METÁN

Rutas Nº 25 y 35: transitables con precaución. Ruta resbaladiza.

DEPARTAMENTO ANTA

Rutas Nº 5, 29, 30, 41 y 54: transitables con precaución por animales sueltos y calzada resbaladiza debido a lloviznas sectorizadas.

DEPARTAMENTO CAFAYATE

Ruta Provincial Nº 56 (Seclantás – Luracatao): transitable con mucha precaución por falta de mantenimiento, presencia de calamina, pozos y bancos de arena.

Atención en Abra de la Laguna por desniveles.

Ruta Provincial Nº 53 (El Churcal): transitar con precaución por ruta angosta, presencia de calamina, pedregullo y bancos de arena.

DEPARTAMENTO CHICOANA

Ruta Provincial Nº 33: transitable con mucha precaución.

En horas de la mañana y últimas horas de la tarde, extremar la precaución por neblinas y lloviznas.

Respetar la velocidad máxima en el Parque Nacional Los Cardones, que es de 60 km/h.

Precaución por presencia de calamina y pozos en algunos sectores.

DEPARTAMENTO LOS ANDES

Ruta Provincial Nº 27: transitable con mucha precaución por tránsito pesado.

DEPARTAMENTO IRUYA