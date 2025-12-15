El municipio fortalece el deporte para alejar a jóvenes de las adicciones

La secretaria Agustina Agolio confirmó que se fortalecerán las escuelas municipales y los playones deportivos. El objetivo es ampliar la contención social y alejar a los jóvenes de los consumos problemáticos.

Salta15/12/2025Ivana ChañiIvana Chañi

cn-playon-lamadrid-2-scaled

En el marco de una nueva etapa de gestión municipal, la secretaría de Turismo, Deportes y Cultura, Agustina Agolio, anunció en Aries un fuerte impulso al deporte barrial como herramienta de inclusión y contención social.

La funcionaria destacó la recuperación y puesta en valor de playones deportivos, la iluminación de espacios públicos y el fortalecimiento de las escuelas municipales, especialmente las de fútbol y boxeo. Además, adelantó que las escuelas comenzarán a funcionar directamente en los playones intervenidos.

expo ciudad 2025 (2)Tras el éxito de Expo Ciudad, la Municipalidad busca convertirla en la gran feria del NOA

“El deporte aleja a los chicos de los vicios y genera espacios de contención”, afirmó la funcionaria, subrayando que el municipio tendrá una presencia activa en los barrios durante los próximos dos años.

Te puede interesar
Se adelantó el pago para trabajadores provinciales

Este martes acreditan el aguinaldo a estatales

Salta15/12/2025

El Gobierno de la Provincia de Salta confirmó que el medio aguinaldo correspondiente a diciembre de 2025 será depositado este martes 16 para todos los trabajadores de la administración pública.

Lo más visto
Boletín de noticias

Recibí información en tu mail