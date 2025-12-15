El municipio fortalece el deporte para alejar a jóvenes de las adicciones

En el marco de una nueva etapa de gestión municipal, la secretaría de Turismo, Deportes y Cultura, Agustina Agolio, anunció en Aries un fuerte impulso al deporte barrial como herramienta de inclusión y contención social.

La funcionaria destacó la recuperación y puesta en valor de playones deportivos, la iluminación de espacios públicos y el fortalecimiento de las escuelas municipales, especialmente las de fútbol y boxeo. Además, adelantó que las escuelas comenzarán a funcionar directamente en los playones intervenidos.

“El deporte aleja a los chicos de los vicios y genera espacios de contención”, afirmó la funcionaria, subrayando que el municipio tendrá una presencia activa en los barrios durante los próximos dos años.