Llaryora destacó el show de Shakira en Córdoba: dejará una suma millonaria

Martín Llaryora, gobernador de la provincia de Córdoba, destacó los dos recitales que ofrecerá Shakira en la provincia durante este 14 y 15 de diciembre en el estadio Mario Alberto Kempes.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el gobernador cordobés destacó el impacto económico que traerá la artista a su provincia.

“(los recitales) Movilizarán a más de 120 mil visitantes, lo que consolida a Córdoba como sede de grandes eventos”, señaló en sus redes el mandatario.

Con respecto a la artista traída por la productora Fenix Entertainment Group, Llaryora manifestó que es “uno de los acontecimientos artísticos más convocantes de los últimos años”, que traerá “un impacto económico que se sentirá en toda la cadena productiva”.

“No es solo música: es un enorme motor de trabajo y movimiento comercial. La hotelería de la Capital está llegando al 100% y la demanda se extiende a Sierras Chicas, Villa Carlos Paz y Alta Gracia. Este flujo de visitantes impulsa también a la gastronomía, el transporte y múltiples servicios que generan empleo”.

El mandatario provincial sostuvo que el impacto del show de Shakira “es fruto del trabajo conjunto con el sector privado cordobés que apuesta, invierte e innova y una provincia que brinda infraestructura”.

En la misma línea, el presidente de la Agencia Córdoba Turismo Darío Capitani adelantó que el espectáculo producido por Fénix Entertainment “tendrá el mayor impacto económico en la historia de Córdoba”.

Los organizadores, incluso antes de que se agregara la segunda fecha, estimaron que el impacto económico de la movilización rondará los 55 millones de dólares, según pudo saber esta agencia.

Con información de Noticias Argentinas