La cartera sanitaria provincial recomienda mantener limpio el domicilio y terrenos baldíos, con el objetivo de evitar la presencia de roedores, principales transmisores de la enfermedad a través de su saliva, heces y orina. En lo que va del año, se notificaron 11 casos en la provincia.
El municipio fortalece el deporte para alejar a jóvenes de las adicciones
La secretaria Agustina Agolio confirmó que se fortalecerán las escuelas municipales y los playones deportivos. El objetivo es ampliar la contención social y alejar a los jóvenes de los consumos problemáticos.Salta15/12/2025Ivana Chañi
En el marco de una nueva etapa de gestión municipal, la secretaría de Turismo, Deportes y Cultura, Agustina Agolio, anunció en Aries un fuerte impulso al deporte barrial como herramienta de inclusión y contención social.
La funcionaria destacó la recuperación y puesta en valor de playones deportivos, la iluminación de espacios públicos y el fortalecimiento de las escuelas municipales, especialmente las de fútbol y boxeo. Además, adelantó que las escuelas comenzarán a funcionar directamente en los playones intervenidos.
“El deporte aleja a los chicos de los vicios y genera espacios de contención”, afirmó la funcionaria, subrayando que el municipio tendrá una presencia activa en los barrios durante los próximos dos años.
Comercios: se agota el plazo para adherir a "Beneficios Salta"
La Cámara de Comercio e Industria de Salta recordó a los comerciantes que tienen solo hasta este miércoles 17 de diciembre para registrarse en la campaña de ventas navideñas "Beneficios Salta".
La jornada de adopción responsable en Limache permitió que 16 cachorros y 2 perros adultos encuentren un nuevo hogar con atención gratuita garantizada para los mayores.
Tras el éxito de Expo Ciudad, la Municipalidad busca convertirla en la gran feria del NOA
Más de 450 mil personas participaron de Expo Ciudad en Salta el último fin de semana. Tras el fuerte impacto económico y social, el municipio confirmó que el evento tendrá más días y alcance regional en 2026.
Desvíos y paradas provisorias por repavimentación en calle Necochea
Por trabajos de repavimentación, SAETA dispuso modificaciones en el recorrido de líneas urbanas. Los cambios afectan a la línea 5A y al servicio Troncal Sudeste.
El Gobierno de la Provincia de Salta confirmó que el medio aguinaldo correspondiente a diciembre de 2025 será depositado este martes 16 para todos los trabajadores de la administración pública.
Se confirmó que Independiente no disputará la CONMEBOL Sudamericana 2026, luego de que Estudiantes de La Plata se consagrara campeón del Torneo Clausura.
Estudiantes de La Plata, flamante campeón del Torneo Clausura 2025, recibió un premio de USD 500.000 de parte de la AFA, un monto que acentúa la brecha económica del fútbol argentino.
Llaryora destacó el show de Shakira en Córdoba: dejará una suma millonariaCultura & Espectáculos14/12/2025
El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, destacó el impacto económico récord de los dos recitales que ofrecerá Shakira este 14 y 15 de diciembre en el Estadio Kempes.
Bruno Cabral, el joven delantero de River Plate de tan solo 15 años (categoría 2010), se consagró como la máxima figura de la Messi Cup 2025.
El Día del Camionero en Argentina se celebra cada 15 de diciembre en homenaje a la fecha de 1967 en que se firmó el primer Convenio Colectivo de Trabajo del sector.