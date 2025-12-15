Estado de rutas en Salta hoy: Precaución por tormentas

Defensa Civil informó el estado de transitabilidad de rutas nacionales y provinciales este 15 de diciembre. Se recomienda circular con extrema precaución por animales sueltos, obras, calzadas irregulares y probabilidad de tormentas.

La Subsecretaría de Defensa Civil difundió este 15 de diciembre de 2025 el estado actualizado de las rutas nacionales y provinciales de Salta. En general, se encuentran transitables, aunque con mucha precaución debido a la probabilidad de tormentas, animales sueltos, sectores deteriorados y presencia de obreros en diferentes tramos.

A continuación, el detalle por departamento:

RUTAS NACIONALES DE SALTA

DEPARTAMENTO ORÁN
Tiempo: 19° / 28° – Mayormente nublado

  • Ruta Nacional Nº 34: transitable con precaución por presencia de animales sueltos y mal estado general de la calzada (baches).
  • Precaución en el empalme de Ruta Nacional 34 con Ruta Nacional 50 por tránsito de camiones.
  • Ruta Nacional Nº 50: transitable con precaución por animales sueltos, a la altura de la localidad de Hipólito Yrigoyen. (Control de Gendarmería Nacional).

DEPARTAMENTO SAN MARTÍN
Tiempo: 18° / 27° – Parcialmente soleado

  • Ruta Nacional Nº 34: transitable con precaución por animales sueltos, mal estado general de la ruta y tránsito de camiones.
  • Extremar la precaución en el empalme de las rutas nacionales 34 y 81.
  • Ruta Nacional Nº 81: transitable con precaución por animales sueltos.
  • (Control de Gendarmería Nacional entre Ruta Nacional Nº 34 y Ruta Nacional Nº 81).

DEPARTAMENTO SAN JOSÉ DE METÁN
Tiempo: 14° / 21° – Nublado

  • Rutas Nacionales Nº 9 y 34: transitables con mucha precaución por el estado de la Ruta 34.
  • Extremar la precaución en el tramo Rosario de la Frontera – Metán y viceversa, por ruta deteriorada y presencia de obreros trabajando.
  • Entrada a Salta Capital: transitar con precaución por calzada irregular y baches.

DEPARTAMENTO ANTA
Tiempo: 16° / 24° – Nublado con lloviznas

  • Ruta Nacional Nº 16: transitable con mucha precaución por tránsito de camiones.
  • Ruta Nacional Nº 34: transitar con precaución por mal estado general de la calzada.

DEPARTAMENTO CAFAYATE
Tiempo: 11° / 17° – Parcialmente soleado

  • Ruta Nacional Nº 68: transitable con mucha precaución en el empalme con Ruta Nacional Nº 40.
  • Precaución por probabilidad de caída de piedras y deslizamientos en época de lluvias.
  • Ruta Nacional Nº 40: transitar con precaución en el tramo La Poma – La Quesera, con Vialidad Nacional trabajando en la zona.
  • Se recomienda extremar la precaución en el tramo Seclantás – Molinos, debido a que la ruta se encuentra muy dañada, con bancos de arena y lodazales.

DEPARTAMENTO LOS ANDES
Tiempo: 1° / 18° – Soleado

  • Ruta Nacional Nº 40: por el Nevado de El Acay (La Quesera, km 4578), transitable con mucha precaución. Máquinas de Vialidad trabajando en la zona.
  • Ruta Nacional Nº 51: transitable con mucha precaución en el kilómetro 85, zona de Alfarcito. (Vialidad trabaja en el sector).

DEPARTAMENTO LA CALDERA
Tiempo: 14° / 21° – Mayormente nublado

  • Ruta Nacional Nº 9: transitable con mucha precaución.
  • Mantener distancia debido a que la ruta es angosta y de cornisa.

DEPARTAMENTO CAPITAL
Tiempo: 13° / 20° – Mayormente nublado

  • Transitar con precaución por autopistas

ESTADO DE RUTAS PROVINCIALES DE SALTA

DEPARTAMENTO ORÁN

  • Rutas Nº 13, 18 y 19: transitables con precaución por animales sueltos.

DEPARTAMENTO SAN MARTÍN

  • Rutas Nº 46 y 54: transitables con precaución por animales sueltos.

DEPARTAMENTO SAN JOSÉ DE METÁN

  • Rutas Nº 25 y 35: transitables con precaución. Ruta resbaladiza.

DEPARTAMENTO ANTA

  • Rutas Nº 5, 29, 30, 41 y 54: transitables con precaución por animales sueltos y calzada resbaladiza debido a lloviznas sectorizadas.

DEPARTAMENTO CAFAYATE

  • Ruta Provincial Nº 56 (Seclantás – Luracatao): transitable con mucha precaución por falta de mantenimiento, presencia de calamina, pozos y bancos de arena.
  • Atención en Abra de la Laguna por desniveles.
  • Ruta Provincial Nº 53 (El Churcal): transitar con precaución por ruta angosta, presencia de calamina, pedregullo y bancos de arena.

DEPARTAMENTO CHICOANA

  • Ruta Provincial Nº 33: transitable con mucha precaución.
  • En horas de la mañana y últimas horas de la tarde, extremar la precaución por neblinas y lloviznas.
  • Respetar la velocidad máxima en el Parque Nacional Los Cardones, que es de 60 km/h.
  • Precaución por presencia de calamina y pozos en algunos sectores.

DEPARTAMENTO LOS ANDES

  • Ruta Provincial Nº 27: transitable con mucha precaución por tránsito pesado.

DEPARTAMENTO IRUYA

  • Ruta Provincial Nº 133: transitable con mucha precaución. Ruta sin pavimentar y de cornisa.

